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અમેરિકાએ ઈરાનના ચાબહાર બંદર પર કર્યા હુમલા, ચિંતા ભારત માટે કેમ વધી ગઈ? ખાસ જાણો

US Targets Iran Chabahar Port: અમેરિકાએ ઈરાનના અત્યંત મહત્વના એવા ચાબહાર બંદર પર ઓછામાં ઓછી 3 મિસાઈલો છોડી છે. અમેરિકાના રક્ષામંત્રી પીટ હેગસેથે સોશિયલ મીડિયા પર પોર્ટના એક ટાવરનો વીડિયો પણ શેર કર્યો છે. આ બંદર પર ભારત લાંબા સમયથી રોકાણ કરતું રહ્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 17, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:30 PM IST
અમેરિકાએ ઈરાનના ચાબહાર બંદર પર કર્યા હુમલા, ચિંતા ભારત માટે કેમ વધી ગઈ? ખાસ જાણો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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