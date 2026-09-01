/Baba Vanga Prediction 2026: નેપાળ પર સાચી પડી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી ? જાણો 2026માં બીજું શું શું થશે

Baba Vanga Prediction 2026: નેપાળમાં કુદરતી આફતો અને વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં હવામાન સંબંધિત ઘટનાઓ વચ્ચે, પ્રખ્યાત બલ્ગેરિયન રહસ્યવાદી બાબા વેંગાનું નામ ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. સોશિયલ મીડિયા અને ઘણા મીડિયા અહેવાલો 2026 માટે તેમની કેટલીક કથિત ભવિષ્યવાણીઓ ફેલાવી રહી છે. જો કે, આ દાવાઓની સ્વતંત્ર અને નક્કર પુરાવા મળ્યા નથી.
બાબા વેંગાને ભવિષ્યવાણીઓની લોકપ્રિય યાદીઓમાં હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 2026માં વિશ્વનો આશરે 7થી 8 ટકા ભાગ ગંભીર કુદરતી આફતોનો સામનો કરી શકે છે. આ દાવાને વર્તમાન ભૂકંપ, પૂર, તોફાન અને અન્ય કુદરતી ઘટનાઓ સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે. અહેવાલોમાં આ વર્ષે કુદરતી આફતોને કારણે થયેલા ભારે આર્થિક નુકસાનનો પણ ઉલ્લેખ છે.
ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધનો દાવો
2026ને લગતી કથિત ભવિષ્યવાણીઓમાં વૈશ્વિક લશ્કરી સંઘર્ષની શક્યતાનો પણ ઉલ્લેખ છે. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન વચ્ચે તણાવ અને પશ્ચિમ એશિયામાં અસ્થિરતા જેવી વર્તમાન ભૂરાજકીય ઘટનાઓને આ દાવા સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. જો કે, આ ઘટનાઓને બાબા વેંગાની કોઈપણ પુષ્ટિ થયેલ ભવિષ્યવાણીઓ સાથે સીધી રીતે જોડી શકાઈ નથી.
નવેમ્બરમાં એલિયન્સનું આગમન
સૌથી વધુ ભવિષ્યવાણીઓ નવેમ્બર 2026માં પૃથ્વીની નજીક એક મોટું અવકાશયાન અને માનવીઓનો એલિયન્સ સાથે સંપર્ક શામેલ છે. UFO અથવા UAP ઘટનાઓએ આ ચર્ચાને વધુ વેગ આપ્યો છે. જો કે, કોઈપણ અજાણી ઉડતી વસ્તુને એલિયન અવકાશયાન માનવું વૈજ્ઞાનિક રીતે ખોટું છે.
AI અને આર્થિક કટોકટીની ચેતવણી
બાબા વેંગાને આભારી કથિત ભવિષ્યવાણીઓ કૃત્રિમ બુદ્ધિ વધુને વધુ શક્તિશાળી બનવા અને માનવો માટે પડકાર ઉભો કરવાની વાત પણ કરે છે. વધુમાં, વૈશ્વિક આર્થિક કટોકટી, બેંકિંગ અસ્થિરતા અને ચલણના અવમૂલ્યનના દાવાઓ પણ સપાટી પર આવે છે.
પુતિન વિશે એક મહત્વપૂર્ણ દાવો
કેટલીક લોકપ્રિય ભવિષ્યવાણીની યાદીઓ દાવો કરે છે કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન 2026ના અંત સુધીમાં સત્તા છોડી શકે છે. હાલમાં, આ દાવાની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ નથી.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ કેટલી વિશ્વસનીય છે?
કહેવાય છે કે બાબા વેંગાએ 9/11, ચેર્નોબિલ, ડાયનાનું મૃત્યુ અને સુનામી સહિત ઘણી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. જો કે, તેમના વિશેની ભવિષ્યવાણીઓના મૂળ, પ્રમાણિત લેખિત રેકોર્ડ અત્યંત મર્યાદિત છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.