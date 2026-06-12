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ભારતીય જહાજો પર હુમલાઓ સહન કરવામાં આવશે નહીં, ટ્રમ્પે કહ્યું: હોર્મુંઝમાં ઈરાન કરી રહ્યું છે ડ્રોન એટેક

Indian Ship Attack: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે ઈરાને ગુરુવારે રાત્રે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક ભારતીય જહાજો પર ડ્રોન હુમલો કર્યો હતો. અમેરિકાએ તેને નિષ્ફળ બનાવ્યો. ટ્રમ્પે ઈરાન પર આ ડીલ વિશે અફવાઓ ફેલાવવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 12, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:22 PM IST
ભારતીય જહાજો પર હુમલાઓ સહન કરવામાં આવશે નહીં, ટ્રમ્પે કહ્યું: હોર્મુંઝમાં ઈરાન કરી રહ્યું છે ડ્રોન એટેક

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ભારતીય જહાજો પર હુમલાઓ સહન કરાશે નહીં, ટ્રમ્પે કહ્યું: ઈરાન કરી રહ્યું છે ડ્રોન એટેક
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