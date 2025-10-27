Prev
Next

2026માં અહીંથી શરૂ થશે દૂનિયાનો વિનાશ, રાખનો ઢગલો બનશે પશ્ચિમ, બાબા વેંગાની ડરામણી ભવિષ્યવાણી વિશ્વમાં હાહાકાર!

Baba Vanga Prediction 2026: નવું વર્ષ શરૂ થવામાં હવે બે મહિના જ બાકી છે. આ પછી નવું વર્ષ 2026 શરૂ થશે. જો કે, નવા વર્ષને લઈ દુનિયામાં ઉત્સાહને બદલે ડરનો માહોલ છે. આનું કારણ છે બાબા વાંગાની ભવિષ્યવાણીઓ, જે દરેક માનવી સાથે જોડાયેલી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:41 PM IST

Trending Photos

2026માં અહીંથી શરૂ થશે દૂનિયાનો વિનાશ, રાખનો ઢગલો બનશે પશ્ચિમ, બાબા વેંગાની ડરામણી ભવિષ્યવાણી વિશ્વમાં હાહાકાર!

Scary Predictions of Baba Vanga 2026: ધીમે ધીમે કેલેન્ડરનાં પાનાં ફેરવાઈ રહ્યા છે. હવે થોડા જ અઠવાડિયાઓ બાકી છે જ્યારબાદ નવું વર્ષ 2026 શરૂ થઈ જશે. પરંતુ આ વર્ષે નવું વર્ષ ફક્ત ઉજવણી માટે જ નહીં, પણ ડર માટે પણ ચર્ચામાં છે. તેનું કારણ છે બલ્ગેરિયાની રહસ્યમય અંધ મહિલા, જેને બાબા વાંગા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમણે દાયકાઓ પહેલા કરેલી ભવિષ્યવાણીઓ આજની દુનિયા સાથે અજીબ રીતે સુસંગત છે. નોંધનીય છે કે, બાબા વેંગા અંધ હતા, છતાં તેમણે ભયંકર ભવિષ્યની આગાહી કરી હતી. હવે, 2026 માટેની તેની ભવિષ્યવાણીઓની દરેક પંક્તિ ફરી એકવાર લોકોની ઊંઘ હરામ કરી રહી છે.

'પૂર્વ'માંથી શરૂ થશે યુદ્ધ
બાબા વેંગાએ 2026 માટે જે ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી, તે કદાચ તેમની સૌથી ડરામણી ચેતવણી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, "પૂર્વમાંથી એક તોફાન ઊઠશે, જે પશ્ચિમને રાખમાં બદલી નાખશે." તેમના શબ્દોને હવે ઘણા લોકો "પૂર્વીય યુદ્ધ" તરીકે જોઈ રહ્યા છે. એક એવું યુદ્ધ જે કોઈ એક દેશ કે સરહદ સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં. પરંતુ આખા વિશ્વને તેના અંધકારમાં ઘેરી લેશે. એવું કહેવાય છે કે, બાબા વેંગા એક "શક્તિશાળી નેતા"ની પણ ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જે રાખ અને લોહીમાંથી ઉભરી આવશે અને "લોર્ડ ઓફ ધ વર્લ્ડ" કહેવાશે.

Add Zee News as a Preferred Source

રશિયા, ચીન કે અન્ય કોઈ શક્તિની આસપાસ ફરતી આ કાલ્પન આજે ડરામણી લાગી રહી છે, કારણ કે દુનિયા પહેલેથી જ બારૂતના ઢગલા પર બેઠી છે. દરરોજ કોઈને કોઈ ચિનગારી સળગી ઉઠે છે.

કુદરત લેશે તેનો ક્રૂર બદલો
બાબા વેંગાએ 2026 માટે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે, "ધરતી હવે વધુ સહન કરશે નહીં. આવનારું વર્ષ ભૂકંપ, જ્વાળામુખી અને તોફાનોની શ્રેણી લાવશે, જે દુનિયાના નકશાને બદલી શકે છે. આ ધરતીના દસમા ભાગને શાંત કરી દેશે." હવે, જ્યારે હિમનદીઓ પીગળી રહી છે, મહાસાગરો અને હવામાન અસંભવિત બની રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં બાબા વેંગાની વાત કોઈ કલ્પના નથી, પરંતુ વૈજ્ઞાનિક ડર જેવી લાગે છે.

માનવ પોતે બનાવેલા 'રાક્ષસો'થી ડરી જશે
બાબા વેંગાએ વધુ એક વાત કહી હતી, જેને તે સમયે લોકો મજાક માનતા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, "એવો સમય આવશે જ્યારે માણસ પોતાના બનાવેલા મન પાસેથી દયા માંગશે.’ આજે, જ્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇંટેલિજન્સ (AI) આપણી દુનિયાને બદલી રહી છે, ત્યારે આ ભવિષ્યવાણી ભયાનક લાગે છે.

બાબા વેંગા અનુસાર, 2026 સુધીમાં મશીનો એટલા શક્તિશાળી બની જશે કે, તેઓ પોતે વિચારશે અને નિર્ણયો લેવા લાગશે. ત્યારે મનુષ્યો તેમના ગુલામ બનશે અને દુનિયામાં એક નવું "ડિજિટલ સામ્રાજ્ય" જન્મ લેશે.

શું આ એ યુગ નથી, જેની શરૂઆત આપણે હાલ જોઈ રહ્યા છે? જ્યાં AI માનવ નોકરીઓ પર કબજો કરી રહ્યું છે, લાગણીઓનું અનુકરણ કરી રહ્યું છે અને હવે તો નૈતિક સીમાઓ પણ તોડી રહ્યું છે? કદાચ બાબા વેંગાની ચેતવણી ટેકનોલોજી વિશે નહીં, પરંતુ અહંકારના અંત વિશે હતી.

ધરતી પર પહેલી વાર ઉતરશે એલિયન
જો બાબા વેંગાના શબ્દો પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, 2026 ફક્ત ધરતી વિશે જ નહીં, પરંતુ બ્રહ્માંડના રહસ્યો વિશે પણ ખુલાસાઓનું વર્ષ હોઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, "આકાશમાંથી પ્રકાશ નહીં, અંધકાર ઉતરશે અને જે ઉતરશે તે આપણા જેવું નહીં હોય." તેમના આ ભવિષ્યવાણીને લોકો એલિયન્સ સાથેના સંપર્ક તરીકે જુએ છે. એવું કહેવાય છે કે, એક "વિશાળ અવકાશયાન" ધરતીના વાતાવરણમાં પ્રવેશ કરશે અને પ્રથમ વખત માનવોને ખ્યાલ આવશે કે તેઓ બ્રહ્માંડમાં એકલા નથી.

વૈજ્ઞાનિકો આ વાતને અંધવિશ્વાસ કહે છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં UFO sightings અને રહસ્યમય અવકાશ સંકેતોના કારણે બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી ડર અને જિજ્ઞાસા બન્નેનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે.

બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓની સત્યતા પર પ્રશ્નો?
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓની સત્યતા પર ખૂબ જ ચર્ચા થઈ શકે છે, પરંતુ તેમના શબ્દોમાં છુપાયેલો ડર આજની દુનિયામાં દરેક જગ્યાએ અનુભવાય છે. યુદ્ધની અણી પર રાજકારણ, કુદરતનું તોફાન અને તેમના સર્જકને પડકારતી મશીનો. આ બધું 2026ને એક મહત્વપૂર્ણ વર્ષ બનાવે છે.

ક્યારેક-ક્યારેક એવું લાગે છે કે, "કદાચ બાબા વેંગાએ ભવિષ્ય જોયું ન હતું, પરંતુ લોભ, શક્તિ અને અજ્ઞાનના જાળમાં ફસાયેલા માનવ આત્માને વાંચી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, અંધકાર બહાર નહીં, અંદર જન્મશે અને તે દુનિયાને ઘેરી લેશે."

2026 આવી રહ્યું છે. લોકો કાઉન્ટડાયન કરી રહ્યા છે, પણ આ વખતે ઉમ્મીદ નહીં, ડર વધી રહ્યો છે. કદાચ આ ડર આપણને યાદ અપાવે છે કે ક્યારેક-ક્યારેક ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડતી નથી, પણ આપણે તેને સાચી પાડીએ છીએ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
baba vangababa vanga predictionBaba Vanga Prediction 2026બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીબાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી 2026

Trending news