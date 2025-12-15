સિડની એટેક: આતંકી પિતા પુત્ર વીકેન્ડ મનાવવા નીકળ્યા હતા, પાકિસ્તાન કનેક્શન પણ સામે આવ્યું
ઓસ્ટ્રેલિયામાં તહેવાર ઉજવી રહેલા યહૂદી લોકો પર આડેધડ ફાયરિંગ કરનારા આતંકીઓ પર ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાના બોન્ડી બીચ પર અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરીને 15થી વધુ લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારનારા આતંકીઓની ઓળખ થઈ ગઈ છે. આ બંને બાપ બેટા છે. સિડનીના બોન્ડી બીચ પર યહુદી ધર્મના લોકોના તહેવાર હનુક્કા સેલિબ્રેશન દરમિયાન 50 વર્ષના સાજિદ અક્રમ અને 24 વર્ષના તેના પુત્ર નવીદ અક્રમે નિર્દયતાથી સમુદ્ર કાંઠે તહેવાર ઉજવી રહેલા લોકો પર ફાયરિંગ કર્યું. ઈન્ટરનેશનલ ન્યૂઝ એજન્સી સીબીએસ મુજબ નવીદ અક્રમ પાકિસ્તાની નાગરિક છે.
ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસ કમિશનર મેલ લેન્યોને એક ન્યૂઝ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે 50 વર્ષના આતંકીને પોલીસે ગોળી મારી અને તેનું મોત થયું. જ્યારે 24 વર્ષનો આતંકી નવીદ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. આ બંને પિતા પુત્ર છે. આતંકી નવીદ અક્રમ પાસે ઓસ્ટ્રેલિયાના ન્યૂ સાઉથ વેલ્સનું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પણ છે. આ હુમલામાં અત્યાર સુધીમાં 16 લોકોના મોત થયા છે અને 40 લોકો ઘાયલ છે.
માછીમારી કરવા જાઉ છું...
આતંકી હુમલામાં સામેલ આતંકી સાજિદ અક્રમ અને નવીદ અક્રમે પોતાના ઘરે કહ્યું હતું કે દક્ષિણી સમુદ્રી કાંઠે માછીમારી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ તેમણે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો. આતંકી નવીદના બેકગ્રાઉન્ડની જાણ થતા જ પોલીસે સિડની પશ્ચિમ ખાતે આવેલા બોનીરિંગમાં તેના ઘરને ઘેરી લીધુ. આ દરમિયાન મીડિયા સાથે વાતચીતમાં નવીદની માતા વેરેનાએ જણાવ્યું કે તેનો પુત્ર જે એક બેરોજગાર રાજમિસ્ત્રી હતો તેણે રવિવારે સવારે પરિવાર સાથે છેલ્લી વાત કરી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે તે વીકેન્ડ પર પિતા સાથે જર્વિસ બે ગયો હતો.
લેન્યોને જણાવ્યું કે તપાસકર્તાઓને ઘટનાસ્થળેથી સંદિગ્ધના છ લાઈસન્સી હથિયાર મળ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે સાજિદ પાસે લગભગ દસ વર્ષથી બંદૂકનું લાઈસન્સ હતું. પોલીસે જણાવ્યું કે સંદિગ્ધોમાંથી એકની ગાડીમાં ઈમ્પ્રોવાઈઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઈસ (IED) અને ISISનો ઝંડો પણ મળ્યો છે. લેન્યોને કહ્યું કે અમે આ હુમલા પાછળના હેતુની તપાસ કરીશું અને મને લાગે છે કે આ તપાસનો એક મહત્વનો હિસ્સો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે રવિવારે સિડનીના બોન્ડી બીચ પર 1000થી વધુ લોકો ભેગા થયા હતા. પીએમ એન્થની અલ્બનીઝે કહ્યું કે બંદૂકદારી હનુક્કાના પહેલા દિવસે જાણી જોઈને યહુદી સમુદાયે નિશાન બનાવી રહ્યા હતા.
ઓસ્ટ્રેલિયાના અખબાર સિડની મોર્નિંગ હેરાલ્ડે આતંકી નવીદના માતા વેરેના સાથે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે તેણે રવિવારે મને ફોન કર્યો હતો અને કહ્યું કે મા હું હમણા તરવા ગયો હતો, મે સ્કૂબા ડાઈવિંગ પણ કર્યું, અમે હવે ભોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને પછી આજે સવારે અમે ઘર પર જ રહીશું કારણે ખુબ ગરમી છે.
વેરેનાએ કહ્યું કે, તેના પુત્ર પાસે કોઈ હથિયાર નથી, તે ન તો બહાર જાય છે કે ન તો મિત્રોને મળે છે. તે દારૂ કે સિગારેટ પીતો નથી. વેરેનાના જણાવ્યાં મુજબ તેનો પુત્ર ગમે તેવી જગ્યાઓ પર જતો નથી, તેને બસ તેના કામથી મતલબ છે. અક્રમ બે મહિના પહેલા ઈંટ લગાવવાની નોકરીમાંથી કાઢી મૂકાયો હતો. કારણ કે તે જે કંપનીમાં કામ કરતો હતો તેણે દેવાળું ફૂંક્યુ હતું.
વેરેનાએ એમ પણ જણાવ્યું કે કેબ્રામેટા હાઈસ્કૂલના દિવસોમાં તેના અનેક મિત્રો હતા પરંતુ તે વધુ સોશિયલ ન હતો. અક્રમને 2022ની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ટેગ કરાયો હતો જેમાં દેખાડવામાં આવ્યું હતું કે તેણે અલ મુરાદ ઈન્સ્ટીટ્યૂટમાં કુરાનનો અભ્યાસ કર્યો છે. તે ઈન્સ્ટીટ્યૂટ હેકેનબર્ગ પશ્ચિમી સિડનીમાં અરબી અને કુરાનનો અભ્યાસ કરે છે. આ પોસ્ટને હવે ડિલીટ કરાઈ દેવાઈ છે. આ હુમલામાં જીવ ગુમાવનારાઓમાં 10 વર્ષથી લઈને 87 વર્ષની વચ્ચેના હતા. NSWના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી રયાન પાર્કે પુષ્ટિ કરી કે સૌથી ઓછી ઉંમરના બાળકનું સિડની ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલમાં મોત નિપજ્યું. આતંકી અક્રમની માતા હાઉસવાઈફ છે. અક્રમ તેના આતંકી બાપ, 22 વર્ષની નાની બહેન અને 20 વર્ષના ભાઈ સાથે રહેતો હતો. સિડનીમાં 3 બેડરૂમવાળી પ્રોપર્ટી 2024માં ખરીદી હતી. આ પરિવાર પહેલા કેબ્રામેટામાં રહેતો હતો.
