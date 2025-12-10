આ દેશે 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર મૂક્યો પ્રતિબંધ, આવું કરનાર વિશ્વનો પહેલો દેશ બન્યો
Australia Social Media Ban : ઓસ્ટ્રેલિયામાં કિશોરો માટે સોશિયલ મીડિયા પર લાગ્યો પ્રતિબંધ..... 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો નહીં વાપરી શકે સોશિયલ મીડિયા.... ઓસ્ટ્રેલિયા આવો પ્રતિબંધ મુકનાર વિશ્વનો સૌથી પહેલો દેશ બન્યો.... કાયદાનો ભંગ કરવા બદલ થશે કડક કાર્યવાહી
australia govt social media ban : વિશ્વભરમાં હવે સોશિયલ મીડિયાની વિપરીત અસરો જોવા મળી રહી છે. જેને પગલે હવે કેટલાક દેશ તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવા પ્રયાસો હાથ ધરી છે. આવામાં ઓસ્ટ્રેલિયા 16 વર્ષથી નીચેના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂકનારો પહેલો દેશ બન્યો છે.
આ પ્લેટફોર્મ્સ પર પ્રતિબંધ
ઓસ્ટ્રેલિયાએ વિશ્વમાં પ્રથમ વખત 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ કાયદો 10 ડિસેમ્બર 2025થી અમલમાં આવ્યો છે. ટિકટોક, ઈન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, યુટ્યુબ, એક્સ, સ્નેપચેટ, રેડિટ, થ્રેડ્સ, ટ્વિચ અને કિક જેવા 10 મુખ્ય પ્લેટફોર્મ પર 16 વર્ષથી નીચેના બાળકોના એકાઉન્ટ્સ બંધ કરવા પડશે.
નવો કાયદો શું છે?
આ તમામ પ્લેટફોર્મ્સને ઉંમર ચકાસણી માટે વાજબી પગલાં લેવા પડશે, નહીં તો 49.5 મિલિયન ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર સુધીનો દંડ ભરવો પડશે. આ પ્રતિબંધ બાળકોને એડિક્શન, સાયબર બુલિંગ અને માનસિક સ્વાસ્થ્યના જોખમોથી બચાવવા માટે લાવવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી એન્થની આલ્બેનીઝે તેને દેશ માટે ગર્વની વાત ગણાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, આ કાયદા હેઠળ બાળકો કે માતા-પિતાને કોઈ સજા નથી, જવાબદારી માત્ર પ્લેટફોર્મ્સની છે.
લગભગ 10 લાખથી વધુ એકાઉન્ટ્સ બંધ થવાની શક્યતા છે. બાળકો લોગિ ઈન વગર જાહેર કન્ટેન્ટ જોઈ શકશે, પરંતુ એકાઉન્ટ નહીં રાખી શકે. આ નિર્ણય વિશ્વભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને અન્ય દેશો તેને નજીકથી જોઈ રહ્યા છે.
ઓસ્ટ્રેલિયન વડા પ્રધાન એન્થોની અલ્બેનીસએ તેને દેશ માટે ગર્વનો દિવસ ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "આ તે દિવસ છે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન પરિવારો આ મોટી ટેક કંપનીઓ પાસેથી સત્તા પાછી લઈ રહ્યા છે. તેઓ બાળકોની જેમ રમવાના બાળકોના અધિકારનો દાવો કરી રહ્યા છે અને માતાપિતાને વધુ માનસિક શાંતિ આપી રહ્યા છે. જો કે, અમે જાણીએ છીએ કે આ સરળ રહેશે નહીં."
કંપનીઓએ ખાતરી આપી છે કે આ પર કામ કરવામાં આવશે. TikTok એ જણાવ્યું છે કે 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોના બધા એકાઉન્ટ 10 ડિસેમ્બરથી નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે. 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના ઓસ્ટ્રેલિયન બાળકો 10 ડિસેમ્બરથી ગેમર્સમાં લોકપ્રિય લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સાઇટ Twitch પર નવા એકાઉન્ટ બનાવી શકશે નહીં.
કયા પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થતો નથી?
પ્રતિબંધિત સાઇટ્સની સૂચિ સાથે, એવા પ્લેટફોર્મની સૂચિ પણ છે જે હાલમાં પ્રતિબંધનો ભાગ નથી. આમાં Discord, GitHub, Google Classroom, Lego Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam અને Steam Chat, WhatsApp અને YouTube Kidsનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, પ્રતિબંધમાંથી ખાસ કરીને Roblox ને બાકાત રાખવાનો નિર્ણય ઘણાને વિચિત્ર લાગ્યો છે.
પ્રતિબંધિત પ્લેટફોર્મ પહેલાથી જ જાણતા હતા કે તેમની સેવાઓનો ઉપયોગ કોણ કરી રહ્યું છે, કારણ કે વપરાશકર્તાઓ એકાઉન્ટ ખોલતી વખતે તેમની જન્મ તારીખ દાખલ કરે છે. હવે, નવા કાયદા હેઠળ, તેઓએ તેમની ઉંમર સક્રિય રીતે ચકાસવી પડશે. મોટાભાગના વપરાશકર્તાઓ વિડિઓ સેલ્ફી પસંદ કરે છે. તે ઉંમરનો અંદાજ કાઢવા માટે ચહેરાના ડેટા પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરે છે.
બાળકોની પ્રતિક્રિયાઓ શું છે?
મોટાભાગના બાળકો આ પ્રતિબંધથી નારાજ હોય તેવું લાગે છે. ઘણા એવા વૈકલ્પિક પ્લેટફોર્મ શોધી રહ્યા છે જે સમાન સેવાઓ પ્રદાન કરે છે અને પ્રતિબંધિત નથી. જોકે, સરકારે સંકેત આપ્યો છે કે પ્રતિબંધિત સાઇટ્સની યાદી બદલાઈ રહી છે. જેમ જેમ નવી સાઇટ્સ લોકપ્રિય બને છે અથવા નવી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, તેમ તેમ તેમને ઉમેરવામાં આવી શકે છે.
પ્રતિબંધ પાછળનો એક ઉદ્દેશ્ય બાળકોને ઓનલાઈન દુનિયાથી દૂર કરવાનો અને તેમને વાસ્તવિક દુનિયામાં જોડવાનો છે. ઈ-સેફ્ટી કમિશનરે જણાવ્યું છે કે તેઓ દરેક વસ્તુ પર નજર રાખશે, જેમ કે બાળકો વધુ સૂઈ રહ્યા છે અને વધુ વાત કરી રહ્યા છે કે નહીં, તેઓ ઓછા એન્ટીડિપ્રેસન્ટ્સ લઈ રહ્યા છે કે નહીં, તેઓ વધુ પુસ્તકો વાંચી રહ્યા છે કે નહીં, અને તેઓ બહાર જઈને રમી રહ્યા છે કે નહીં.
પરિણામ શું આવશે?
સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના સોશિયલ મીડિયા લેબના છ નિષ્ણાતો ડેટા એકત્રિત કરવા માટે ઈ-સેફ્ટી કમિશનર સાથે કામ કરશે. સમગ્ર પ્રક્રિયાની સમીક્ષા યુએસ, યુકે અને ઓસ્ટ્રેલિયાના 11 શિક્ષણવિદોના સ્વતંત્ર શૈક્ષણિક સલાહકાર જૂથ દ્વારા કરવામાં આવશે.
સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીએ જણાવ્યું હતું કે વિશ્વભરના સંશોધકો દ્વારા તેના અભિગમની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. "અમને આશા છે કે આ એવા દેશોમાં નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાને સીધી રીતે જાણ કરશે જે તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં બાળકો માટે ઓનલાઈન સલામતીને પ્રોત્સાહન આપવા માંગે છે," તે જણાવ્યું હતું.
