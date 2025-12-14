Australia : સિડનીના બોન્ડી બીચ પર યહૂદીઓના કાર્યક્રમ દરમિયાન ગોળીબાર, 10 લોકોના મોત
રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં બોન્ડી બીચ પર ગોળીબારના અહેવાલો બાદ ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. આ ઘટના યહૂદીઓના હનુક્કાહ તહેવારના પહેલા દિવસે બની હતી. આ વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને તપાસ ચાલી રહી છે.
રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયાના સૌથી જાણીતા સિડનીના બોન્ડી બીચ પર ગોળીબાર થયો હતો. આ ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકો માર્યા ગયા હતા. ઘટનાની માહિતી મળતાં ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દીધો હતો, લોકોને દૂર રહેવા અને સલામત સ્થળોએ આશ્રય લેવાની વિનંતી કરી હતી.
ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરી હતી કે બોન્ડી બીચ પર પરિસ્થિતિ હજુ પણ અસ્પષ્ટ છે, પરંતુ પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે અને પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી રહી છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોને તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરવા અને સૂચનાઓનું પાલન કરવાની સ્પષ્ટ સલાહ આપી હતી.
સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, અનેક ગોળીબારના અવાજો સંભળાયા હતા. જો કે, શરૂઆતમાં તે સ્પષ્ટ નહોતું કે આ ઘટનામાં કોઈ ઘાયલ થયું છે કે નહીં. સિડની મોર્નિંગ હેરાલ્ડે ઘણા પ્રત્યક્ષદર્શીઓને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે ગોળીબારના અવાજો સંભળાયા હતા, જેના કારણે બીચ પરના લોકો ગભરાઈને ભાગવા લાગ્યા હતા.
Active shooting at Bondi Beach in Sydney
Horrible footages
Looks like Zionist lobby started some massive false flag
Evils like Laura Loomer were signalling this for a while nowpic.twitter.com/uxdlle62qD
— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) December 14, 2025
સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા વીડિયોમાં લોકો બોન્ડી બીચ પર દોડતા દેખાય છે, જ્યારે ગોળીબાર અને પોલીસ સાયરનના અવાજો સાંભળી શકાય છે. જો કે, આ વીડિયોની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. કાળા કપડાં પહેરેલા બે લોકો ગોળીબાર કરતા જોવા મળે છે. અનેક લોકો ગોળી વાગવાથી ઘાયલ થયા છે.
દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થોની અલ્બેનીઝના કાર્યાલયે જણાવ્યું છે કે સરકાર પરિસ્થિતિથી વાકેફ છે. વડાપ્રધાન કાર્યાલયના પ્રવક્તાએ એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું છે કે બોન્ડી વિસ્તારમાં સક્રિય સુરક્ષા સ્થિતિ છે અને લોકોએ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસ દ્વારા જારી કરાયેલા નિર્દેશોનું પાલન કરવું જોઈએ.
