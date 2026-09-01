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Baba Vanga Prediction 2026: નેપાળ પર સાચી પડી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી ? જાણો 2026માં બીજું શું શું થશે

Baba Vanga Prediction 2026: બાબા વેંગાને આભારી ભવિષ્યવાણીઓની લોકપ્રિય યાદીઓમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 2026માં વિશ્વનો આશરે 7થી 8 ટકા ભાગ ગંભીર કુદરતી આફતોનો સામનો કરી શકે છે. આ દાવો વર્તમાન ભૂકંપ, પૂર, તોફાન અને અન્ય કુદરતી ઘટનાઓ સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 01, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:47 PM IST
Baba Vanga Prediction 2026: નેપાળ પર સાચી પડી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી ? જાણો 2026માં બીજું શું શું થશે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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