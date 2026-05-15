/બાબા વેંગાની એલિયન્સ વિશે ડરામણી ભવિષ્યવાણી થઈ રહી છે વાયરલ, દુનિયામાં મચી ગયો ખળભળાટ !

Baba Vanga 2026 Predictions: બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી ગઈ છે, 161 ખાનગી ફાઈલોની માહિતી બહાર આવતાની સાથે જ બાબા વેંગા અને નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી હોવાનું લાગી રહ્યું છે અને માનવ એલિયનના સંપર્કમાં આવ્યા છે તેમ પણ લાગી રહ્યું છે.
Baba Vanga 2026 Predictions: શું આપણે બ્રહ્માંડમાં એકલા છીએ? આ પ્રશ્ન ફરી એકવાર સમગ્ર વિશ્વમાં ગુંજતો રહ્યો છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિર્દેશ પર, પેન્ટાગોને UFO (અનઆઇડેન્ટિફાઇડ ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ્સ) અને UAPs સંબંધિત 161 ગુપ્ત ફાઇલોને જાહેર કરી છે. આ ફાઇલોમાં નોંધાયેલી ઘટનાઓએ વૈજ્ઞાનિકો અને સામાન્ય લોકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. આ દરમિયાન, બાબા વેંગાની એલિયન્સ વિશેની ભવિષ્યવાણીઓ વાયરલ થઈ છે.
ફાઇલોમાં એવું શું છે જેણે વિશ્વને સ્તબ્ધ કરી દીધું છે?
આ ગુપ્ત દસ્તાવેજોમાં યુએસ ફાઇટર પાઇલટ્સના અનુભવોનું વર્ણન છે જે વૈજ્ઞાનિક સમજની બહાર છે. રડાર ફોટાએ એવી વસ્તુઓ કેદ કરી છે જે હજારો માઇલની ઝડપ પકડી અને આંખના પલકારામાં ગાયબ થઈ ગઈ. એક અહેવાલમાં હવામાં સ્થિર ઉભેલી ફૂટબોલ કદની વસ્તુનો ઉલ્લેખ છે જે અચાનક કોઈપણ એન્જિન કે અવાજ વિના ઉડી ગઈ. પેન્ટાગોને આ વસ્તુઓને "અનઉકેલાયેલી" ગણાવી છે, જેનો અર્થ છે કે તે એટલી અદ્યતન છે કે માનવ ટેકનોલોજી તેમને સમજાવી શકતી નથી.
બાબા વેંગા અને નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી
ફાઇલો જાહેર થતાં જ, સોશિયલ મીડિયા પર પ્રખ્યાત ભવિષ્યવક્તા બાબાઓ વિશે ચર્ચાઓ તીવ્ર બની ગઈ. અંધ બલ્ગેરિયન ભવિષ્યવેત્તા, બાબા વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે 2026 ના અંત સુધીમાં, માનવજાત એલિયન શક્તિઓનો સામનો કરશે. તેમણે પૃથ્વીની નજીક એક વિશાળ અવકાશયાન આવવાની પણ ચેતવણી આપી હતી. 16મી સદીની ભવિષ્યવેત્તાએ અનેક સંકેતોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે જ્યારે વિશ્વ યુદ્ધ અને તણાવમાં હશે, ત્યારે બાહ્ય દળો હસ્તક્ષેપ કરશે.
શું એલિયન્સ ખરેખર આવ્યા છે?
જો કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ કે પેન્ટાગોને સત્તાવાર રીતે "એલિયન" શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો નથી, આ ફાઇલોના બહાર આવવાથી સાબિત થાય છે કે આકાશમાં કંઈક અસામાન્ય છે. શું આ જીવો અન્ય ગ્રહોના છે કે કોઈ દેશની અતિ-આધુનિક ટેકનોલોજીના? આ રહસ્ય હજુ પણ બન્યું છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.