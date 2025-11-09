બાબા વેંગાની 6 ભવિષ્યવાણીઓ જે સાચી પડી, હવે 2026ની આગાહીઓને લઈને લોકો ચિંતામાં...!!!
Baba Vanga Predictions: બાબા વેંગાએ તેમના જીવનકાળ દરમિયાન ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. 2022 વિશે બાબા વેંગાની 7 આગાહીઓ હતી, જેમાંથી કેટલી સાચી પડી? તે જાણતા પહેલા બાબા વેંગા વિશે જાણવું જરૂરી છે. બાબા વેંગાને લોકો 20મી સદીના નોસ્ટ્રાડેમસ કહેતા હતા કારણ કે તેઓ અંધ હતા અને ભવિષ્ય જોઈ શકતા હતા. તેમના વિશે વધુ જાણો.
Baba Vanga Predictions: બલ્ગેરિયાના ભવિષ્યવેત્તા બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ કેટલી સચોટ હતી? ચાલો સાત એવી ઐતિહાસિક ઘટનાઓ વિશે વાત કરીએ, જેના વિશે બાબા વેંગાએ આગાહીઓ કરી હતી અને તે વાસ્તવિકતામાં સામે આવી. તેમની ત્રણ આગાહીઓ સાચી પડી ચૂકી હતી. છઠ્ઠી ભવિષ્યવાણી ભારતને લઈને હતી. તેમની સત્ય સાબિત થતી ભવિષ્યવાણીઓની વચ્ચે લોકોએ તેમની એક આગાહીને લઈને પ્રાર્થના કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું, જેથી તે સાચી ન પડે - જે સાઇબેરિયામાં એક જીવલેણ વાયરસના કારણે બીજી મહામારી ફેલાવાને લઈને હતી.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ કેટલી સચોટ?
બાબા વેંગાની ક્ષમતાઓનું સચોટ મૂલ્યાંકન કરવું પડકારજનક છે. વિશ્વભરમાં તેમના લાખો અનુયાયીઓ હતા. દુનિયાભરના ગણમાન્ય વ્યક્તિઓ અને સામાન્ય લોકો સહિત, અનેક વ્યક્તિઓએ તેમની સલાહ લીધી હતી. જોકે તેમના વિશે કરવામાં આવેલી ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ અન્ય લોકોની વાર્તાઓ પર આધારિત છે, તેમ છતાં, બાબા વેંગાની દંતકથાના કેટલાક પાસાઓ એવા છે જેનું દસ્તાવેજીકરણ થયું છે. 2022 માટે, બાબા વેંગાએ સાત ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. તેમની ત્રણ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી ચૂકી છે, પરંતુ અમે આશા રાખીએ છીએ કે સાઇબેરિયામાં એક ભયંકર વાયરસના કારણે બીજી મહામારી ફેલાવાની તેમની આગાહી સાચી ન થાય.
તાજેતરની કઈ આગાહીઓ સાચી પડી, કઈ નવી ભવિષ્યવાણી?
બલ્ગેરિયાના ભવિષ્યવેત્તા બાબા વેંગાએ 2025માં મોટા યુદ્ધની શક્યતા વિશે વાત કરી છે. જોકે, તેમની ભવિષ્યવાણીમાં બાબા વેંગાએ કોઈ દેશનું નામ લીધું ન હતું. બાબા વેંગાએ યુરોપના દેશોમાં 2025માં યુદ્ધ થવાની આગાહી કરી હતી, જેમાં ઘણા મોટા દેશો સામેલ થશે. 2022 પછીના યુદ્ધની વાત કરીએ તો, રશિયા અને યુક્રેન તેમજ ઇઝરાયેલ અને હમાસમાં મોટો સંઘર્ષ જોવા મળ્યો. ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ તણાવની પરિસ્થિતિ બની. હવે, બાબા વેંગાએ 2026માં રોકડ સંકટની આગાહી કરી છે, જેને લઈને સુરક્ષિત સંપત્તિ ગણાતા સોનાના ભાવમાં અચાનક વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 2026માં સોનાના ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળી શકે છે.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ, જે સાચી પડી:
યુરોપમાં દુષ્કાળ અને જંગલની આગ:
બાબા વેંગાએ આગાહી કરી હતી કે વિશ્વભરના મુખ્ય શહેરોમાં ભીષણ દુષ્કાળ અને પાણીની અછતની અસર થશે. બ્રિટનમાં 1935 પછીનો સૌથી સૂકો જુલાઈ મહિનો રહ્યો અને 12 ઓગસ્ટ, 2022ના રોજ સરકારે ઔપચારિક રીતે દુષ્કાળ જાહેર કર્યો.
ઓસ્ટ્રેલિયા અને જાપાનમાં પૂર:
બાબા વેંગાએ આગાહી કરી હતી કે એશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભીષણ પૂર આવશે. જુલાઈ 2022માં, સિડનીમાં આઠ મહિનાનો વરસાદ માત્ર ચાર દિવસમાં પડવાને કારણે ત્રીજું પૂર આવ્યું.
9/11નો આતંકી હુમલો:
બાબા વેંગાની સૌથી વધુ ચર્ચિત ભવિષ્યવાણીઓમાંની એક 09/11ના આતંકી હુમલા વિશે હતી. તેમણે કથિત રીતે 1989માં કહ્યું હતું, "ભય, ભય! સ્ટીલના પક્ષીઓ અમેરિકન ભાઈઓ પર હુમલો કરશે, જેનાથી તેઓ પડી જશે," અને તેવું જ થયું હતું.
રશિયામાં પરમાણુ સબમરીન દુર્ઘટના:
ઓગસ્ટ 2000માં રશિયન પરમાણુ સબમરીન કુર્સ્ક બેરેન્ટ્સ સાગરમાં ડૂબી ગઈ. આ દુ:ખદ દુર્ઘટનામાં ક્રૂના તમામ 118 સભ્યો ડૂબી ગયા, જેણે દુનિયાભરમાં સમાચાર બનાવ્યા. બાબા વેંગાએ 1980માં આગાહી કરી હતી કે ઓગસ્ટ 1999માં કુર્સ્ક "પાણીથી ભરાઈ જશે અને આખી દુનિયા તેના પર રડશે."
બરાક ઓબામા અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ:
બાબા વેંગાએ કથિત રીતે આગાહી કરી હતી કે એક અશ્વેત વ્યક્તિ અમેરિકાનો 44મો રાષ્ટ્રપતિ બનશે, જે તેમની ઘણી રાજકીય ભવિષ્યવાણીઓમાંની એક હતી. આ ઉપરાંત, તેમણે જોયું કે કેવી રીતે ક્રાંતિના સમયગાળામાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઓબામાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે ઉભરી આવશે.
ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા:
ઇન્દિરા ગાંધીને લઈને બાબા વેંગાએ 1969માં ભવિષ્યવાણી કરી હતી. 1969માં, બાબા વેંગાએ ગાંધીને જોયા અને ઘોષણા કરી, "આ પોશાક તેમને નષ્ટ કરી દેશે. ધુમાડા અને આગની જ્વાળાઓમાં, મને એક નારંગી-પીળો વસ્ત્ર દેખાય છે." આ સાચું છે કે જે દિવસે અંગરક્ષકોએ ગોળીબાર કર્યો હતો, તે દિવસે ઇન્દિરા ગાંધીએ કેસરી રંગની સાડી પહેરી હતી.
