/ખામેનેઈના તાબૂત પાસે જોવા મળેલી તસવીરને જોઈ લોકો ચોધાર આંસુએ રડ્યા, કોનું હતું એ નાનકડું તાબૂત?

ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની અંતિમ વિદાય દરમિયાન જે દ્રશ્યો જોવા મળ્યા તેણે બધાને હચમચાવી નાખ્યા. 86 વર્ષના નેતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે હજારોની સંખ્યામાં ઈરાની નાગરિક રસ્તાઓ પર ઉતર્યા. આ દરમિયાન અમેરિકી અને ઈઝરાયેલી હુમલાઓમાં માર્યા ગયેલા ખામેનેઈના તાબૂતની બરાબર બાજુમાં એક નાનકડું તાબૂત રાખવામાં આવ્યું હતું. જેને જોઈને બધાની આંખો ભીંજાઈ ગઈ હતી. આ તાબૂત તેમની માત્ર 14 મહિનાની માસૂમ પૌત્રીનું હતું.
28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝારેયલના હવાઈ હુમલાઓમાં ખામેનેઈનું મોત થયું હતું. 4 જુલાઈ એટલે કે આજે તેમની અંતિમ વિદાયની રસ્મો થઈ રહી છે. આજે જ્યારે ખામેનેઈનું તાબૂત પરિસરમાં લાવવામાં આવ્યું તો તે ઈસ્લામિક રિપબ્લિકના ઝંડામાં લપેટાયેલું હતું અને તેના ઉપર તેમની કાળી પાઘડી હતી. ખામેનેઈની સાથે જ હુમલામાં માર્યા ગયેલા તેમના સંબંધીઓના મૃતદેહ પણ ત્યાં રાખવામાં આવ્યા હતા. જેમાં તેમની 14 મહિનાની પૌત્રીનું પણ એક તાબૂત હતું. આ જોઈને ત્યાં હાજર લોકોની આંખો ભીંજાઈ હતી.
6 દિવસનો રાજકીય શોક, ભારતથી પણ પહોંચ્યા પ્રતિનિધિ
ખામેનેઈના પાર્થિવ શરીરને શુક્રવારે તહેરાન લઈ જવાયા હતા. 6 દિવસના રાજકીય શોકની જાહેરાત કરાઈ છે. ઈરાનના ગ્રાન્ડ મોસલ્લાની બહાર શુક્રવારે સાંજથી જ સમર્થકોની ભારે ભીડ ભેગી થવા લાગી હતી. અધિકારીઓનું અનુમાન છે કે એકલા તહેરાનમાં આગામી ત્રણ દિવસની અંદર 1.5 કરોડથી 2 કરોડ લોકો સામેલ થઈ શકે છે.
લાલ રંગના બેનર
ગ્રાન્ડ મોસલ્લાના ગેટ ખુલતા જ હજારોની સંખ્યામાં લોકો કેમ્પસ પહોંચ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ લોકોના હાથમાં લાલ રંગના બેનર હતા જેમને બદલાનું પ્રતિક ગણવામાં આવે છે. ભીડ સતત અમેરિકા મુર્દાબાદના નારા લગાવી રહી હતી.
ભીની આંખે આપી વિદાય
શુક્રવારે ઈરાનના ટોચના અધિકારીઓ પણ પોતાના આંસૂ રોકી શક્યા નહતા. સંસદ અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબફ ખુબ જ ભાવુક જોવા મળ્યા. જ્યારે ખામેનેઈની સાથે માર્યા ગયેલા આઈઆરજીસી પ્રમુખ બાદના નવા કમાન્ડર બનેલા અહમદ વાહિદી પણ ત્યાં હાજર હતા. ભારત તરફથી આ અંતિમ સંસ્કાર કાર્યક્રમમાં બિહારના રાજ્યપાલ સૈયદ અતા હસનૈન અને વિદેશ રાજ્યમંત્રી પબિત્ર માર્ગેરિટા પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે.
આગળ શું કાર્યક્રમ
ખામેનેઈનું પાર્થિક શરીર સોમવાર સુધી તહેરાનમાં જ રહેશે. ત્યારબાદ શહેરમાં એક મોટું જૂલુસ કાઢવામાં આવશે. મંગળવારે ધાર્મિક કેન્દ્ર કોમ લઈ જવાશે. બુધવારે પાર્થિવ શરીર ઈરાકના પવિત્ર શહેરોમાં ફરશે અને પછી ગુરુવારે ખામેનેઈના ગૃહનગર મશાદમાં તેમને સુપુર્દ એ ખાક એટલે કે દફનાવવામાં આવશે.