Baba Venga Predictions 2026: દુનિયા પર આવશે મોટું સંકટ! શું વર્ષ 2026 માનવ ઇતિહાસનું સૌથી ભયાનક વર્ષ સાબિત થશે?

Baba Venga Predictions 2026: બાબા વેંગાની આ વર્ષ 2026 માટેની ભવિષ્યવાણીઓ દુનિયામાં મોટા ઉલટફેર અને ગંભીર જોખમો તરફ ઈશારો કરી રહી છે. આ દાવાઓ મુજબ, આ વર્ષ તણાવ અને પડકારોથી ભરેલું હોઈ શકે છે, જેની અસર વૈશ્વિક રાજકારણ, પર્યાવરણીય સંતુલન અને ઝડપથી બદલાતી ટેકનોલોજી પર ઊંડી જોવા મળી શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:28 PM IST

Baba Venga Predictions 2026: દુનિયા પર આવશે મોટું સંકટ! શું વર્ષ 2026 માનવ ઇતિહાસનું સૌથી ભયાનક વર્ષ સાબિત થશે?

Baba Venga 2026 Predictions: દુનિયા અત્યારે પહેલાથી જ અશાંત સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. અમેરિકા અને વેનેઝુએલાની વચ્ચે વધતા તણાવ, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને પશ્ચિમ એશિયામાં સતત બદલાતી પરિસ્થિતિઓ એ સંકેત આપે છે કે વૈશ્વિક રાજકારણ ગમે ત્યારે મોટો વળાંક લઈ શકે છે. આવા માહોલમાં બલ્ગેરિયાના પ્રખ્યાત ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગા ફરી ચર્ચામાં છે, જેમની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સમય જતાં સાચી સાબિત થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. 

એવું માનવામાં આવે છે કે ભૂતકાળમાં બાબા વેંગાની ઘણી આગાહીઓ સાચી સાબિત થઈ છે. તેથી, જ્યારે 2026 અંગેના તેમના કથિત સંકેતો સામે આવ્યા, ત્યારે લોકો માટે ચિંતા થવી સ્વાભાવિક છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026 ને માનવ ઇતિહાસનું સૌથી ખતરનાક વર્ષ તરીકે પણ આગાહી કરી હતી. તો, ચાલો તેમની ચાર સૌથી ભયાનક આગાહીઓની વિગતવાર તપાસ કરીએ, જેનાથી લોકો ખૂબ જ ડરી ગયા છે.

ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ: પૂર્વમાંથી ઉઠશે આગ?
બાબા વેંગાની સૌથી ભયાનક ભવિષ્યવાણી ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધને લઈને છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, વિશ્વના પૂર્વી દેશોમાંથી એક મોટું યુદ્ધ શરૂ થશે, જે ધીમે ધીમે પશ્ચિમી દેશો સુધી ફેલાઈ જશે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ સંઘર્ષ માર્ચ-એપ્રિલ 2026 માં ચીન અને તાઈવાન વચ્ચેના તણાવથી શરૂ થઈ શકે છે અને આગળ જતાં તેમાં રશિયા અને અમેરિકા જેવી શક્તિશાળી સત્તાઓ સામસામે આવી શકે છે. આ યુદ્ધમાં યુરોપને સૌથી વધુ નુકસાન થઈ શકે છે, જ્યારે રશિયા એક મોટી વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે ઉભરી શકે છે. આજે, જ્યારે દુનિયા પહેલાથી જ ઘણા યુદ્ધો અને રાજકીય સંઘર્ષોથી ઘેરાયેલી છે, ત્યારે લોકોએ આ આગાહીઓને વર્તમાન પરિસ્થિતિ સાથે જોડવાનું શરૂ કર્યું છે.

કુદરતી આફતો અને આર્થિક તબાહી
વર્ષ 2026 માટેની આગામી ભવિષ્યવાણી પ્રકૃતિ અને અર્થતંત્ર સાથે સંબંધિત છે. તેમના મતે, આ વર્ષે વિશ્વના અનેક ભાગોમાં મોટા ભૂકંપ આવશે, જ્વાળામુખી ફાટશે અને અતિશય ગરમી, પૂર તથા તોફાન જેવી આફતો જોવા મળશે. પૃથ્વીના આશરે 7 થી 8 ટકા હિસ્સામાં ભારે તબાહી મચી શકે છે. સાથે જ, બાબા વેંગાએ મોટા આર્થિક પતનની આગાહી પણ કરી હતી. માનવામાં આવે છે કે આ દરમિયાન ડિજિટલ કરન્સી પર અસર પડશે, બેંકિંગ સિસ્ટમ નબળી પડશે અને વૈશ્વિક મંદીને કારણે લાખો લોકો બેરોજગાર થઈ શકે છે. એવા સમયે જ્યારે દુનિયા પહેલેથી જ ફુગાવા અને આર્થિક અસ્થિરતાનો સામનો કરી રહી છે, ત્યારે આ આગાહી લોકોને વધુ ડરાવી રહી છે.

આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનું વર્ચસ્વ
બાબા વેંગાએ AI ને લઈને પણ ગંભીર ચેતવણી આપી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે વર્ષ 2026 માં AI માણસો પર હાવી થવા લાગશે અને ધીમે ધીમે નિર્ણય લેવાની શક્તિ મશીનોના હાથમાં જતી રહેશે. દાવા મુજબ, રોબોટ્સ અને AI સિસ્ટમ મહત્વના નિર્ણયો લેવાનું શરૂ કરશે, જેનાથી માનવીય નોકરીઓ ઝડપથી ખતમ થશે અને માણસ પોતાની રોજબરોજની જરૂરિયાતો માટે સંપૂર્ણપણે AI પર નિર્ભર થઈ જશે.

ધરતી પર એલિયન્સનું આગમન
બાબા વેંગાની સૌથી ભવિષ્યવાણી એલિયન્સ સાથે જોડાયેલી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે એક વિશાળ અવકાશયાન પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશશે અને પ્રથમ વખત મનુષ્યોનો બીજી કોઈ સભ્યતા સાથે સીધો સંપર્ક થશે. કેટલાક લોકો આ આગાહીને તાજેતરના અહેવાલો સાથે જોડી રહ્યા છે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે વૈજ્ઞાનિકોએ ચિલી નજીક એક રહસ્યમય પદાર્થ જોયો છે, જે પૃથ્વી તરફ અત્યંત ઊંચી ગતિએ આગળ વધી રહ્યો છે. જોકે, વૈજ્ઞાનિકો હજુ સુધી તેના કારણ વિશે સ્પષ્ટ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા નથી.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

