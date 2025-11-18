બાબા વેંગાની 2026 માટે ડરામણી ભવિષ્યવાણી... વિશ્વયુદ્ધ, સોનાની કિંમત અને કુદરતી આફતો મચાવશે કોહરામ!
Baba Vanga Predictions 2026: બલ્ગેરિયન ભવિષ્યવક્તા અને રહસ્યવાદી અંધ મહિલા બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026 માટે પણ ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે, જેમાં 3 ભવિષ્યવાણીઓ સાચી થવાના સંકેતો પહેલાથી જ દેખાઈ રહ્યા છે.
Baba Vanga Predictions 2026: બાબા વેંગા એક રહસ્યમય બલ્ગેરિયન ભવિષ્યવેક્તા અને અંધ મહિલા જેમની પાસે દુનિયા જોવા માટે આંખો ન હોવા છતાં પણ તેમની રહસ્યમય શક્તિઓ દ્વારા તેમણે પોતાના મૃત્યુ પહેલા 5079 સુધીની ભવિષ્યવાણી કરવાનો દાવો કર્યો હતો. વર્ષ 2025 પૂર્ણ થવામાં હવે થોડા દિવસો બાકી છે અને તેના પછી 2026નું વર્ષ આવશે.
વર્ષ 2026 માટે ભવિષ્યવાણી
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, વર્ષ 2026માં લોકોને વિશ્વ યુદ્ધની સાથે રાજકીય અને આર્થિક અસ્થિરતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન કેટલાક દેશોમાં ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીઓ પણ જોવા મળશે.
બાબા વેંગાએ સોનાને લઈ કરી ભવિષ્યવાણી
વર્ષ 2026 માટે તેમની પહેલી ભવિષ્યવાણી સોનાના ભાવમાં ભારે ઉછાળાની છે, જેના સંકેતો પહેલાથી જ દેખાઈ રહ્યા છે. બજારમાં સોનાનો ભાવ પહેલાથી જ 1.23 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામને વટાવી ગયો છે. બજારમાં સોનાને એક સલામત રોકાણ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
આ ઉપરાંત બાબા વેંગાએ સોના અંગે એક ભવિષ્યવાણી પણ કરી છે કે, વર્ષ 2026 સુધીમાં સોનાના ભાવમાં 10 થી 40 ટકાનો વધારો થશે, જેના કારણે ભારતમાં સોનાનો ભાવ 1.62 લાખ રૂપિયાથી વધીને 1.82 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ શકે છે.
વિશ્વયુદ્ધની ભવિષ્યવાણી
બાબા વેંગાની 2026 માટે બીજી ભવિષ્યવાણી ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધને લઈ છે. તેમના મતે, આ મહાયુદ્ધની ઊંડી અસર પશ્ચિમી દેશોમાં જોવા મળી શકે છે. હાલમાં અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે બગડતી પરિસ્થિતિને જોતાં નાના અને મોટા દેશોમાં પરમાણુ યુદ્ધનો ડર અનુભવી રહ્યા છે. જો આ બે મહાસત્તાઓ વચ્ચે પરમાણુ યુદ્ધ થાય છે, તો તેના દુનિયાભરમાં તેના ગંભીર પરિણામો જોવા મળી શકે છે.
બાબા વેંગાની 2026 માટે ત્રીજી ભવિષ્યવાણી
આ ઉપરાંત તેમની ત્રીજી ભવિષ્યવાણી કુદરતી આફતો સાથે જોડાયેલી છે. જેમાં મુખ્યત્વે આબોહવા પરિવર્તન સંબંધિત છે. બાબા વેંગાએ 2026 માટે લોકોને ચેતવણી આપી હતી કે, દુનિયાભરમાં આબોહવા પરિવર્તનના કારણે પૂર અને ભારે ગરમી જેવી કુદરતી આફતો જોવા મળી શકે છે. સાથે જ દુનિયાના ઘણા ભાગોમાં ભૂકંપ તબાહી મચાવશે.
