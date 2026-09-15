Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાની છે? હાહાકાર મચશે! જાણીને તમારા પણ ઉડી જશે હોશ

બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાની છે? હાહાકાર મચશે! જાણીને તમારા પણ ઉડી જશે હોશ

હાલ દુનિયાભરમાં રિસર્ચર્સે એઆઈને લઈને મોટી મોટી ચેતવણીઓ ઉચ્ચારી છે. જેમાં એન્થ્રેપિકના એક પૂર્વ કર્મચારીની ચેતવણીએ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા છેડી છે. તેણે પોતાની ચેતવણીમાં કહ્યું છે કે એઆઈ કંપનીઓ જે પ્રકારની ટેક્નોલોજીના નિર્માણમાં અને જેટલી ઝડપથી લાગી છે તે માનવતા માટે મોટું જોખમ બની રહ્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 15, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:46 AM IST
બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાની છે? હાહાકાર મચશે! જાણીને તમારા પણ ઉડી જશે હોશ
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાજસ્થાનની સ્થાનિક ચૂંટણીઓનું સૌથી ચોંકાવનારું પરિણામ, ભાજપના આ ઉમેદવારને ફક્ત 1 મત
2
3
4
5