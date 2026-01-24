શું બ્રાઝિલના આ ભવિષ્યવક્તાની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી રહી છે? ડરામણી છે ભવિષ્યવાણીઓ
Athos Salome Predictions 2026: હાલ જે ઘટનાઓ જોવા મળી છે જેમાં ઈરાનના વિરોધ પ્રદર્શનો અને વેનેઝુએલામાં આર્થિક અને રાજનીતિક સંકટ સામેલ છે તેને બ્રાઝિલના ભવિષ્યવક્તા કે જેઓ લિવિંગ નાસ્ત્રેદમસ તરીકે પણ ઓળખાય છે તેમની 2025-2026ની ભવિષ્યવાણીઓ સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. જાણો શું છે વિગતો.
બાબા વેંગા અને ફ્રાન્સના ભવિષ્યવક્તા નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થતી રહે છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એક અન્ય ભવિષ્યવક્તા એથોસ સલોમ પણ ચર્ચામાં છે. તેઓ જીવિત નાસ્ત્રેદમસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. બાબા વેંગા અને નાસ્ત્રેદમસના તો મોત થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ આ ભવિષ્યવક્તા હજુ પણ બ્રાઝિલમાં જીવિત છે અને ભવિષ્યવાણીઓ કરે છે. તેમની વર્ષ 2025-26ની ભવિષ્યવાણીઓ વિશે એવું કહેવાય છે કે ઈરાનના વિરોધ પ્રદર્શન અને વેનેઝુએલાના રાજકીય-આર્થિક સંકટ સાથે મેળ ખાઈ રહી છે. જો કે તેમની ભવિષ્યવાણીઓની સટીકતા ઉપર પણ અનેક સવાલ છે કારણ કે તેઓ સંકેત પર આધારિત હોય છે.
લોકોના મનમાં એવી અસમંજસ છે કે શું આ માત્ર સંયોગ છે કે પછી ખરેખર એથોસ સલોમની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી રહી છે. આખરે તેમની ભવિષ્યવાણીઓમાં એવું તે શું છે કે લોકો વિચારવા માટે મજબૂર બની ગયા છે. લોકોના કહેવા પ્રમાણે એથોસ સલોમની 2025 અને 2026 સંલગ્ન કેટલીક જૂની ભવિષ્યવાણીઓ ઈરાનમાં હાલની સ્થિતિ અને વેનેઝુએલાના ચાલી રહેલી રાજકીય તથા આર્થિક સંકટ બંને વાતો સાથે મેળ ખાય છે. એથોસ સેલોમે વિરોધ પ્રદર્શનો અંગે કોઈ સીધીસટ ભવિષ્યવાણી તો નહતી કરી પરંતુ તેમણે આવી સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યાં મુજબ દુનિયા એક એવા યુદ્ધ તરફ આગળ વધી રહી છે જ્યાં અસલ દબાણ હથિયારોથી નહીં પરંતુ ટેક્નોલોજી અને ડિજિટલી રીતે જોવા મળશે.
ઈરાન પર કરી હતી ભવિષ્યવાણી?
બ્રાઝિલના ભવિષ્યવક્તા એથોસ સલોમની 2025 અને 2026 વિશે કરાયેલી ભવિષ્યવાણીઓ ખુબ ચર્ચામાં છે. મિડલ ઈસ્ટ અંગે તેમની ચેતવણીઓમાં મોટાભાગે ટેક્નોલોજી અને વધતા તણાવની વાત કરાઈ. તેમણે એવા એક સંઘર્ષની વાત કરી જે ડ્રોન અને સાઈબર હુમલાઓથી લડાશે. આજે જ્યારે ઈરાનમાં સરકાર વિરોધને રોકવા માટે ઈન્ટરનેટ બંધ કરી રહી છે તો અનેક લોકો તેને સાલેમની એ વાત સાથે જોડે છે જેમાં તેમણે મૂંગા યુદ્ધ એટલે કે સાઈલેન્ટ સ્ટેજની શરૂઆતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
આ ઉપરાંત નાસ્ત્રેદમસની પંક્તિ 'મધુમાખીઓનું મોટું ઝૂંડ' અંગે પણ સલોમની આધુનિક વ્યાખ્યા ચર્ચામાં છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ તેનો અર્થ ડિજિટલ જન આંદોલનથી છે એટલે કે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા લોકોનું એક સાથે જોડાવવું. હાલના પ્રદર્શનોમાં જ્યાં ઈન્ટરનેટ પર પ્રતિબંધ છતાં લોકો ઓનલાઈન માધ્યમો પર નિર્ભર છે ત્યારે તેને એક સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. સલોમનો 'અદ્રશ્ય અંગ' પર ભાર મૂકવો જેમાં સાઈબર હુમલાઓ અને EMP જેવી ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે પ્રદર્શનકારીઓ અને સરકાર વચ્ચે ઈન્ટરનેટને લઈને ચાલી રહેલા ઘર્ષણ સાથે મેળ ખાય છે.
ભવિષ્યવાણીઓને વેનેઝુએલા સાથે કોઈ સંબંધ?
જાન્યુઆરી 2026માં જ્યારે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને અમેરિકાએ પકડી લીધા ત્યારથી સલોમની ભવિષ્યવાણીઓ ચર્ચામાં છે. તેમના સમર્થકોનું માનવું છે કે આ ઘટના સલોમની એ ભવિષ્યવાણી સાથે જોડાયેલી છે જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્પ સંસોધનો પર કબજો કરીને ચીન અને રશિયાને પડકારી શકે છે. સલોમનું કહેવું હતું કે દુનિયા ધીરે ધીરે એક એવા દોરમાં જઈ રહી છે જ્યાં તાકાત ખુલ્લી રાજનીતિથી નહીં પરંતુ દબાણ નાખીને કરાયેલી સમજૂતિઓ અને છૂપી આર્થિક વ્યવસ્થાઓ દ્વારા દેખાશે. તેઓ તેને 'જિયોપોલિટીકલ માફિયા સિસ્ટમ' કહેતા હતા. તેમના અનુયાયીઓને લાગે છે કે વેનેઝુએલામાં ઓઈલને લઈને ચાલી રહેલી માથાકૂટ આ વિચાર સાથે મેળ ખાય છે. સલોમે એવી પણ ચેતવણી આપી હતી કે વેનેઝુએલા સંકટની અસર સમગ્ર દક્ષિણ અમેરિકા પર પડશે. તેમણે ખાસ કહ્યું હતું કે મોટા પાયે પલાયન થશે, જેનાથી બ્રાઝિલ જેવા દેશો પર ગંભીર દબાણ વધી શકે છે.
કઈ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી?
એવું કહેવાય છે કે તેમની ભવિષ્યવાણીઓ ત્રણ પ્રમુખ ઘટનાઓ- કોવિડ 19, એલોન મસ્ક દ્વારા ટ્વિટર પર કબજો અને એલિઝાબેથ દ્વિતિયનુ નિધનના સંદર્ભમાં એકદમ સટીક સાબિત થઈ છે.
2026 માટે બીજી કઈ ભવિષ્યવાણીઓ કરેલી છે
વર્ષ 2026 માટે એથોસ ક્રિસ્ટલ બોલે કેટલાક ડરામણા સપના જોયા છે. જેમાં રાજનીતિક અસ્થિરતાથી લઈને વિશ્વ સ્તર પર યુદ્ધ જેવી ચેતવણીઓ સામેલ છે. એથોસે ચેતવણી આપી છે કે આ યુદ્ધ કઈ પણ પરિણામો વગર ચાલતું રહેશે. જેના કરાણે ક્લાઈમેટ પર તેની ખુબ ખરાબ અસર પડશે. કુદરતી આફતોની સાથે ચીજો અસ્તવ્યસ્ત થતી જશે.
એથોસે પોતાની ભવિષ્યવાણીઓમાં જણાવ્યું છે કે એનર્જી અને પાણી જેવા જરૂરી સંસાધનો પર ટાર્ગેટેડ સાઈબર એટેક વધવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. એથોસે ચેતવણી આપી છે કે આ વર્ષે થનારી મોટી ઈવેન્ટ જેમાં વર્લ્ડ કપ પણ સામેલ છે તે સાઈબર એટેકની ઝપેટમાં આવી શકે.
ભવિષ્યવાણીઓ કઈ રીતે કરાય છે
નાસ્ત્રેદમસની જૂની કવિતાઓ હોય કે પછી સલોમ જેવા આધુનિક ભવિષ્યવક્તાઓની વાતો...તેમની ભવિષ્યવાણી સીધી સટ કશું રજૂ કરતી નથી. તેમના શબ્દો એવા હોય છે કે પછી તેને કોઈ ઘટના સાથે જોડવામાં આવે છે. સ્કોલરો પણ કહે છે કે તેમની આ વાતો કે કવિતાઓમાં ન તો કોઈ ડેટ કે તારીખનો ઉલ્લેખ હોય છે કે ન તો કોઈ નેતાનો ઉલ્લેખ હોય છે. ત્યાં ફક્ત સંકેતોનો ઉપયોગ થાય છે.એટલે કે સંકેતોના આધારે કરાયેલી ભવિષ્યવાણીઓને ઘટનાઓ સાથે જોડવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
