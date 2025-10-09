Prev
Azerbaijan Plane Crash: જે પ્લેન ક્રેશમાં 38 લોકોના મોત થયા, તેમાં મારો હાથ હતો; હવે જઈને પુતિને સ્વીકાર્યું સત્ય

Putin Admit Plane Crash: અઝરબૈજાનના રાષ્ટ્રપતિ ઇલ્હામ અલીયેવ સાથેની મુલાકાતમાં પુતિને કહ્યું કે, રશિયાએ ઘટનાની સવારે યુક્રેનિયન ડ્રોનને નષ્ટ કરવા માટે મિસાઇલો તૈનાત કરી હતી અને તે વિમાનથી થોડા મીટર દૂર વિસ્ફોટ થયા હતા.

Oct 09, 2025

Azerbaijan Plane Crash: જે પ્લેન ક્રેશમાં 38 લોકોના મોત થયા, તેમાં મારો હાથ હતો; હવે જઈને પુતિને સ્વીકાર્યું સત્ય

Azerbaijan Plane Crash: વર્ષ 2024માં અઝરબૈજાના એક પેસેન્જર વિમાન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં 38 લોકો માર્યા ગયા હતા. જ્યારે આ પ્લેન ક્રેશ થયું હતું, ત્યારબાદ જ એવી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ હતી કે, શું આ અકસ્માત છે કે કોઈએ આના પર હુમલો હુમલો કર્યો છે. પરંતુ ગુરુવારે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને આ રહસ્ય પરથી પડદો હટાવી દીધો છે. તેમણે સ્વીકાર્યું છે કે, આ પ્લેન ક્રેશમાં અમારા દેશનો હાથ હતો. તેમણે આ ઘટનાને ટ્રેજેડી ગણાવી છે.

અઝરબૈજાનના રાષ્ટ્રપતિ ઇલ્હામ અલીયેવ સાથેની મુલાકાતમાં પુતિને કહ્યું કે, ઘટનાની સવારે રશિયાએ યુક્રેનિયન ડ્રોનને નષ્ટ કરવા માટે મિસાઇલો તૈનાત કરી હતી અને તે વિમાનથી થોડા મીટર દૂર વિસ્ફોટ થયા હતા. તેમણે કહ્યું કે, "રશિયા આવા દુ:ખદ મામલામાં વળતર આપવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરશે અને તમામ અધિકારીઓની કાર્યવાહીનું કાયદેસર મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે."

38 લોકોના થયા હતા મોત
25 ડિસેમ્બરના રોજ અઝરબૈજાન એરલાઇન્સનું વિમાન કઝાકિસ્તાનમાં ક્રેશ થયું હતું. તે દક્ષિણ રશિયાના શહેર ગ્રોઝનીમાં ઉતરવાનું હતું. આ અકસ્માતમાં 67 લોકોમાંથી 38 લોકોના મોત થયા હતા.

અઝરબૈજાનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કરતા પુતિને કહ્યું કે, 'જે બે મિસાઇલો છોડવામાં આવી હતી, તે સીધી વિમાન પર પડી ન હતી. જો એવું થયું હોત, તો વિમાન ત્યાં જ ક્રેશ થયું હોત.'

પુતિને જણાવ્યું કે, રશિયાની એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સે પાઇલટને રશિયાના શહેર મખચકલામાં લેડિંગ કરવાની સલાહ આપી હતી, પરંતુ તેણે પોતાના ઘરેલું એરપોર્ટ પર અને પછી કઝાકિસ્તાનમાં લેડિંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જ્યાં વિમાન ક્રેશ થયું હતું.

રશિયા પર અગાઉ લગાવવામાં આવ્યો હતો આરોપ
રશિયા પર અગાઉ અકસ્માતનું સાચું કારણ છુપાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. 
અલીયેવે અગાઉ રશિયા પર અકસ્માતનું સાચું કારણ છુપાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ગુરુવારે ક્રેમલિનએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, તેમણે પુતિનને આ દુર્ઘટના વિશે સચોટ માહિતી આપવા બદલ આભાર માન્યો. રશિયાની એર ટ્રાફિક એજન્સીની શરૂઆતના નિવેદનો દર્શાવે છે કે, વિમાન, એમ્બ્રેર 190 પક્ષી સાથે અથડાયા બાદ તેનો માર્ગ બદલી નાખવો પડ્યો હતો.

આ ઘટનાના કારણે અઝરબૈજાનના રશિયા સાથેના સંબંધોમાં ભારે તણાવ આવ્યો હતો, અઝરબૈજાન એક તેલ સમૃદ્ધ રાજ્ય છે અને ઐતિહાસિક રીતે રશિયા સાથે ગાઢ સંબંધો ધરાવે છે.

putinazerbaijani plane crashplane crashઅઝરબૈજાન વિમાન દુર્ઘટનાપુતિન

