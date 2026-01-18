Prev
Baba Vanga Prediction: નવા ખતરાએ દુનિયાને ચોંકાવ્યા, માર્ચ-એપ્રિલમાં મોટી આફતની શક્યતા

Baba Vanga Prediction: બલ્ગેરિયાના અંધ ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાની વર્ષ 2026 માટેની ભવિષ્યવાણીઓએ દુનિયાભરમાં ફાળ પાડી છે. અગાઉ મોટા દેશો વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ સર્જાવાની આગાહીઓ ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં જ સામે આવી હતી. આ સાથે જ સોનાના વધતા ભાવને લઈને બાબા વેંગાએ જે કહ્યું હતું, તે પણ અત્યારે સાચું પડતું જણાય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:15 AM IST

Baba Vanga Prediction: બાબા વેંગાએ ચેતવણી આપી હતી કે મોટા દેશો વચ્ચે વધતો સંઘર્ષ 2026 માં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનું કારણ બનશે, જેનાથી આશંકાઓ વધી ગઈ છે. તેમની સૌથી ભયાનક આગાહીઓએ માનવતાને સ્તબ્ધ કરી દીધી છે. સંભાવના છે કે વૈશ્વિક રાજકારણમાં ગમે તે ક્ષણે મોટો ઉલટફેર થવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે.

બાબા વેંગાની અગાઉની ઘણી આગાહીઓ સાચી સાબિત થઈ છે, જેમાં 9/11 નો હુમલો, રાજકુમારી ડાયનાનું મૃત્યુ અને ચીનનો મહાસત્તા તરીકે ઉદય સામેલ છે. નોંધનીય છે કે બાબા વેંગાનું અવસાન 1996માં થયું હતું, પરંતુ 2026 માટેની તેમની વાતો હવે ધીમે-ધીમે સાચી સાબિત થતી દેખાય છે. જોકે, આ ભવિષ્યવાણીઓનો કોઈ લેખિત પુરાવો નથી, આ બધી વાતો લોકો દ્વારા સાંભળવામાં આવેલી છે.

માર્ચ-એપ્રિલમાં યુદ્ધની આશંકા
ભવિષ્યવાણી મુજબ, પૂર્વી દેશોમાં મોટા પાયે યુદ્ધ ફાટી નીકળશે અને ત્યારબાદ તે પશ્ચિમી દેશોમાં ફેલાઈ જશે. ચીન અને તાઈવાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે આ યુદ્ધ આ વર્ષે માર્ચ અથવા એપ્રિલ મહિનાની આસપાસ થવાની આશંકા છે. આ યુદ્ધમાં રશિયા અને અમેરિકા જેવા શક્તિશાળી દેશો પણ સીધી રીતે સામેલ થઈ શકે છે.

યુરોપમાં આ યુદ્ધથી અભૂતપૂર્વ તબાહી થવાની સંભાવના છે, જેનાથી આખો ખંડ બરબાદ થઈ શકે છે. અહેવાલો મુજબ, આ સંઘર્ષ બાદ રશિયા એકમાત્ર વૈશ્વિક મહાસત્તા તરીકે બચશે તેવું અનુમાન છે. વિશ્વભરમાં રાજકીય સંઘર્ષો અને યુદ્ધના ભય વચ્ચે, દુભાષિયાઓ માને છે કે બાબા વેંગાની આગાહીઓ વર્તમાન સ્થિતિ સાથે સુસંગત છે.

કુદરતી આફતો અને આર્થિક સંકટ
બાબા વેંગાની અન્ય આગાહીઓમાં વિનાશક ભૂકંપ, જ્વાળામુખી ફાટવા, હવામાનમાં ભારે ફેરફાર અને વૈશ્વિક આર્થિક આપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે અગાઉ કહ્યું હતું કે માનવતાનું પતન 2025થી શરૂ થશે. દુનિયાનો સત્તાવાર અંત વર્ષ 5079માં થશે. 

બાબા વેંગાની અન્ય ભવિષ્યવાણીઓમાં 2026 માં વૈશ્વિક આર્થિક આપત્તિનો સમાવેશ થાય છે, જે ડિજિટલ કરન્સી, બેંકિંગ સિસ્ટમ, મંદી વગેરેને અસર કરશે. આજે, જ્યારે વિશ્વ ફુગાવા અને આર્થિક અસ્થિરતાનો સામનો કરી રહ્યું છે, ત્યારે તેમની આગાહીએ લોકોને વધુ ચિંતિત કર્યા છે. આજે જ્યારે વિશ્વ ફુગાવો અને આર્થિક અસ્થિરતાનો સામનો કરી રહ્યું છે, ત્યારે બાબા વેંગાની આ વાતોએ લોકોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.

