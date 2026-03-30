પેટ્રોલ અને ડીઝલ થયું સસ્તું ! યુદ્ધ અને હોર્મુઝ સંકટ વચ્ચે આ દેશનો મોટો નિર્ણય, ફ્યૂઅલ પર અડધો કરી દીધો ટેક્સ, જાણો
Petrol-Diesel Tax: ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે, વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. 30 માર્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 116 ડોલરને વટાવી ગયા છે. ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના નાકાબંધીને કારણે વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપ પડવાથી તેમની જરૂરિયાતો માટે આયાત પર નિર્ભર દેશોમાં ઊર્જા સંકટ સર્જાઈ રહ્યું છે.
પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને ચીન જેવા કેટલાક દેશોએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે, જ્યારે અન્ય દેશો વધતા ભાવોના દબાણનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયન સરકારે સામાન્ય લોકો પર વધતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવનો બોજ ઓછો કરવા માટે કરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ પેટ્રોલ ટેક્સ અડધો કરી દીધો છે, લોકોને કેટલી રાહત મળશે?
ઓસ્ટ્રેલિયન સરકારે તેલના ભાવને નિયંત્રિત કરવા અને વધતી કિંમતોનો બોજ જનતા પર ન પડે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન વડા પ્રધાન એન્થોની અલ્બેનીઝે તેલના વધતા ભાવને નિયંત્રિત કરવા માટે બળતણ ટેક્સમાં 50 ટકા ઘટાડો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
સરકારે રાષ્ટ્રીય ફ્યુઅલ સિક્યોરિટી યોજના બહાર પાડી. તેણે આગામી ત્રણ મહિના માટે ફ્યુઅલ ટેક્સ અડધો કરવાની જાહેરાત કરી, જેનાથી જનતાને વધતી કિંમતોથી રાહત મળશે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં, પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર 52 સેન્ટનો વેચાણ વેરો વસૂલવામાં આવે છે. હવે, આ વેચાણ વેરો આગામી ત્રણ મહિના માટે, જૂન 2026 સુધી અડધો કરીને 26 સેન્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી સરકારને 1.75 બિલિયન ડોલરનું નુકસાન થશે. જો કે, આ નિર્ણયથી ત્યાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને સસ્તા થયા છે.
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર કેટલો ટેક્સ છે?
હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે. જો કે, આ નિર્ણયથી સામાન્ય લોકો માટે તેલના ભાવમાં કોઈ ફરક પડ્યો નથી. ભારતમાં, કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને સરકારો દરેક લિટર પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર ટેક્સ વસૂલ કરે છે. ડીલર કમિશનનો પણ સમાવેશ થાય છે. આમાં કેન્દ્ર સરકારની એક્સાઇઝ ડ્યુટી, રાજ્ય વેટ અને ડીલરશીપ ફી જેવા વિવિધ કરનો સમાવેશ થાય છે.
We're halving the fuel tax for three months to save you money when you fill up.
Conflict overseas is pushing up prices at home. And we know Australians are feeling the pressure.
— Anthony Albanese (@AlboMP) March 30, 2026
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના પેટ્રોલિયમ પ્લાનિંગ એન્ડ એનાલિસિસ સેલ (PPAC)ના ડેટા અનુસાર પેટ્રોલના એક લિટર પર 21.90 રૂપિયાની કેન્દ્રીય કસ્ટમ ડ્યુટી લાગે છે, જેમાં 1.40 રૂપિયા મૂળભૂત એક્સાઇઝ ડ્યુટી, 13 રૂપિયા વિશેષ વધારાની એક્સાઇઝ ડ્યુટી, 2.50 રૂપિયા કૃષિ અને માળખાગત વિકાસ ઉપકર અને 5 રૂપિયા રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપકરનો સમાવેશ થાય છે. સરકારે તાજેતરમાં તેમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે દર 11.90 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થયો છે.
વેટ અને રાજ્ય કર: દિલ્હીમાં, પેટ્રોલ પર VAT 15.40 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલ પર તે 12.30 રૂપિયા છે. મહત્વનું છે કે VAT રાજ્યથી રાજ્યમાં બદલાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, મુંબઈમાં, VAT પેટ્રોલ પર 25 ટકા અને ડીઝલ પર 21 ટકા છે.
વધારાના શુલ્ક: કેન્દ્ર અને રાજ્ય VAT ઉપરાંત, તેલ કંપનીઓ ગ્રાહકો પાસેથી ડીલર કમિશન પણ વસૂલ કરે છે. આ બધા શુલ્ક ઉમેર્યા પછી, પેટ્રોલ અને ડીઝલ માટેનો ફાઈનલ વેચાણ કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે.
