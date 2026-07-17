/અમેરિકાએ ઈરાનના ચાબહાર બંદર પર કર્યા હુમલા, ચિંતા ભારત માટે કેમ વધી ગઈ? ખાસ જાણો

પશ્ચિમ એશિયામાં એકવાર ફરીથી સ્થિતિ ખુબ તણાવપૂર્ણ થઈ રહી છે. અમેરિકાએ હવે ઓમાનની ખાડીમાં આવેલા ઈરાનના વ્યૂહાત્મક રીતે અત્યંત મહત્વના ચાબહાર પોર્ટને તબાહ કર્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે. આ પોર્ટ પર ભારત લાંબા સમયથી રોકાણ કરતું આવ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ અમેરિકાએ શુક્રવારે ચાબહાર બંદર પર ઓછામાં ઓછી 3 મિસાઈલ છોડી છે. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં ચારેકોર તબાહી જોવા મળી રહી છે.
US Defence Secy posts a picture of destroyed maritime tower of Chabahar port in Iran. https://t.co/T5SwyGApq8
— Sidhant Sibal (@sidhant) July 17, 2026
અમેરિકી હુમલામાં બંદરનો એક નિગરાણી ટાવર તૂટી પડ્યો છે. અમેરિકી રક્ષા મંત્રી પીટ હેગસેથે પણ સોશિયલ મીડિયા પર આ હુમલાની તસવીર પણ શેર કરી છે. વીડિયોમાં ધૂમાડા અને ધૂળના ગોટેગોટા વચ્ચે એક ટાવર જેવી વસ્તુ તૂટતી જોવા મળી રહી છે. જો કે ઈરાની મીડિયાએ બંદરો પર સતત ત્રીજા દોરના હુમલાની પુષ્ટિ તો કરી છે પરંતુ ટાવરને નુકસાન થયાનો સત્તાવાર રીતે સ્વીકાર કર્યો નથી. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં ટાવર પર આ ત્રીજો હુમલો છે.
ભારત માટે ચાબહાર પોર્ટ મહત્વનું
અમેરિકી હુમલામાં અનેકના મોત
આ અગાઉ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકી બાદ અમેરિકાએ ઈરાન પર એકવાર ફરીથી બોમ્બવર્ષા શરૂ કરી છે. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) એ જણાવ્યું કે ફાઈટર જેટ, ડ્રોન, અને યુદ્ધવાહક જહાજોથી ઈરાનના અનેક સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર હુમલા કરાયા. CENTCOMએ કહ્યું કે હુમલામાં કાંઠી નિગરાણી કેન્દ્ર, એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ, સૈન્ય લોજિસ્ટિક્સ અને સમુદ્રી સૈન્ય ઠેકાણાઓને ટાર્ગેટ કરાયા. ઈરાની સરકારી મીડિયાના જણાવ્યાં મુજબ રાતોરાત થયેલા આ હુમલાઓમાં ઓછામાં ઓછા 8 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે 20 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. જ્યારે ઈરાનના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના હવાલે એએફપીએ જણાવ્યું કે 22 જૂનના રોજ નવેસરથી શરૂ થયેલી આ જંગમાં ઈરાનમાં જીવ ગુમાવનારાઓની સંખ્યા વધીને 38 થઈ છે. જ્યારે 400થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.
At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026
હુમલામાં ભારે તબાહી
ઈરાને ખાડી દેશોને હચમચાવ્યા
અમેરિકી હુમલાઓના જવાબમાં ઈરાનની સેના રેવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ્સે પણ મોટો પલટવાર કર્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે. ઈરાનનો દાવો છે કે તેણે ઓમાન સ્થિત 2 અમેરિકી રડાર સાઈટોને ટાર્ગેટ કરીને સંપૂર્ણ રીતે નાશ કરી દીધી. જેમાંથી એક રડારનો ઉપયોગ દરિયાઈ નિગરાણી માટે ને બીજીનો હવાઈ નિગરાણી માટે ઉપયોગ થતો હતો. ઈરાને કુવૈતમાં રહેલા અમેરિકી સૈન્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પણ ટાર્ગેટ કર્યા હોવાનું જણાવ્યું છે. આ બધા વચ્ચે જોર્ડનની સેનાએ જણાવ્યું કે તેણે પોતાના હવાઈ ક્ષેત્રમાં ઈરાનની ત્રણ મિસાઈલોને તોડી પાડી છે. શુક્રવારે વહેલી સવારે બહરીન અને કતારથી પણ હુમલાના સમાચાર આવ્યા છે. જેનાથી સંપૂર્ણ વિસ્તારમાં તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે.