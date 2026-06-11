/અમેરિકાના હાઈ-સિક્યોરિટી ઝોન પેન્ટાગન પર હુમલાનો પ્રયાસ! એલાર્મ અને લોકડાઉનની જાહેરાતથી ભારે અફરાતફરી

Pentagon lockdown evacuation: અમેરિકાના રક્ષા મુખ્યાલય પેન્ટાગનમાં ગુરુવારે એ સમયે ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ જ્યારે અચાનક એલાર્મ વાગ્યા બાદ લોકડાઉનની જાહેરાત કરવી પડી. આ અણધારી ઘટના બાદ અમેરિકાના સૌથી સુરક્ષિત હાઈ-સિક્યોરિટી ઝોનમાંથી એક એવા પેન્ટાગનમાં ચારેય તરફ ભારે નાસભાગ જોવા મળી. પેન્ટાગનની બિલ્ડિંગનો નજારો કોઈ સાયન્સ-ફિક્શન ફિલ્મ જેવો થઈ ગયો હતો. સુરક્ષા ગાર્ડ્સ અને એજન્ટો હથિયારો અને વોકી-ટોકી સાથે દોડતા નજરે પડ્યા.
ખતરનાક મટીરિયલ!
પેન્ટાગનની સુરક્ષા ટીમ તરફથી મોકલવામાં આવેલા એક અર્જન્ટ મેસેજમાં કહેવામાં આવ્યું કે, એર ક્વોલિટી સંબંધિત સમસ્યાની જાણ થઈ છે અને તેની પુષ્ટિ કરવા માટે વધારાની તપાસની જરૂર છે. પેન્ટાગને પોતાના ઇમરજન્સી મેસેજમાં લખ્યું કે, "અમારી વધુ તપાસ હજુ એકથી બે કલાક ચાલી શકે છે. જરૂર પડવા પર મદદ અને ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ માટે ટીમો તૈયાર રાખવામાં આવી છે. આ દરમિયાન તમને સેન્ટ્રલ કોર્ટયાર્ડમાં ઘણી એજન્સીઓના કર્મચારીઓ અને સાવચેતીના ભાગરૂપે થતી પ્રવૃત્તિઓ જોવા મળી શકે છે."
ગભરાવાની જરૂર નથી: પેન્ટાગન
પેન્ટાગને પોતાના મેસેજમાં વધુમાં લખ્યું કે, "આ એક જરૂરી પ્રક્રિયા છે. કૃપા કરીને પેન્ટાગનની આ પ્રવૃત્તિઓને અન્ય કોઈ રીતે ન જુઓ. એલાર્મ અને લોકડાઉનથી પેનિક થવાની કોઈ જરૂર નથી."
CNNના રિપોર્ટ અનસાર, પેન્ટાગન પરિસરના કોરિડોર 4 થી 7 વચ્ચે આવેલા બીજાથી પાંચમા માળ સુધીના ભાગને બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે અન્ય એક સૂત્રએ CNNને જણાવ્યું કે, ઇમારતની અંદર હાજર પોલીસકર્મીઓએ ગેસ માસ્ક અને સંપૂર્ણ કેમિકલ પ્રોટેક્ટિવ ગિયર (Chemical Protective Gear) પહેરેલા હતા. આ ઘટના બાદ એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે, ક્યાંક કોઈ હાનિકારક પદાર્થ અથવા બાયો-વેપનનો ઉપયોગ તો નથી કરાયો ને!