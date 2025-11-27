Baba Vanga Predictions 2025: બાબા વેંગાએ વર્ષો પહેલા કરેલી ભવિષ્યવાણી વર્ષના અંતમાં સાચી પડી!
Baba Venga Predictions 2025: 12000 વર્ષ બાદ ફાટેલા ઇથોયોપિયાના જ્વાળામુખીએ દુનિયાને ચોંકાવી દીધી છે, પરંતુ આ સાથે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીએ જોર પકડ્યું છે. સોશિયલ મીડિયા પર હજારો લોકો માની રહ્યાં છે કે 2025વાળી તેમની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી રહી છે, જ્યારે વૈજ્ઞાનિક તેને માત્ર એક પ્રાકૃતિક ઘટના ગણાવી રહ્યાં છે. શું આ સંયોગ છે કે સાચે ભવિષ્યવાણી છે, આવો જાણીએ.
Baba Venga Predictions 2025: 23 નવેમ્બરે ઇથોપિયામાં ફાટેલા જ્વાળામુખી હાયલી ગુબીએ વિશ્વભરમાં હડકંપ મચાવી દીધો, જેની અસર ભારત સુધી જોવા મળી છે. આ જ્વાળામુખીએ 12000 વર્ષ બાદ ફાટ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આ ઘટનાને ઈતિહાસની સૌથી અસાધારણ ઘટનામાંથી એક ગણાવી છે. લોકોનું માનીએ તો આ કોઈ સંયોગ નથી કારણ કે આ પ્રાકૃતિક આપદાઓ વિશે એક ભવિષ્યવક્તાએ ઘણા સમય પહેલા ભવિષ્યવાણી કરી દીધી હતી. આ ભવિષ્યવક્તાનું નામ છે બુલ્ગેરિયન મહિલા બાબા વેંગા. તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણી પહેલા પણ સાચી સાબિત થઈ છે, જેના કારણે તેઓ વિશ્વભરમાં પ્રસિદ્ધ છે.
બાબા વેંગાએ 1986ના ચેર્નોબિલ પરમાણુ દુર્ઘટના, 9-11 આતંકી હુમલો અને રાજકુમારી ડાયનાના મૃત્યુની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જેને સૌથી વધુ સટીક માનવામાં આવે. તેમણે વર્ષ 2025 માટે ઘણી ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જેમાંથી એક ભવિષ્યવાણી આ સપ્તાહે સાચી પડી છે, તેવો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.
23 નવેમ્બરના રોજ જ્વાળામુખી ફાટ્યો
23 નવેમ્બરના રોજ, રવિવારના રોજ, ઉત્તરપૂર્વીય ઇથોપિયામાં હેલી ગુબી જ્વાળામુખી અચાનક ફાટી નીકળ્યો. જ્વાળામુખીના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા, જેનાથી લોકો ભયભીત થઈ ગયા. ધુમાડા અને રાખના વાદળો આકાશમાં ઉછળ્યા. વૈજ્ઞાનિકોના મતે, વિસ્ફોટથી નજીકના ગામો અને ખેડૂતોને પણ અસર થઈ. જ્વાળામુખીને કારણે હવાઈ મુસાફરી પણ સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ એસોસિએટેડ પ્રેસ સાથે પોતાનો ભયાનક અનુભવ શેર કરતા કહ્યું, "એવું લાગ્યું કે જાણે ધુમાડા અને રાખનો બોમ્બ અચાનક ફૂટ્યો હોય." સાક્ષીએ વધુમાં જણાવ્યું કે સોમવાર સુધીમાં, તેનું આખું ગામ રાખથી ઢંકાઈ ગયું હતું
12000 વર્ષ બાદ અચાનક આ જ્વાળામુખી ફાટવાના સમાચાર આવતા ઈન્ટરનેટ પર ઘણી નવી થ્યોરી પણ સામે આવી. વૈજ્ઞાનિક અનુસાર છેલ્લે જ્વાળામુખી હિમ યુગ (Ice Age) ના અંતમાં ફાટ્યો હતો, તેથી લોકો અલગ-અલગ સવાલો ઉઠાવી રહ્યાં છે અને આ વાત ઈન્ટરનેટ પર જંગલમાં આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યો છે.
તો આ જ્વાળામુખી ફાટ્યા બાદ લોકોએ બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી વિશે જાણવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ઘણા લોકો તે વાતનો અંદાજ લગાવી રહ્યાં છે કે વર્ષ 2025ની એક ભવિષ્યવાણી સાચી પડી છે.
શું જ્વાળામુખીની ભવિષ્યવાણી સાથે છે બાબા વેંગાનો કોઈ સંબંધ?
EuroNews એ બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી વિશે દાવો કરતા જણાવ્યું કે વર્ષ 2025મા ઘણીવાર જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ થઈ શકે છે. પરંતુ દરેક આ વાત સાથે સહમત નથી. ઘણા લોકો માને છે કે આશરે 30 વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામેલા મહિલા ભવિષ્યમાં થનારી ઘટનાઓ વિશે સાચા દાવા સાથે કઈ રીતે જણાવી શકે છે, તેથી ભવિષ્યવાણીઓ પર આંખ બંધ કરી વિશ્વાસ કરવો યોગ્ય નથી.
મોટા ભાગે બાબા વેંગાના નામ પર જે ભવિષ્યવાણી સામે આવે છે, જે ખૂબ અસ્પષ્ટ હોય છે, લોકો પણ આ ભવિષ્યવાણીને અલગ-અલગ રીતે સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે. જેમ જ્વાળામુખીવાળી ભવિષ્યવાણીને લોકો માત્ર હેયલી ગુબી સાથે નહીં, પરંતુ આ વર્ષે રશિયાના કમચાટકા પ્રાયદ્વીપમાં થયેલા જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ સાથે પણ જોડી રહ્યાં છે.
પરંતુ સત્ય એ છે કે, જ્વાળામુખી ફાટવું એ કોઈ દુર્લભ ઘટના કે આગાહી નથી. બ્રિટિશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ મુજબ, દર વર્ષે આશરે 50 થી 70 જ્વાળામુખી ફાટતા હોય છે. તેથી, જો કોઈ ભવિષ્યવેત્તા જ્વાળામુખી ફાટવાની આગાહી કરે છે, તો તે સાચી થવાની સંભાવના ઘણી વધારે છે. તેથી, તેને આગાહી કરતાં વધુ અંદાજ ગણી શકાય.
