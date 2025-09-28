Prev
Next

ટ્રમ્પ સામે બોક્સમાં આ શું લઈને પહોંચ્યા આસીમ મુનીર ? વ્હાઇટ હાઉસથી સામે આવી નવી તસવીર

પાકિસ્તાને બલુચિસ્તાન અને ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં રેર અર્થ, તાંબુ, લિથિયમ, તેલ અને બ્લોકચેનમાં રોકાણ કરવા માટે યુએસ આર્થિક તકો ઓફર કરી છે. જો કે, પાકિસ્તાનના આ પગલાને ચીન સ્વીકારે તેવી શક્યતા ઓછી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:58 PM IST

Trending Photos

ટ્રમ્પ સામે બોક્સમાં આ શું લઈને પહોંચ્યા આસીમ મુનીર ? વ્હાઇટ હાઉસથી સામે આવી નવી તસવીર

પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરના અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથેના ફોટાએ વિશ્વભરમાં હેડલાઇન્સ બનાવી હતી. હવે વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા જારી કરાયેલી એક પ્રેસ રિલીઝમાં એક નવો ફોટો સામે આવ્યો છે. તેમાં અસીમ મુનીર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને પાકિસ્તાનના દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજોનો નમૂનો બતાવતા જોવા મળે છે. પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ પણ વચ્ચે ઉભા જોવા મળે છે.

અસીમ મુનીરના બોક્સમાં શું હતું ?

Add Zee News as a Preferred Source

મીડિયા અહેવાલ મુજબ, આ ફોટો શાહબાઝ શરીફ અને અસીમ મુનીર વચ્ચે ટ્રમ્પ સાથેની મુલાકાત સંબંધિત દસથી વધુ વ્હાઇટ હાઉસના ફોટાઓની ફોટો ગેલેરીમાં શામેલ છે. તેમાં બંને પાકિસ્તાનીઓ ટ્રમ્પને રંગબેરંગી પથ્થરો ધરાવતું ખુલ્લું લાકડાનું બોક્સ બતાવતા જોવા મળે છે. બે મોટા પથ્થરો બેસ્ટેઝાઇટ અને મોનાઝાઇટ દેખાય છે, જેમાં સામાન્ય રીતે સેરિયમ, લેન્થેનમ અને નિયોડીમિયમ જેવા દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો હોય છે.

પાકિસ્તાન લાંબા સમયથી તેની વિશાળ તેલ, ગેસ અને ખનિજ સંપત્તિ પર ગર્વ કરે છે, જેમાંથી કેટલાક બલુચિસ્તાન અને ખૈબર-પખ્તુનખ્વા પ્રદેશોમાં જોવા મળતા દુર્લભ પૃથ્વીના ભંડાર છે. જ્યારે કોઈ વ્યાપારી રીતે સાબિત ખનિજ ભંડાર મળ્યા નથી, ત્યારે પાકિસ્તાની નેતૃત્વએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને આ ખનિજોની ઝલક બતાવીને એક ખાનગી અમેરિકન કંપની સાથેના સહયોગનો ખુલાસો કર્યો હતો.

ચીન રેર અર્થના સોદાથી નારાજ

પીએમ શાહબાઝ શરીફે અમેરિકન અને પાકિસ્તાની ધ્વજ બંને દર્શાવતી લેપલ પિન પહેરી હતી, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક પાકિસ્તાની ટ્રોલ્સે શરમજનક ગણાવ્યા છે. બેઠક દરમિયાન પાકિસ્તાનના પીએમ શાહબાઝ શરીફ અમેરિકન નેતાની ખૂબ નજીક જતા જોવા મળ્યા હતા. વ્હાઇટ હાઉસનો આ ફોટો પ્રાદેશિક ઉથલપાથલ વચ્ચે અમેરિકા સાથે ગાઢ સંબંધો બનાવીને મહત્વપૂર્ણ ખનિજોના વિશ્વસનીય સપ્લાયર તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરવાના પાકિસ્તાનના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે.

પાકિસ્તાનનો અમેરિકા સાથેનો રેર અર્થ ખનિજોનો સોદો ઇસ્લામાબાદના "નજીકના મિત્ર" ચીન માટે નોંધપાત્ર ખતરો ઉભો કરી શકે છે, કારણ કે તે અમેરિકાના રેર અર્થ પુરવઠા પર મજબૂત પકડ ધરાવે છે. આ પગલું પાકિસ્તાનના ક્રિપ્ટો કારનામા પછી આવ્યું છે, જ્યાં તેણે બ્રિટિશ-પાકિસ્તાની ઉદ્યોગપતિનો ઉપયોગ કરીને પોતાને એક ક્રિપ્ટો મૂડી તરીકે સ્થાપિત કર્યો હતો જ્યાં ટ્રમ્પ પરિવાર સાથે જોડાયેલા અમેરિકન વ્યવસાયો પૈસા કમાઈ શકે છે.

ક્રિપ્ટો મૂડી બનાવાની ઇચ્છા

ઉદ્યોગપતિ બિલાલ બિન સાકિબ, જેમને અનૌપચારિક રીતે પાકિસ્તાનના "ક્રિપ્ટો મંત્રી" તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, તેમણે વ્હાઇટ હાઉસમાં અમેરિકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સહકારની તકો અંગે ચર્ચા કરવા માટે યોજાયેલી બેઠક દરમિયાન ટ્રમ્પના ક્રિપ્ટો સલાહકાર પેટ્રિક વિટ સાથે મુલાકાત કરી હતી. બાદમાં તેઓ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં શાહબાઝ શરીફના ભાષણ દરમિયાન ક્રિપ્ટોકરન્સીનો પ્રચાર કરતા જોવા મળ્યા હતા.

ટ્રમ્પ સાથે પાકિસ્તાનની વધતી જતી નિકટતા ચીનને હેરાન કરશે. અમેરિકાની નજર બલુચિસ્તાનના રેર અર્થ ભંડાર પર છે, જ્યારે ચીન CPEC પ્રોજેક્ટ દ્વારા પાકિસ્તાન સાથે ઊર્જા, માળખાગત સુવિધાઓ અને વેપાર ઇચ્છે છે. બલુચિસ્તાન લિબરેશન આર્મી અને અન્ય અલગતાવાદી જૂથો વારંવાર બલુચિસ્તાનમાં ચીની માળખાગત સુવિધાઓ અને ચીની નાગરિકોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. આ પ્રદેશમાં અમેરિકાને પ્રવેશ આપવો પાકિસ્તાન માટે પડકારજનક સાબિત થશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
donald trumpAsim Munirpakistanus president donald trumpShehbaz Sharif

Trending news