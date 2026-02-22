બેબી મંકીને આખરે મળ્યો પ્રેમ અને સ્નેહ! લોકોને આંસુ લાવી દીધા ! જુઓ Viral Video
Baby Monkey Viral Video: વાયરલ બેબી વાંદરાની જન્મતાની સાથે જ તેની માતાથી અલગ થઈ ગયો હતો, આ ઘટના ઘણીવાર નાના અથવા નવા જન્મેલા મકાકમાં જોવા મળે છે. પ્રાણી સંગ્રહાલયના કર્મચારીઓએ તેની એકલતા અને અસલામતી દૂર કરવા માટે, તેને એક સોફ્ટ ઓરંગુટાન રમકડું આપ્યું, જે તેને ટેકો અને પોતાનું હોવાની ભાવના આપે છે.
Trending Photos
Baby Monkey Viral Video: આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર જે બેબી વાંદરો ચર્ચામાં છે તે નાનું પંચ-કુન છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલતાની સાથે જ તેની વીડિયો તમારું ધ્યાન ખેંચે છે. એક નાનો વાંદરો જે તેની માતાની ગેરહાજરીમાં, ટેકો માટે સોફ્ટ રમકડા તરફ વળ્યો. જ્યારે તે સુંવાળા રમકડાને વળગી રહીને સાંત્વના શોધતો હતો, ત્યારે લોકો તેનામાં પોતાનું બાળપણ, એકલતા અને પોતાનુંપણું શોધવા લાગ્યા. રીલ્સ બનાવવામાં આવી રહી છે, પોસ્ટ્સ શેર કરવામાં આવી રહી છે, અને પંચને ઇન્ટરનેટ પર પ્રેમ મળી રહ્યો છે.
પરંતુ હવે, આ માસૂમ બાળકના ભાગ્યમાં વળાંક આવ્યો છે. તાજેતરના એક વિડિઓએ ઘટના સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે પંચ હવે તેના ટોળામાં સ્થાન શોધી રહ્યો છે. વાયરલ ફૂટેજમાં, એક પુખ્ત વાંદરો પંચને ભેટી પડે છે. આ એ જ પંચ છે, જેને અઠવાડિયા સુધી સોફ્ટ ટોય સાથે વળગી રહ્યા પછી, દુનિયાએ લાડ લડાવ્યા હતા, અને હવે તેને એક વાસ્તવિક પરિવારનો સ્પર્શ મળી રહ્યો છે.
વાયરલ બેબી મંકી પ્રેમ શોધે છે!
After enduring days of rejection, Baby Punch finally experienced the comfort of love. Today, the adult monkey Onsing drew little Punch into a firm, deeply reassuring embrace. pic.twitter.com/SnCdsDZ5kl
— ✮ راينر براون (@dondawastaken) February 20, 2026
એક્સ-રે એકાઉન્ટ @DonadaWasTaken, જેણે વિડીયો શેર કર્યો છે, તેણે લખ્યું કે, આટલા બધા અસ્વીકારનો સામનો કર્યા પછી, પંચ આજે પહેલીવાર ખરેખર શાંતિ અનુભવી. એક પુખ્ત વાંદરાએ તેને મજબૂતીથી નજીક ખેંચ્યો. બીજી ક્લિપમાં, પુખ્ત વાંદરો પંચને હળવેથી માવજત કરતો જોવા મળે છે. પ્રાચીન સમાજમાં, આ હાવભાવ એક પુરસ્કારથી ઓછો નથી, તે સ્વીકૃતિ, વિશ્વાસ અને સુરક્ષાની ભાષા છે.
Todays, Punch-kun is full of love… getting hugged and groomed a lot…
Seeing him gradually fitting into the group little by little, I'm really so glad
Yesterday was tough, but today is packed with healing!
Please stay happy forever, Punch-kun ♡ pic.twitter.com/TiOXXgLmqQ
— Info X (@ingpoX) February 20, 2026
લોકોની પ્રતિક્રિયાઓ દર્શાવે છે કે પંચ-કુએ દિલ જીતી લીધું છે. કોઈએ લખ્યું કે, મને વિશ્વાસ નહોતો આવતો કે વાંદરાને ભેટી પડેલા બાળક જોઈને હું રડી પડીશ. બીજા યુઝરે કહ્યું કે, હું ગઈકાલ સુધી બેચેન હતો, પરંતુ આજે પંચને જોઈને મારું હૃદય ભરાઈ ગયું.
વાયરલ વાંદરાની કહાની શું છે?
26 જુલાઈ, 2025ના રોજ ઇચિકાવા સિટી ઝૂમાં પંચનો જન્મ થતાં જ તેની માતાએ તેનાથી મોં ફેરવી લીધું. તેની સંભાળની જવાબદારી પ્રાણી સંગ્રહાલય ટીમ પર આવી. બાળકને ટેકોની જરૂર હતી, કંઈક એવું જે તે પકડી શકે, ગળે લગાવી શકે અને સૂઈ શકે. તે સમયે તેને એક મોટું ઓરંગુટાન પ્લશ રમકડું આપવામાં આવ્યું. આ રમકડું તેનો મિત્ર, તેની માતાનો બદલો અને તેની સુરક્ષા બની ગયું.
થોડા સમય પછી જ્યારે પંચને અન્ય વાંદરાઓ વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યો, ત્યારે વાતાવરણ પ્રતિકૂળ હતું. તે નજીક જવાનો પ્રયાસ કરતો, પરંતુ અન્ય લોકો તેને ભગાડતા. ડરીને, પંચ રમકડા પર પાછો ફરતો.
તે રમકડા સાથે રમતા, તેની સાથે સૂતો અને તેને ગળે લગાવતા વીડિયો લોકોના હૃદયને સ્પર્શી ગયા. કેટલાકે તેને દત્તક લેવાની વાત કરી, કેટલાકે મદદની ઓફર કરી, અને અન્યોએ તેને ફક્ત પ્રોત્સાહન આપ્યું.
પંચ આપણને શું શીખવી રહ્યો છે?
પંચની વાર્તા ફક્ત વાંદરાની નથી. તે આપણી પોતાની લાગણીઓનું પ્રતિબિંબ છે. સંબંધ, સ્પર્શ, આલિંગન. આ ફક્ત માનવ જરૂરિયાતો નથી. દરેક જીવંત વસ્તુને પ્રેમ, સુરક્ષાની ભાવના અને સાથની જરૂર હોય છે. પંચ આપણને યાદ અપાવે છે કે દુનિયા ખરેખર પ્રેમ પર ચાલે છે. અને જ્યાં પ્રેમ મળે છે, ત્યાં સૌથી એકલું હૃદય પણ ફરીથી જીવંત થઈ જાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે