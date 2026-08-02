/પિતાનો અવાજ સાંભળતા જ માતાના ગર્ભમાં હસ્યું બાળક! અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં દેખાઈ દિલ સ્પર્શી લેતી ક્ષણ, Video વાયરલ

Baby smiles during ultrasound: ઘણી વખત જિંદગીમાં એવી ક્ષણો આવે છે જેને શબ્દોમાં વર્ણવવી સરળ નથી હોતી. કેનેડાના એક કપલ સાથે પણ કંઈક આવું જ થયું, જ્યારે તેમના આવનારા બાળકે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ દરમિયાન એવું રિએક્શન આપ્યું જેને જોઈને ત્યાં હાજર દરેક વ્યક્તિ ભાવુક થઈ ગઈ. આ ઘટના એક સામાન્ય પ્રેગ્નન્સી સ્કેન દરમિયાન બની હતી, પરંતુ થોડી જ સેકન્ડોમાં આ ક્ષણ પરિવાર માટે એક ખાસ યાદ બની ગઈ. કપલનું કહેવું છે કે જ્યારે પિતાએ પોતાની હજુ જન્મ ન લેનારી પુત્રી સાથે પ્રેમભરી વાતો કરી, તો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્ક્રીન પર બાળકી હસતી હોય તેવી નજરે પડી. આ આખી ક્ષણનો વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
પપ્પાએ પુત્રી સાથે કરી વાત, પછી દેખાઈ ખાસ ક્ષણ
કેનેડાના રહેવાસી લિયા ઓલિવેરા પોતાની પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન રૂટીન અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરાવવા પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમની સાથે તેમના પતિ પણ હાજર હતા. તપાસ ચાલી રહી હતી અને ડોક્ટર સ્ક્રીન પર બાળકની હલચલ જોઈ રહ્યા હતા. ત્યારે બાળકના પિતા પોતાની પત્ની પાસે આવ્યા, તેમણે લિયાના બેબી બમ્પ પર પ્રેમથી કિસ કરી અને પોતાની આવનારી પુત્રી સાથે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે ખૂબ જ પ્રેમથી કહ્યું, "ગુડ મોર્નિંગ. હેપ્પી સેન્ચરડે." આ પછી તેમણે રમુજી અંદાજમાં પૂછ્યું કે શું તને ભૂખ લાગી છે? આના થોડા જ સમય પછી અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્ક્રીન પર બાળકીના ચહેરા પર સ્મિત જેવી હલચલ દેખાઈ. આ જોઈને ત્યાં હાજર તમામ લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.
An unborn baby girl appears to smile the moment she hears her father's voice during an ultrasound.
The sweet moment was caught on video as the dad spoke to his daughter and kissed her mother's belly, prompting smiles from everyone in the room.
"I was completely overwhelmed with… pic.twitter.com/fEWfy4WBGY
— Fox News (@FoxNews) July 31, 2026
રૂમમાં ગુંજી ઊઠ્યો ખુશીનો અવાજ
જેવી સ્ક્રીન પર બાળકીના ચહેરાની આ હરકત દેખાઈ, ત્યાં હાજર પરિવારના સભ્યો અને મેડિકલ સ્ટાફ ખુશીથી ઝૂમી ઊઠ્યા. લોકોએ પિતાને કહ્યું કે તે પોતાની પુત્રી સાથે વાત કરવાનું ચાલુ રાખે. સૌ કોઈ માટે આ ક્ષણ ખૂબ જ ખાસ હતી, કારણ કે પહેલીવાર એવું અનુભવાયું જાણે બાળકી પોતાના પિતાના અવાજ પર પ્રતિક્રિયા આપી રહી હોય. આ સુંદર ક્ષણને લિયાની બહેને પોતાના કેમેરામાં રેકોર્ડ કરી લીધી. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્ક્રીન પર બાળકની તસવીર દેખાઈ રહી છે અને પરિવારના લોકો આ અનોખા અનુભવને માણી રહ્યા છે.
માતાની આંખોમાં આવી ગયા ખુશીના આંસુ
લિયા ઓલિવેરાએ આ અનુભવને પોતાની જિંદગીની સૌથી ખાસ યાદોમાંથી એક ગણાવ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે જેવું તેમણે સ્ક્રીન પર પોતાની બાળકીને હસતી જોઈ, તે પોતાની લાગણીઓને રોકી શકી નહીં અને તેની આંખોમાંથી ખુશીના આંસુ નીકળી આવ્યા. લિયાએ કહ્યું કે તે સમયે તેના માટે એ સમજવું મુશ્કેલ હતું કે તે આટલી ભાવુક કેમ થઈ ગઈ, પરંતુ પોતાની અણજન્મેલી પુત્રીને પિતાના અવાજ પર પ્રતિક્રિયા આપતી જોવી તેના માટે ખૂબ જ ખાસ હતું. તેમણે આ ક્ષણને પરિવારની 'કોર મેમરી' બતાવી, જેને તે આખી જિંદગી યાદ રાખશે.
સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ કહ્યું- 'કેટલી પ્યારી ક્ષણ'
જ્યારે આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર થયો, ત્યારે જોતજોતામાં લાખો લોકોએ તેને પસંદ કર્યો. લોકોએ આ ક્ષણને ખૂબ જ સુંદર અને ભાવુક ગણાવી. ઘણા યુઝર્સે કહ્યું કે બાળકો જન્મ પહેલા જ પોતાના માતા-પિતાનો અવાજ ઓળખવા લાગે છે અને આ વીડિયો તે જ સુંદર સંબંધની ઝલક દર્શાવે છે. એક યુઝરે લખ્યું કે આ વીડિયો જોઈને ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું. તો બીજા યુઝરે કહ્યું કે માતા-પિતા અને બાળકનો સંબંધ જન્મ પહેલા જ શરૂ થઈ જાય છે. ઘણા લોકોએ લિયા અને તેના પરિવારને શુભેચ્છાઓ આપી અને કહ્યું કે આવી નાની-નાની ક્ષણો જિંદગીની સૌથી મોટી ખુશીઓ બની જાય છે.
લાખો લોકો સુધી પહોંચી પરિવારની ખુશી
લિયાએ કહ્યું કે તેમને ખુશી છે કે તેમના પરિવારની આ ખાસ ક્ષણ આટલા બધા લોકો સુધી પહોંચી અને તેનાથી લોકોના ચહેરા પર સ્મિત આવ્યું. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે આ વીડિયો તે લોકો માટે થોડી ખુશી અને સકારાત્મકતા લાવશે જેઓ તેને જોશે. તેમણે કહ્યું કે પ્રેગ્નન્સીની સફર ઘણી લાગણીઓથી ભરેલી હોય છે. તેમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ આવે છે, પરંતુ આવી ક્ષણો બધી મુશ્કેલીઓને ભૂલાવી દે છે.
એક યાદગાર શરૂઆત
અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં દેખાયેલું આ નાનું અમથું સ્મિત ભલે થોડી સેકન્ડનું હતું, પરંતુ આ પરિવાર માટે તે આખી જિંદગીની યાદ બની ગયું. માતાના ગર્ભમાં ઉછરી રહેલા બાળક અને તેના પિતા વચ્ચે બનેલો આ પ્રેમભર્યો સંબંધ લોકોને એ અહેસાસ કરાવે છે કે માતા-પિતા અને બાળકનો સંબંધ જન્મ પહેલા જ શરૂ થઈ જાય છે. કદાચ આ જ કારણ છે કે આ વીડિયો દુનિયાભરના લોકોના દિલને સ્પર્શી રહ્યો છે.