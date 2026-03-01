Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ઓછામાં ઓછા કેટલા દેશોમાં શરૂ થાય યુદ્ધ ત્યારે માનવામાં આવે છે વર્લ્ડ વોર ? ઈરાન સામેના યુદ્ધથી લોકોમાં ભય !

World War Definition: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચે તણાવ નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયો છે. ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતાનું અવસાન થયું છે. ચાલો જાણીએ કે વિશ્વ યુદ્ધ જાહેર કરવા માટે કેટલા દેશોને જરૂરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:10 PM IST

Trending Photos

ઓછામાં ઓછા કેટલા દેશોમાં શરૂ થાય યુદ્ધ ત્યારે માનવામાં આવે છે વર્લ્ડ વોર ? ઈરાન સામેના યુદ્ધથી લોકોમાં ભય !

World War Definition: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલે ઇરાનના પરમાણુ કેન્દ્રો અને લશ્કરી જગ્યાઓને નિશાન બનાવીને મોટા હવાઈ હુમલા કર્યા છે, જેનાથી મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધી ગયો છે. ઇરાનના રાજ્ય મીડિયાએ સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે. ઇરાને દુબઈ, બહેરીન, કુવૈત અને કતાર સહિત અનેક દેશો પર મિસાઇલ હુમલાઓ કરીને બદલો લીધો છે. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પણ તેના પાંચમા વર્ષમાં પ્રવેશી ગયું છે. 

યુદ્ધ ક્યારે વિશ્વ યુદ્ધ બને છે?

Add Zee News as a Preferred Source

હકીકતમાં, યુદ્ધને વિશ્વ યુદ્ધ જાહેર કરવા માટે જરૂરી દેશોની કોઈ નિર્ધારિત સંખ્યા નથી. તેના બદલે, ઇતિહાસકારો અને લશ્કરી એક્સપર્ટ સ્કેલ, ભૂગોળ અને વૈશ્વિક સંડોવણીના આધારે ઘણા ચોક્કસ માપદંડોનો ઉપયોગ કરે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો વિશ્વ યુદ્ધ જાહેર કરવા માટે જરૂરી દેશોની ઓછામાં ઓછી સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરતું નથી. વિશ્વ યુદ્ધ શબ્દ ઐતિહાસિક છે, કાયદેસર નથી. ઇતિહાસકારો તેનો ઉપયોગ ત્યારે કરે છે જ્યારે કોઈ સંઘર્ષમાં મોટી વૈશ્વિક શક્તિઓ સામેલ હોય અને વિશ્વના અનેક પ્રદેશોમાં ફેલાયેલો હોય.

સંઘર્ષમાં ડઝનબંધ દેશો શામેલ હોઈ શકે છે, પરંતુ જો તે ભૌગોલિક રીતે મર્યાદિત હોય, તો તે પ્રાદેશિક રહે છે. તેનાથી વિપરીત, જો મોટી મહાસત્તાઓ શામેલ હોય અને ખંડોમાં ફેલાયેલો હોય તો ઓછા દેશો શામેલ હોય તેવા સંઘર્ષને વૈશ્વિક ગણી શકાય.

વિશ્વયુદ્ધ માટે મુખ્ય શરતો શું છે?

વિશ્વયુદ્ધ માટે મુખ્ય શરત એ છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, રશિયા અને ચીન જેવી મોટી વૈશ્વિક શક્તિઓ અને નાટો જેવા મુખ્ય લશ્કરી જોડાણોની સીધી લશ્કરી સંડોવણી. પ્રથમ અને બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં, નોંધપાત્ર લશ્કરી શક્તિ ધરાવતા શક્તિશાળી દેશોએ સીધા સંઘર્ષમાં ભાગ લીધો. તેમની સંડોવણીએ વિશ્વભરમાં સંઘર્ષ ફેલાવ્યો, પ્રાદેશિક વિવાદોને વૈશ્વિક સંઘર્ષોમાં પરિવર્તિત કર્યા.

વિશ્વયુદ્ધની બીજી વ્યાખ્યાયિત લાક્ષણિકતા તેનું ભૌગોલિક સ્કેલ છે. સંઘર્ષ એક જ ક્ષેત્રથી આગળ વધવો જોઈએ અને તેમાં બહુવિધ ખંડો, દરિયાઈ માર્ગો અને હવાઈ ક્ષેત્રનો સમાવેશ થવો જોઈએ. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધે યુરોપ, આફ્રિકા અને મધ્ય પૂર્વમાં લડાઈઓ જોઈ. બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં વધુ ફેલાવો થયો. તેમાં યુરોપ, એશિયા, આફ્રિકા અને પેસિફિક મહાસાગરનો સમાવેશ થતો હતો.

વિશ્વનું વિભાજન

વિશ્વ યુદ્ધોમાં સામાન્ય રીતે મોટા લશ્કરો શામેલ હોય છે જે દેશોને વિરોધી જૂથોમાં અલગ પાડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં, એલાઈડ પાવર્સ અને એક્સિસ પાવર હતી. આ દરેક ગ્રુપમાં ઘણા દેશો સંયુક્ત લશ્કરી કાર્યવાહી કરવા તૈયાર હતા. આ ગ્રુપ સ્થાનિક સંઘર્ષોને વૈશ્વિક સંઘર્ષોમાં પરિવર્તિત કરે છે, કારણ કે દેશો તેમના સાથીઓને ટેકો આપવા અને વ્યૂહાત્મક હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે પક્ષોમાં જોડાય છે.

ભૂતકાળના કેટલાક ઉદાહરણો દર્શાવે છે કે ડઝનબંધ દેશો વિશ્વ યુદ્ધોમાં સામેલ હતા. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં 30થી વધુ દેશો સામેલ હતા. બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં 50થી વધુ દેશો સામેલ હતા અને લગભગ 70થી 100 મિલિયન સૈનિકો સામેલ હતા. એક્સપર્ટ હજુ પણ ઈરાનમાં સંઘર્ષને પ્રાદેશિક યુદ્ધ માને છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
World War Criteriaisrael america iran warworld war definitionIran Israel Warglobal conflictworld war historyGujarati News

Trending news