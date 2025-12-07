Prev
વર્ષના અંતમાં સાચી પડી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ, 2025 માટે શું કર્યું હતું પ્રિડિક્શન?

Baba Vanga Predictions 2025: મ્યાનમારમાં ભૂકંપ હોય, ઇથોપિયામાં જ્વાળામુખી ફાટવાનો હોય, શ્રીલંકામાં વાવાઝોડાને કારણે થયેલ વિનાશ હોય કે વિયેતનામમાં પૂર, આ કુદરતી આફતોએ જાનમાલનું નોંધપાત્ર નુકસાન કર્યું છે. લોકો આ કુદરતી આફતોને બાબા વેંગાની 2025 માટેની ભવિષ્યવાણીઓ સાથે જોડી રહ્યા છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:24 PM IST

Baba Vanga Predictions 2025:  ડિસેમ્બર 2024માં, બાબા વાંગાની 2025 માટેની આગાહીઓના સમાચાર વાયરલ થયા, જેમાં 2025ના અંતમાં એક મોટી આફતની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી હતી. જ્યારે કોઈ દાવો કરતું નથી કે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ પૂર્ણ થઈ છે, લોકો અનુમાન કરે છે કે બાબા વેંગાએ પહેલાથી જ આવી રહેલી આફતની ભવિષ્યવાણી કરી હતી.

બાબા વેંગાએ 2025 વિશે શું કહ્યું?

બાબા વેંગાની 2025 માટેની ભવિષ્યવાણીઓ એ હતી કે વિશ્વભરમાં બદલાતી હવામાન પરિસ્થિતિઓને કારણે, કુદરતી આફતો આ વર્ષના અંતથી 2026ની શરૂઆત વચ્ચે વિનાશક વિનાશ સર્જે તેવી શક્યતા છે. યુદ્ધ તણાવ 2025 દરમ્યાન ચાલુ રહેશે. ભૌગોલિક રાજકીય કટોકટી વધુ ઘેરી બની શકે છે, અને સામાજિક ઉથલપાથલના સંકેતો છે. નવેમ્બર 2025માં શ્રીલંકામાં ચક્રવાત દિત્વાએ 153 લોકો માર્યા ગયા હતા અને હજારો લોકો બેઘર થયા હતા. વધુમાં, મલેશિયા, ઇન્ડોનેશિયા, થાઇલેન્ડ અને શ્રીલંકામાં પૂરના અહેવાલો આઘાતજનક છે.

વધુમાં, 23 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ ઇથોપિયામાં થયેલા જ્વાળામુખી ફાટી નીકળવાથી સમગ્ર વિશ્વ હચમચી ગયું. તેની અસર ભારતમાં પણ અનુભવાઈ. જ્યારે યુદ્ધ તણાવની વાત આવે છે કે ભૂરાજકીય કટોકટી, પછી ભલે તે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ હોય, ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષ હોય, કે આ વર્ષે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ઉદ્ભવેલા તણાવ હોય, ત્યારે આખું વર્ષ એકસરખું રહે છે.

બાબા વેંગા કોણ હતા, જેમની ભવિષ્યવાણીઓ લોકોને ડરાવે છે?

રહસ્યમય બલ્ગેરિયન બાબા વેંગાનો જન્મ 1911માં બલ્ગેરિયામાં થયો હતો. તેણીએ 12 વર્ષની ઉંમરે દૃષ્ટિ ગુમાવી દીધી હતી, પરંતુ તેના અનુયાયીઓ તેને ભવિષ્યવેત્તા માનતા હતા. રાજકુમારી ડાયનાના મૃત્યુ અને 9/11ના હુમલા સહિતની તેમની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. બાબા વેંગાનું 1996માં અવસાન થયું હતું, પરંતુ તે તેની ભવિષ્યવાણીઓમાં જીવંત છે.

બાબા વેંગાની 2026 માટેની ભવિષ્યવાણીઓએ પણ લોકોને ડરાવી દીધા

2025 પછી, બાબા વાંગાની 2026 માટેની ભવિષ્યવાણીઓએ પણ લોકોને ડરાવી દીધા છે. આ ભવિષ્યવાણીઓમાં વૈશ્વિક આર્થિક કટોકટીને કારણે સોનાના ભાવમાં વધારો, મોટી કુદરતી આફતની શક્યતા, મોટા યુદ્ધનો ભય, ઉદ્યોગમાં મોટા ફેરફારો, એલિયન જીવન સાથેનો પહેલો સંપર્ક, કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાનું વર્ચસ્વ(AI) અને ઘણું બધું શામેલ છે.

