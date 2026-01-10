2026મા ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે? ટ્રમ્પના નિર્ણય અને બાબા વેંગાની ચેતવણીથી હડકંપ!
Baba Vanga Predictions 2026: પોતાની સચોટ ભવિષ્યવાણી માટે જાણીતા બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026ને યુદ્ધ અને વિનાશનું વર્ષ ગણાવ્યું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ વાતને સાચી પાડતા જોવા મળી રહ્યાં છે.
world war prediction: વર્તમાન સમય પર ધ્યાન આપવામાં આવે તો એવું લાગી રહ્યું છે કે વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે 2026ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જ્યાં એક તરફ ઈરાનમાં હજારો નાગરિક પોતાની સરકાર વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કરતા રસ્તા પર આવી ગયા છે. બીજીતરફ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અમેરિકી સરકારની ગિરફ્માં છે. હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડને ખરીદવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે, જે આશરે 57 હજારની વસ્તીવાળો એક સ્વતંત્ર ડેનિશ વિસ્તાર છે. ભૂ રાજકીય વિવાદને જોતા બાબા વેંગાની ઘણી ભવિષ્યવાણી સાચી પડતી લાગી રહી છે.
ઘણી ચર્ચિત ભવિષ્યવાણી કરનાર બુલ્ગારિયાઈ જ્યોતિષ બાબા વેંગા જેમણે 9/11 અને કોવિડ-19ની ચેતવમી આપી હતી. તેમણે વર્ષ 2026મા ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની શરૂઆતની ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેમણે વર્ષ 2026ને યુદ્ધ અને વિનાશનું વર્ષ ગણાવ્યું હતું.
બુધવારે અમેરિકાએ જાહેરાત કરી હતી કે તેણે ઉત્તરી એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં રશિયાના ધ્વજવાળા તેલ ટેન્કર M/V BELA 1 ને જપ્ત કરી લીધું છે. વેનેઝુએલાની નજીક બે અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી પ્રતિબંધિત તેલ ટેન્કરોના યુએસ નાકાબંધીથી બચી ગયેલા ટેન્કર દ્વારા યુએસ કોસ્ટ ગાર્ડ યુદ્ધ જહાજ દ્વારા અઠવાડિયા સુધી પીછો કર્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઈ પ્રમાણે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી પોસ્ટમાં અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી વૈશ્વિક સંઘર્ષની શરૂઆત થવાનો સંકેત છે. તો કેટલાક અન્ય લોકોનું માનવું છે કે ટ્રમ્પના માથા પર ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધનું ભૂત સવાર છે.
3 જાન્યુઆરી 2026ના અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરતા કહ્યુ હતુ કે અમેરિકી સેનાએ વેનેઝુએલાની અંદર ગુપ્ત સૈન્ય અભિયાન ચલાવ્યા હતા, જેના પરિણામસ્વરૂપ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેના પત્નિ સિલિયા ફ્લોરેસની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
પોતાની જાહેરાતમાં ટ્રમ્પે કહ્યુ હતુ કે રાજનીતિક પરિવર્તન થવા સુધી વેનેઝુએલાનું શાસન અમેરિકાના નિયંત્રણમાં રહેશે. તેમણે પોતાના નિવેદનમાં તે વાતનો સંકેત આપ્યો કે વેનેઝુએલાની વચગાળાની સરકાર અમેરિકાને 50 મિલિયન બેરલ તેલ મોકલશે. આ સિવાય ટ્રમ્પે તે પણ કહ્યું કે વેનેઝુએલાની વચગાળાની સરકાર અમેરિકાને પ્રતિબંધિત તેલના 30થી 50 મિલિયન બેરલ આપશે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેર રૂપથી કોલંબિયા અને ત્યાંના નેતાઓને ચેતવણી આપી કે તે ક્યુબાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રપતિ ગુસ્તાવો પેટ્રોને લઈને કહ્યું કે કોલંબિયા એક ખૂબ બીમાર દેશ છે, જેના પર એક બીમાર વ્યક્તિ શાસન કરી રહ્યો છે. તેને અમેરિકાને કોકીન વેચવાનું પસંદ છે અને તે આવું વધુ સમય કરી શકશે નહીં. ટ્રમ્પ વિવિધ મુદ્દા પર ઘણા અન્ય દેશો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી શકે છે.
