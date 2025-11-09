Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ કરતા પણ વધુ શક્તિશાળી બની ગયો અસીમ મુનીર ! મળશે એવી શક્તિઓ, વિશ્વભરના ઘણા દેશો ચિંતિત

Asim Munir Power: ઓપરેશન સિંદૂર પછી, પાકિસ્તાન સરકારે અસીમ મુનીરને ફિલ્ડ માર્શલના હોદ્દા પર બઢતી આપી, પરંતુ હવે તેમને કમાન્ડર ઓફ ડિફેન્સ ફોર્સિસ (CDF)નું નવું બંધારણીય પદ આપવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:01 PM IST

Trending Photos

પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ કરતા પણ વધુ શક્તિશાળી બની ગયો અસીમ મુનીર ! મળશે એવી શક્તિઓ, વિશ્વભરના ઘણા દેશો ચિંતિત

Asim Munir Power: ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારત તરફથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોવા છતાં, આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરને પાકિસ્તાનમાં હીરો તરીકે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે. પોતાની નિષ્ફળતા છુપાવવા માટે, પાકિસ્તાનની શાહબાઝ સરકારે સોશિયલ મીડિયા પર તેના લોકોને જૂઠાણા ફેલાવ્યા, જે પાકિસ્તાનીઓ સરળતાથી માની ગયા. 

જોકે પાકિસ્તાની સરકાર પાસે પુરાવા તરીકે દુનિયાને બતાવવા માટે કંઈ નથી, તે અસીમ મુનીર પ્રત્યે ખૂબ જ દયાળુ છે. હવે, અસીમની શક્તિને વધુ વધારવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, જે આ વિચિત્ર આર્મી ચીફને પરમાણુ બોમ્બ જેવા ખતરનાક શસ્ત્રો સુધી પહોંચ આપી શકે છે. આ સમાચાર ખરેખર વિશ્વ માટે ચિંતાજનક છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અસીમ મુનીરની શક્તિ વધવાની તૈયારી

ઓપરેશન સિંદૂર પછી, પાકિસ્તાની સરકારે અસીમ મુનીરને ફિલ્ડ માર્શલના હોદ્દા પર બઢતી આપી, પરંતુ હવે તેને CDFનું નવું બંધારણીય પદ આપવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ગયા શનિવારે, શાહબાઝ શરીફ સરકારે સંસદમાં 27મો બંધારણીય સુધારો રજૂ કર્યો હતો, જે અસીમ મુનીરની સત્તામાં વધારો કરશે. 

જો આ બિલ પસાર થાય છે, તો આ બિલ પાકિસ્તાનની લશ્કરી વ્યવસ્થામાં ઐતિહાસિક પરિવર્તન લાવશે. સીડીએફ તરીકે, અસીમ મુનીર પાકિસ્તાનના નૌકાદળ, ભૂમિ અને વાયુસેના ત્રણેય પર નિયંત્રણ મેળવશે. સંસદમાં બિલ રજૂ કરતા, કાયદા પ્રધાન તરારે સમજાવ્યું કે આ ફેરફારનું કારણ ભારત સાથે સતત વધી રહેલા તણાવ છે.

સીડીએફનું પદ બંધારણમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવશે

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આધુનિક યુદ્ધની પદ્ધતિઓ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે. ગુપ્ત મિશન, ડ્રોન હુમલા અને સાયબર હુમલા આજના યુદ્ધોમાં સૈન્ય માટે અસરકારક સાધનો સાબિત થાય છે. તેથી, પાકિસ્તાનને તેના લશ્કરી માળખાને વધુ મજબૂત બનાવવાની જરૂર છે. 

પાકિસ્તાની સેનામાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ આર્મી એક્ટ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ 1973ના બંધારણમાં તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. તરારે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાની સરકાર ઇચ્છે છે કે સેનાના ટોચના કમાન્ડનો ઉલ્લેખ બંધારણમાં કરવામાં આવે જેથી તેને કાનૂની અને બંધારણીય સત્તા મળે.

  • અસીમ મુનીરની શક્તિ અને પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
  • સીડીએફ બન્યા પછી, અસીમ મુનીર પાકિસ્તાનના ત્રણેય સશસ્ત્ર દળોના વડા બનશે.
  • 27મો સુધારો બિલ પસાર થયા પછી, અસીમ મુનીર પાકિસ્તાનના સૌથી શક્તિશાળી લશ્કરી અધિકારી બનશે.
  • જો અસીમ મુનીર સીડીએફ તરીકે નિયુક્ત થાય છે, તો લશ્કરી બાબતોમાં પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિની ભૂમિકા મર્યાદિત થઈ શકે છે.
  • વધુમાં, સેના અંગેના નિર્ણયો અને વ્યૂહરચના સીડીએફના હાથમાં રહેશે.
  • આટલું જ નહીં, સીડીએફ પાસે પરમાણુ બોમ્બ સંબંધિત નિર્ણયો લેવાનો અધિકાર હશે.
  • રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સીડીએફ બન્યા પછી ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરના પગારમાં 30 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે.
  • આ સાથે, અસીમને આજીવન સુરક્ષા, રહેઠાણ, વિદેશ નીતિમાં સલાહકારની ભૂમિકા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદમાં કાયમી સભ્યપદ પણ મળી શકે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Asim Munir PowerpakistanAsim Munir CDFAsim Munir powerAsim Munir NewsOperation SindoorAsim Munir salaryAsim Munir pakistanwho is Asim MunirCDF Asim MunirGujarati NewsWorld news

Trending news