Baba Vanga Predictions: બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી, આગામી 5 વર્ષમાં મચશે ભારે તબાહી, યુરોપનું થશે પતન...શું થશે ભારતનું?
બાબા વેંગા પોતાની ભવિષ્યવાણીઓ માટે જાણીતા છે. હવે તેઓ આ દુનિયામાં નથી પરંતુ તેમની સટિક ભવિષ્યવાણીઓ હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે. આગામી 5 વર્ષ માટે તેમણે અત્યંત ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે. ખાસ જાણો.
બાબા વેંગા અને નાસ્ત્રેદમસ પોતાની સટીક ભવિષ્યવાણીઓથી દુનિયામાં ચર્ચામાં રહે છે. આજે પણ લોકો તેમની ભવિષ્યવાણી પર વિશ્વાસ કરે છે. અત્રે જણાવવાનું કે બાબા વેંગાએ યુરોપમાં જંગ, ભૂકંપ અને પૂર સહિત અનેક કુદરતી આફતો વિશે પહેલેથી જ ભવિષ્યવાણી કરી હતી જે બાદમાં સાચી પડી. હવે તેમની વર્ષ 2025થી લઈને વર્ષ 2030 વચ્ચેની અનેક ભવિષ્યવાણીઓ સામે આવી છે.
વર્ષ 2025ની કેટલીક ભવિષ્યવાણી
યુરોપમાં સંઘર્ષ અને પૂર-ભૂકંપ જેવી કુદરતી આફતો આવવાની શક્યતા છે. બાબા વેંગાના જણાવ્યાં મુજબ યુરોપમાં માનવતાના પતનની શરૂઆત થશે.
વર્ષ 2026માં ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી મુજબ વર્ષ 2026માં ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ થઈ શકે છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ વૈશ્વિક તાકાતો વચ્ચે તણાવ વધશે અને ચીન તાઈવાન પર કબજો કરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરશે. વર્ષ 2026માં રશિયા-અમેરિકાના ટકરાવ બાદ ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ થશે.
વર્ષ 2027માં બાયોલોજિકલ એક્સપરિમેન્ટ
વર્ષ 2027ની ભવિષ્યવાણીઓ મુજબ આ વર્ષે એક નવી બીમારી કે બાયોલોજિકલ એક્સપરિમેન્ટ સામે આવશે જેના કારણે કેટલાક માણસોમાં સુપરહ્યુમન જેવા લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. આ ભવિષ્યવાણીને વર્ષ 2025-26ની ભવિષ્યવાણીઓ સાથે જોડી શકાય છે. તેને કેમિકલ અને બાયોલોજિકલ વોર સાથે પણ જોડી શકાય છે.
વર્ષ 2028માં ઉર્જાનો નવો સોર્સ
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી મુજબ વર્ષ 2028માં મનુષ્ય ઉર્જાનો એક નવો સોર્સ શોધશે. જે સ્પષ્ટ અને શક્તિશાળી હશે. આ ઉપરાંત શુક્ર ગ્રહની યાત્રા કે પછી અંતરિક્ષમાં વસ્તી વસાવવાનું પ્લાનિંગ પણ શરૂ થશે.
વર્ષ 2029માં ક્રાંતિ
વર્ષ 2029ની ભવિષ્યવાણી મુજબ આ વર્ષે એવી ક્રાંતિ થશે જે સંપૂર્ણ વિશ્વની આર્થિક અને સામાજિક ભૂગોળ બદલી શકે છે. આ દરમિયાન જૂની સિસ્ટમ નષ્ટ થશે અને નવી વ્યવસ્થાઓને રસ્તો મળશે.
વર્ષ 2030માં ગ્રીન એનર્જી તરફ આગળ વધશે વિશ્વ
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી મુજબ વર્ષ 2030 સુધી વિશ્વ હરિત ઉર્જા એટલે કે ગ્રીન એનર્જી તરફ આગળ વધશે. આ દરમિયાન પ્રદૂષણને ઘટાડવા માટે ટેક્નોલોજી પર ઘણું કામ થશે.
