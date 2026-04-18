શું આખી દુનિયામાં મુસલમાનોનું હશે રાજ? 2043 સુધીમાં.....બાબા વેંગાની ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી
Baba Vanga: બાબા વેંગા બલ્ગેરિયાના મહિલા ભવિષ્યવક્તા હતા જેમની ભવિષ્યવાણીઓ સમયાંતરે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતી રહે છે. તેમની મુસ્લિમ શાસન વિશેની ભવિષ્યવાણી પણ ખુબ ચર્ચામાં છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું હતું?
Trending Photos
બલ્ગેરિયાના બાબા વેંગા કે જેમનું અસલ નામ વેન્જેલિયા પાંડેવા ગુસ્તેરોવા છે તેઓ એક મહિલા હતા અને બાળપણથી જ અંધ હતા. તેમનો જન્મ 1911માં થયો હતો અને નિધન 11 ઓગસ્ટ 1996ના રોજ થયું હતું. પોતાનું મોટાભાગનું જીવન બલ્ગેરિયાના બેલાસિકા પહાડોના રૂપાઈટ વિસ્તારમાં વિતાવનારા બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થતી રહે છે. તેમના અનુયાયીઓના જણાવ્યાં મુજબ કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પણ પડેલી છે. હાલ છેલ્લા કેટલાક સમયથી વિશ્વમાં જે યુદ્ધનો માહોલ અને તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે તે જોતા બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં ખુબ તણાવ છે. ત્યારે બાબા વેંગાએ મુસ્લિમ શાસન વિશે ભવિષ્યવાણી કરી હોવાનું પણ કહેવાય છે અને તે ભવિષ્યવાણી ખુબ વાયરલ પણ છે. ત્યારે આપણે જોઈએ કે તેમણે મુસ્લિમ સમાજ વિશે શું કહ્યું હતું.
યુરોપમાં આવશે મુસ્લિમ શાસન-બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી
બાબા વેંગાએ કહ્યું હતું કે યુરોપમાં મુસ્લિમ શાસન આવશે. તેમની વાયરલ ભવિષ્યવાણી મુજબ 2043માં યુરોપમાં મુસ્લિમ શાસન આવશે. ભવિષ્યવાણી પ્રમાણે 5079માં એક કુદરતી ઘટનાના કારણે દુનિયાનો અંત થશે.
44 દેશોમાં 2043 સુધીમાં મુસ્લિમ શાસન
તેમના કહેવા મુજબ બીજા 44 દેશોમાં 2043 સુધીમાં મુસ્લિમ શાસન આવશે. 2076 સુધીમાં આખી દુનિયામાં કમ્યુનિસ્ટ શાસન પાછુ આવશે. બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી મુજબ યુરોપના જર્મની શહેરમાં ઈરાનના મુસ્લિમ શાસકની શરૂઆત થઈ શકે છે. હાલ જર્મનીમાં જો કે ફક્ત 5 ટકા જેટલી જ મુસ્લિમ વસ્તી છે. પરંતુ ધીરે ધીરે તે વધી રહી છે.
રિસર્ચ શું કહે છે
થોડા સમય પહેલા પ્યૂ રિસર્ચના એક રિપોર્ટ મુજબ વર્ષ 2050 સુધીમાં યુરોપમાં મુસલમાનોની વસ્તી ખુબ ઝડપથી વધશે. જર્મનીમાં વર્ષ 2050 સુધીમાં મુસલમાનોની વસ્તી 19.7 ટકાથી વધી જશે. આ સંખ્યા 1 કરોડ પાર જતી રહેશે.
કઈ કઈ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાનો દાવો છે
દ્વિતિય વિશ્વયુદ્ધ, સોવિયેત સંઘ, ચેકોસ્લોવેકિયા અને યુગોસ્લાવિયાનું વિઘટન, ચેર્નોબિલ આફત, સ્ટાલિનના મોતની તારીખ, જાર બોરિસ તૃતિયાના મોતની તારીખ, રશિયન સબમરીન કુર્સ્કના ડૂબવાની વાત, રાજકુમારી ડાયનાના મોતની તારીખ, 1985 ઉત્તર બલ્ગેરિયા ભૂકંપ, અમેરિકાનો 9/11 હુમલો, 2004ની સુનામી.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ, વાયરલ સોશિયલ મીડિયા ભવિષ્યવાણીઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે