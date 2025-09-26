Prev
Next

2026માં શરૂ થશે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ ? આ ત્રણ દેશ માટે હશે લોહિયાળ વર્ષ, વાયરલ થઈ બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી

Baba Vanga Predictions 2026: 1996માં તેમના મૃત્યુ છતાં, બાબા વેંગાનું નામ તેમની ભવિષ્યવાણીઓ માટે સતત ચર્ચામાં રહે છે. બાબા વેંગાએ બે દેશો વચ્ચે યુદ્ધની ભવિષ્યવાણી કરી છે, જો કે તેમને પહેલા પણ અનેક ભવિષ્યવાણી સાચી પડી છે અને હવે તેમની 2026ની ભવિષ્યવાણી ખુબ વાયરલ થઈ રહી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:49 PM IST

Trending Photos

2026માં શરૂ થશે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ ? આ ત્રણ દેશ માટે હશે લોહિયાળ વર્ષ, વાયરલ થઈ બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી

World War 3 Predictions: કોઈએ ભવિષ્ય જોયું નથી, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ ભવિષ્યમાં શું છે તે જાણવા માંગે છે. લોકો હંમેશા ભવિષ્યવાણીઓ વિશે ઉત્સુક રહે છે. પરંતુ પ્રખ્યાત બલ્ગેરિયન જાણકાર બાબા વેંગાએ 2026ના વર્ષ માટે કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીઓ ભયાનક છે. 

ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની ભવિષ્યવાણી

Add Zee News as a Preferred Source

એવું કહેવાય છે કે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ ઘણીવાર સાચી પડે છે. તેથી, જો તે લોહિયાળ અથવા હિંસક ભવિષ્યની ભવિષ્યવાણી કરે છે, તો તેને ગંભીરતાથી લેવામાં આવે છે. તેમણે 2026માં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની ભવિષ્યવાણી કરીને તે જ કહ્યું છે.

વિનાશક પૂરની સચોટ ભવિષ્યવાણી

બાબા વેંગાનો જન્મ બલ્ગેરિયામાં થયો હતો અને તેમને "બાલ્કન્સના નોસ્ટ્રાડેમસ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રહસ્યવાદી બાળક બાળપણમાં જ પોતાની દૃષ્ટિ ગુમાવી દીધી હોવાનું માનવામાં આવે છે. 1996માં તેમના મૃત્યુ છતાં, વેંગાનું નામ તેમની ભવિષ્યવાણીઓ માટે સતત ચર્ચામાં રહે છે. LADbible ના એક અહેવાલ મુજબ, તેણીએ કથિત રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 9/11 ના હુમલા અને 2022માં બ્રિટનમાં આવેલા વિનાશક પૂરની સચોટ ભવિષ્યવાણી પણ કરી હતી.

શું વિશ્વયુદ્ધ ત્રીજું 2026માં શરૂ થશે?

વેંગાની સૌથી સનસનાટીભર્યા ભવિષ્યવાણીઓમાંની એક વિશ્વયુદ્ધ IIIની છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેણીએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે 2026માં ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થશે. તેણી માનતી હતી કે વૈશ્વિક શક્તિઓ વચ્ચે તણાવ વધશે, અને ચીન તાઇવાનને કબજે કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરશે. 2026માં રશિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે સીધો મુકાબલો થશે, અને ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થશે.

બાબા વાંગા કોણ હતી?

શું તમે જાણો છો કે બાબા વેંગાનું સાચું નામ વાંગેલિયા પાંડેવા દિમિત્રોવા હતું. તેણીનો જન્મ 1911માં હાલના ઉત્તર મેસેડોનિયામાં થયો હતો. 12 વર્ષની ઉંમરે વાવાઝોડાનો ભોગ બન્યા બાદ તેણીએ પોતાની દૃષ્ટિ ગુમાવી દીધી હતી. તેના સમર્થકો માને છે કે આનાથી તેણીને ભવિષ્ય જોવાની શક્તિ મળી. 

84 વર્ષની વયે તેમનું અવસાન

30 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં, બાબા વેંગા તેમની ભવિષ્યવાણીઓ અને ઉપચાર માટે એટલા પ્રખ્યાત થઈ ગયા હતા કે ફક્ત સામાન્ય લોકો જ નહીં, પરંતુ બલ્ગેરિયાના રાજા બોરિસ ત્રીજા અને સોવિયેત નેતા લિયોનીદ બ્રેઝનેવ જેવા દિગ્ગજો પણ તેમની સલાહ લેતા હતા. 1996માં 84 વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું હતું. બલ્ગેરિયાના પેટ્રિચમાં તેઓ જે ઘરમાં રહેતા હતા તે હવે એક સંગ્રહાલય બની ગયું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Baba Vanga Predictionsbaba vangaworld war 3USA Russia ConflictBaba Vanga Latest NewsBaba Vanga 2026 predictionsBaba Vanga Prediction 2026Baba Vanga world warBaba Vanga deathGujarati News

Trending news