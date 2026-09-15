/બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાની છે? હાહાકાર મચશે! જાણીને તમારા પણ ઉડી જશે હોશ

હાલ દુનિયાભરમાં રિસર્ચર્સે એઆઈને લઈને મોટી મોટી ચેતવણીઓ ઉચ્ચારી છે. જેમાં એન્થ્રેપિકના એક પૂર્વ કર્મચારીની ચેતવણીએ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા છેડી છે. તેણે પોતાની ચેતવણીમાં કહ્યું છે કે એઆઈ કંપનીઓ જે પ્રકારની ટેક્નોલોજીના નિર્માણમાં અને જેટલી ઝડપથી લાગી છે તે માનવતા માટે મોટું જોખમ બની રહ્યું છે.
રિસર્ચર્સની આ ચેતવણીને લોકો બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી સાથે જોડી રહ્યા છે. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એટલું શક્તિશાળી બનશે કે તેને માણસ કાબૂમાં કરી શકશે નહીં. હવે આ વાત એઆઈ વિશેષજ્ઞ પણ કરી રહ્યા છે.
બાબા વેંગાએ શું કરી હતી ભવિષ્યવાણી
બાબા વેંગાની વાયરલ ભવિષ્યવાણી મુજબ આવનારા સમયમાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એટલું પાવરફૂલ બનશે કે માણસો તેને કાબૂમાં કરી શકશે નહીં. તેમનો દાવો હતો કે એઆઈ પોતે જ મોટા નિર્ણયો લેવા લાગશે જે આપણા જીવનના દરેક પહેલુંને સીધી રીતે પ્રભાવિત કરશે. તેમણે કહ્યું હતું કે તે માનવ રચના, મશીન સ્વાયત્તતા અને તમામ નૈતિક જવાબદારીઓ વચ્ચેની રેખાઓને ધૂંધળી કરશે. જો આમ થાય તો સમાજ માટે તે સમજવું અને તેને યોગ્ય રીતે સંભાળવું ખુબ મુશ્કેલ થઈ શકે છે.
વિશેષજ્ઞોનું પણ માનવું છે કે એઆઈ પોતાનો દાયરો ફક્ત ટેક્નિકલ ક્ષેત્ર સુધી સીમિત નહીં રાખે પરંતુ ચિકિત્સા, શિક્ષણ, સેના, બેંકિંગ અને પ્રશાસન જેવા મહત્વના ક્ષેક્ષોમાં પણ વધારશે. હવે લોકોનું કહેવું છે કે બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી પણ સાચી પડી રહી છે.
કઈ કઈ મોટી ભવિષ્યવાણીઓ પડી છે સાચી?
બલ્ગેરિયાના મહિલા ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાનું નામ દુનિયાના પ્રસિદ્ધ ભવિષ્યવક્તાઓમાં સામેલ છે. બાબા વેંગાની સટિક ભવિષ્યવાણીઓના કારણે જ તેમને બાલ્કનના નાસ્ત્રેદમસ પણ કહેવાય છે. તેમણે જ સોવિયેત સંઘના ભાગલા, અમેરિકામાં અલ કાયદાના હુમલા સહિત અનેક એવી ભવિષ્યવાણી કરી હતી. તેમની આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડી ચૂકી છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ તથા સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)