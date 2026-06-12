/ભારતીય જહાજો પર હુમલાઓ સહન કરવામાં આવશે નહીં, ટ્રમ્પે કહ્યું: હોર્મુંઝમાં ઈરાન કરી રહ્યું છે ડ્રોન એટેક

Indian Ship Attack: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલ યુદ્ધ વધુ જટિલ બની રહ્યું છે. ગુરુવારે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શાંતિ કરારની વાતચીત પર ઈરાન પર આયોજિત હુમલો અટકાવ્યો. હવે, ટ્રમ્પે આરોપ લગાવ્યો છે કે ઈરાન શાંતિ કરારની શરતો વિશે અફવાઓ ફેલાવી રહ્યું છે.
વધુમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે જે શરતો હેઠળ ઈરાન સાથે શાંતિ કરાર થઈ રહ્યો છે તેનો અહેવાલ કરાયેલ શરતો સાથે કોઈ સંબંધ નથી. વધુમાં, ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાને ગુરુવારે મોડી રાત્રે ભારતીય જહાજો પર ડ્રોન હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેને અમેરિકાએ નિષ્ફળ બનાવ્યો.
સોશિયલ મીડિયા સાઇટ ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે ઈરાન પર પ્રહાર કર્યા. તેમણે લખ્યું કે, ઈરાને જે શબ્દોને નકલી સમાચાર તરીકે ટાંક્યા છે તેનો શાંતિ કરારની શરતો સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ઈરાને જે કંઈ કહ્યું છે તેનો સત્ય સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ લોકો સોદો કરવાના તેમના પ્રયાસોમાં અત્યંત અપ્રમાણિક છે.
વધુમાં, ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાને ગુરુવારે રાત્રે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક ભારતીય જહાજોને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેને અમેરિકાએ નિષ્ફળ બનાવ્યો. તેમણે લખ્યું કે, આશ્ચર્યજનક રીતે, તેમણે ગઈકાલે રાત્રે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા ભારતીય જહાજો પર ડ્રોન હુમલો કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. આ પણ નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે. તેમણે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમના કાર્યો સુધારવા જોઈએ.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે તાજેતરમાં યુએસ હુમલામાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા હતા. ભારત સરકારે આ બાબતે સખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
ઈરાને પણ આ હુમલાઓની કડક નિંદા કરી
ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બકાઈએ શુક્રવારે બપોરે ભારતીય ક્રૂ ધરાવતા વાણિજ્યિક જહાજો પર અમેરિકાના હુમલાઓની પણ ટીકા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે આવી કાર્યવાહી વૈશ્વિક શાંતિ અને સુરક્ષા માટે ખતરો છે. તાજેતરમાં, ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ક્રૂ ધરાવતા ત્રણ જહાજો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આમાંથી એક હુમલામાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા હતા.
બકાઈએ 'X' પર એક પોસ્ટમાં પીડિતોના પરિવારો અને ભારત સરકાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે, અમે મૃતક ભારતીય ખલાસીઓના પરિવારો અને મિત્રો પ્રત્યે અમારી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ અને ભારતના લોકો અને સરકાર પ્રત્યે અમારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ.