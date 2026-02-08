Prev
Baba Vanga Prediction: 2026માં આવશે મોટું આર્થિક સંકટ? સોના-ચાંદી પર બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીની કેમ થઈ રહી છે આટલી ચર્ચા?

Baba Vanga Predictions: બાબા વેંગાના દાવાઓથી અલગ માર્કેટ એનાલિસ્ટ અનુસાર, ગ્લોબલ જિયો-પોલિટિકલ ટેન્શન અને મજબૂત ઔધોગિક માંગના કારણે સોનું અને ચાંદીના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:01 PM IST

Baba Vanga Prediction: 2026માં આવશે મોટું આર્થિક સંકટ? સોના-ચાંદી પર બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીની કેમ થઈ રહી છે આટલી ચર્ચા?

Baba Vanga Predictions on Gold and Silver: બલ્ગેરિયન ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. દુનિયામાં ચાલી રહેલ જિયો-પોલિટિકલ ટેન્શન, ઈકોનોમિક ઉથલપાથલ અને કમોડિટીના ભાવમાં વધઘટ વચ્ચે લોકો બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. દાયકાઓ પહેલા કરેલી તેમની ભવિષ્યવાણીઓમાંથી કેટલીક સાચી સાબિત થઈ છે અને તેથી લોકો આજે પણ તેમની ભવિષ્યવાણીને વર્તમાન સાથે જોડે છે. વર્ષ 2026 માટે કરવામાં આવેલી તેમની આગાહીઓ અનુસાર, વૈશ્વિક અસ્થિરતા વચ્ચે સોના, ચાંદી અને તાંબા (Gold, Silver, Copper Prices) જેવી કિંમતી ધાતુઓમાં રોકાણ વધી શકે છે. એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે, લોકો તેમાં ખુલ્લેઆમ રોકાણ કરી રહ્યા છે.

બીજું શું છે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીમાં?
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, તેમણે એવા સમયની ચેતવણી આપી હતી, જ્યારે દુનિયામાં કાગળની કરન્સી જેમ કે રૂપિયો, યેન, ડોલર, યુઆન વગેરે તેનું મૂલ્ય ગુમાવશે. આનાથી દુનિયાભરમાં કેસ લિક્વિડિટી ઓછી થઈ જશે. આવી સ્થિતિમાં લોકો બેન્કમાં જમા નોટ પર ઓછો વિશ્વાસ કરવાનું શરૂ કરશે. તેના બદલે લોકો સોનું, ચાંદી અને અન્ય કિંમતી ધાતુઓને સુરક્ષિત માનશે. સોનું, ચાંદી અને તાંબુને સૌથી સુરક્ષિત ભંડાર માનવામાં આવશે. તેમણે સંભાવના વ્યક્ત કરી હતી કે, વૈશ્વિક નાણાકીય અસ્થિરતાને કારણે સોના, ચાંદી અને તાંબુ જેવી કિંમતી અને ઔદ્યોગિક ધાતુઓમાં રોકાણ વધી શકે છે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ શેર કરવામાં આવે છે. જો કે, તે કોઈપણ ઈકોનોમિક મોડેલ પર આધારિત નથી.

શું સાચી પડશે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, 2026 માટે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી એક સંભવિત નાણાકીય સંકટનો સંકેત આપે છે, જે સોના અને ચાંદી જેવી સુરક્ષિત સંપત્તિમાં રોકાણને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે. કેટલાક ન્યૂઝ રિપોર્ટ્સમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે, સંકટની સ્થિતિમાં કિંમતી ધાતુના ભાવમાં ભારે વધારો થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 2 લાખથી વધુ થઈ શકે છે. હાલમાં જ ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો 4.20 લાખને વટાવી ગયો છે.

ડોલરમાં વધઘટ, વૈશ્વિક દેવામાં વધારો અને શેરબજારમાં ઉથલપાથલને કારણે ઘણા લોકો માને છે કે, બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીમાં કહેવામાં આવેલ આર્થિક તણાવ અપેક્ષા કરતા વહેલા જ સામે આવી શકે છે. જો કે, નિષ્ણાતો આ ભવિષ્યવાણીઓને સાચી માનતા નથી.

સોના, ચાંદી અને તાંબાના હાલના ભાવ
આજે રવિવાર 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ લગભગ 1,52,078 રૂપિયા/10 ગ્રામ છે, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 2,44,929 રૂપિયા/કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં સોનાનો ભાવ લગભગ 5,088 ડોલર/ઔંસ છે. જ્યારે સ્થાનિક કોમોડિટી બજારની વાત કરવામાં આવે તો MCX પર એપ્રિલ ડિલિવરી માટે સોનાનો ભાવ લગભગ 1,55,050 રૂપિયા/10 ગ્રામ છે, જ્યારે માર્ચ ડિલિવરી માટે ચાંદી લગભગ 2,49,499/કિલોગ્રામ છે. ફેબ્રુઆરી ડિલિવરી માટે કોપર એટલે કે તાંબુનો ભાવ 1,242/કિલોગ્રામની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

બાબા વેંગાના દાવાઓથી વિપરીત માર્કેટ એનાલિસ્ટ અનુસાર, ગ્લોબલ જિયો-પોલિટિકલ ટેન્શન અને મજબૂત ઔદ્યોગિક માંગને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવ વધી રહ્યા છે. કેટલાક અનાલિસ્ટ માને છે કે, આ વર્ષના અંત સુધીમાં સોનું નવા ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી શકે છે. જ્યારે ઔદ્યોગિક માંગને કારણે કોપરની પણ ડિમાન્ડ વધી રહી શકે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

