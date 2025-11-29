Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

62 વર્ષની ઉંમરે આ દેશના વડાપ્રધાને બીજી વખત કર્યા લગ્ન, બની ગયો એક નવો રેકોર્ડ; કોણ છે દુલ્હન?

Anthony Albanese Wedding: ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થની અલ્બેનીઝે આજે તેમના પાર્ટનર જોડી હેડન સાથે લગ્ન કર્યા. એન્થની અલ્બેનીઝ પદ પર રહીને લગ્ન કરનારા પ્રથમ ઓસ્ટ્રેલિયન વડાપ્રધાન બન્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:02 PM IST

Trending Photos

62 વર્ષની ઉંમરે આ દેશના વડાપ્રધાને બીજી વખત કર્યા લગ્ન, બની ગયો એક નવો રેકોર્ડ; કોણ છે દુલ્હન?

Anthony Albanese Wedding: ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થની અલ્બનીઝે 62 વર્ષની ઉંમરે બીજી વખત લગ્ન કર્યા છે. તેમની લાઇફ પાર્ટનર અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સાથે રહેતી જોડી હેડન હવે સત્તાવાર રીતે ઓસ્ટ્રેલિયાના ફર્સ્ટ લેડી બની ગયા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર બન્યું છે કે, જ્યારે કોઈ વડાપ્રધાન પદ પર રહીને લગ્નના બંધનમાં બંધાયા હોય. કેનબરા સ્થિત વડાપ્રધાનના નિવાસસ્થાન 'ધ લોજ'માં આયોજિત આ સાદગીપૂર્ણ સમારોહમાં માત્ર નજીકના પરિવાર અને મિત્રો જ સામેલ થયા.

વેલેન્ટાઇન ડે પર અલ્બનીઝે હેડનને કર્યું હતું પ્રપોઝ 
ગયા વર્ષે વેલેન્ટાઇન ડે પર અલ્બનીઝે હેડનને પ્રપોઝ કર્યું હતું, જ્યારબાદથી જ આ લગ્નની રાહ જોવામાં આવી રહી હતી. જો કે, સમારોહની તારીખ અને તૈયારીઓને સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવી. વડાપ્રધાન કાર્યાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા એક નિવેદનમાં અલ્બનીઝે કહ્યું કે, "અમે અમારા પરિવાર અને સૌથી નજીકના મિત્રોની સામે એકબીજા પ્રત્યેના અમારા પ્રેમ અને જીવનભર સાથે રહેવાની પ્રતિબદ્ધતા શેર કરીને ખૂબ ખુશ છીએ."

Add Zee News as a Preferred Source

જોડી હેડન લાંબા સમયથી અલ્બનીઝ સાથે જાહેર કાર્યક્રમોમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તેઓ 2022ની ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પણ તેમની સાથે હતા અને આ વર્ષે મે મહિનામાં તેમની લેબર પાર્ટીની શાનદાર જીત સમયે પણ તેઓ તેમની સાથે ઉપસ્થિત હતા.

લગ્નમાં હેડને સિડનીના ડિઝાઇનર 'રોમાન્સ વાઝ બોર્ન' દ્વારા ડિઝાઇન કરેલો ડ્રેસ પહેર્યો, જ્યારે વડાપ્રધાને MJ Baleનો સૂટ પસંદ કર્યો હતો. હેડનના પાંચ વર્ષની ભાણી, એલા, ફ્લાવર ગર્લ બની અને વડાપ્રધાનના પાલતુ શ્વાન ટોતોએ રિંગ બેયરરની ભૂમિકા ભજવી. મહેમાનોને વિલી ધ બોટમેન નામની બ્રેવરી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી વિશેષ કેનમાં બીયર પીરસવામાં આવી, જે સિડનીના ઇનર વેસ્ટ વિસ્તારમાં સ્થિત છે.

આ ગીત પર બન્નેએ લગ્ન બાદ કર્યો પહેલો ડાન્સ
લગ્ન પછી દુલ્હા-દુલ્હને સ્ટીવી વન્ડરના ફેમસ ગીત "Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)" પર હાથમાં હાથ નાખીને ગલિયારામાંથી બહાર પગ મૂક્યો. આ પછી બન્નેએ તેમનો પહેલો ડાન્સ ફ્રેન્ક સિનાત્રાના ક્લાસિક ગીત "The Way You Look Tonight" પર કર્યો.

— Anthony Albanese (@AlboMP) November 29, 2025

વડાપ્રધાન કાર્યાલય અનુસાર, અલ્બનીઝ અને હેડન હવે સોમવારથી આવતા શુક્રવાર સુધી ઓસ્ટ્રેલિયામાં જ તેમનું હનીમૂન મનાવશે, જેના તમામ ખર્ચ તેઓ વ્યક્તિગત રીતે ભોગવશે. આ અંગત પરંતુ ઐતિહાસિક લગ્ને ઓસ્ટ્રેલિયન રાજકારણમાં એક નવો અધ્યાય જોડી દીધો છે અને દેશભરમાંથી નવવિવાહિત યુગલને ખૂબ જ શુભેચ્છાઓ મળી રહી છે.

એન્થની અલ્બનીઝનો પરિચય
એન્થની અલ્બનીઝનો જન્મ 2 માર્ચ 1963ના રોજ સિડનીના ડાર્લિંગહર્સ્ટમાં એક સિંગલ મધર મેરીએન એલરીના ઘરે થયો હતો, જે એક આઇરિશ મૂળની ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા હતી. તેમના પિતા કાર્લો અલ્બનીઝ એક ઇટાલિયન જહાજ સ્ટુઅર્ડ હતા, જેમની સાથે તેમની માતાની મુલાકાત 1962માં એક જહાજ યાત્રા દરમિયાન થઈ હતી, પરંતુ કાર્લો પરત ઇટલી ચાલ્યા ગયા હતા.

બચપણમાં અલ્બનીઝને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તેમના પિતાનું મૃત્યુ કાર અકસ્માતમાં થયું હતું, પરંતુ 2009માં તેમણે તેમના પિતા સાથે ઇટલીમાં પહેલીવાર મુલાકાત કરી, જ્યાં તેમણે તેમના બે સાવકાં ભાઈ-બહેનોને પણ શોધ્યા; કાર્લોનું 2014માં અવસાન થઈ ગયું. ગરીબીમાં ઉછરેલા અલ્બનીઝને તેમની માતાએ કાઉન્સિલ હાઉસિંગમાં મોટો કર્યો, જેઓ રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસથી પીડિત હતા અને ડિસેબિલિટી પેન્શન પર નિર્ભર હતા.

વર્ષ 2000માં એન્થની અલ્બનીઝે કેરમેલ ટેબુટ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. જ્યારબાદ એન્થની અલ્બનીઝના એક પુત્રના પિતા બન્યા, તેમના પુત્રનું નામ નાથન છે, પરંતુ 2019માં એન્થની અલ્બનીઝના કેરમેલ ટેબુટ છૂટાછેડા થઈ ગયા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Australian PM Anthony AlbaneseAnthony AlbaneseAnthony Albanese Marriageઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાનએન્થની અલ્બેનીઝ

Trending news