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ખામેનેઈના તાબૂત પાસે જોવા મળેલી તસવીરને જોઈ લોકો ચોધાર આંસુએ રડ્યા, કોનું હતું એ નાનકડું તાબૂત?

અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે જ્યારે ઈરાન પર હુમલા શરૂ કર્યા ત્યારે સુપ્રીમ લીડર અયાતોલ્લાહ અલી ખામેનેઈ સહિત અનેકના મોત નિપજ્યા હતા. હવે આ સર્વોચ્ચ નેતાની અંતિમ વિદાય થઈ રહી છે. ખામેનેઈના તાબૂત જોડે નાનકડું તાબૂત કોનું હતું? 

Written ByViral Raval
Published: Jul 04, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:17 PM IST
ખામેનેઈના તાબૂત પાસે જોવા મળેલી તસવીરને જોઈ લોકો ચોધાર આંસુએ રડ્યા, કોનું હતું એ નાનકડું તાબૂત?
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ખામેનેઈના તાબૂત પાસે જોવા મળેલી તસવીરને જોઈ લોકો ચોધાર આંસુએ રડ્યા, કોનું હતું એ નાન
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