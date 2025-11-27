Prev
Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:09 PM IST

ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ મુસ્લિમ દેશની સેનાને જાહેર કરી આતંકવાદી સંગઠન, જાણો તેના પાછળના કારણો

Australia Lists IRGC as Terrorists: દુનિયાભરમાં આતંકવાદના વધતા જોખમથી લગભગ દરેક દેશ ચિંતિત છે. આ ક્રમમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતા દેશ ઈરાન વિરુદ્ધ એક કડક પગલું ભર્યું છે. ગુરુવારે, ઓસ્ટ્રેલિયન સરકારે ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ને યહૂદી સમુદાય પર થયેલા હુમલાઓ માટે જવાબદાર ઠેરવતા સત્તાવાર રીતે રાજ્ય પ્રાયોજિત આતંકવાદની તરીકે સૂચિબદ્ધ કરી દીધું છે. 

આ નિર્ણય પાછળનું શું છે કારણ?
આ નિર્ણય ઓસ્ટ્રેલિયન સુરક્ષા અને ગુપ્તચર સંગઠન (ASIO)ના રિપોર્ટ પર આધારિત છે, જેમાં જાણવા મળ્યું કે, IRGCએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં યહૂદી નાગરિકોને નિશાન બનાવીને બે મોટા હુમલાઓનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.

અલ્બાનીઝ સરકારે આ હુમલાઓને 'કાયરતાપૂર્ણ પ્રયાસ' ગણાવતા કહ્યું કે, આ હુમલાઓ ઓસ્ટ્રેલિયાના બહુસાંસ્કૃતિક સમાજમાં ભાગલા પાડવાનો પ્રયાસ હતો. આ પગલું હાલમાં જ સંસદ દ્વારા પસાર કરાયેલા ફોજદારી સંહિતા સંશોધન (આતંકવાદના રાજ્ય પ્રાયોજક) અધિનિયમ 2025 હેઠળ લેવાયેલું પહેલું પગલું છે.

કાયદા હેઠળ IRGC સૂચિબદ્ધ થનારું પ્રથમ સંગઠન
નોંધનીય છે કે, IRGC આ નવા કાયદા હેઠળ સૂચિબદ્ધ થનારું પ્રથમ સંગઠન બની ગયું છે. ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણય ગુપ્તચર, સુરક્ષા અને નીતિ એજન્સીઓના ગુપ્ત મૂલ્યાંકન પર આધારિત છે. નવા કાયદા હેઠળ હવે ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોઈપણ 'આતંકવાદના રાજ્ય પ્રાયોજક' સંગઠનની પ્રવૃત્તિઓ ગુનાહિત અપરાધ ગણાશે.

ગૃહ મંત્રી ટોની બર્કએ કહ્યું કે, આ સૂચિબદ્ધતા ઈરાની શાસનની ઘૃણાસ્પદ કાર્યવાહીનો સીધો જવાબ છે. તેનાથી પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓને કટ્ટરપંથી નેટવર્કને ખતમ કરવા માટે વધુ વ્યાપક અધિકારો મળશે.

વિદેશ મંત્રી પેની વોન્ગએ કહ્યું કે, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર IRGCની ભૂમિકા કોઈ વિદેશી રાષ્ટ્ર દ્વારા કરાયેલી અભૂતપૂર્વ અને ખતરનાક આક્રમકતા છે. અમારા દેશમાં તેના માટે કોઈ જગ્યા નથી. તેમણે આને ઈરાન વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીની સૌથી સખત કાર્યવાહી ગણાવી. જ્યારે એટર્ની જનરલ મિશેલ રોલેન્ડએ કહ્યું કે, "અમે ઝડપથી પગલાં લઈને સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે અમારા આતંકવાદ વિરોધી કાયદાઓ સંપૂર્ણપણે અસરકારક રહે."

AustraliaIRGCAustralia Iran Relationઓસ્ટ્રેલિયાઓસ્ટ્રેલિયા-ઈરાન સંબંધ

