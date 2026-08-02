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પિતાનો અવાજ સાંભળતા જ માતાના ગર્ભમાં હસ્યું બાળક! અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં દેખાઈ દિલ સ્પર્શી લેતી ક્ષણ, Video વાયરલ

Baby smiles during ultrasound: કેનેડામાં એક પ્રેગ્નન્ટ કપલ માટે સામાન્ય અલ્ટ્રાસાઉન્ડ એપોઇન્ટમેન્ટ આખી જિંદગી યાદ રહી જાય તેવી ક્ષણ બની ગઈ. તપાસ દરમિયાન પિતાએ માતાના બેબી બમ્પને કિસ કરીને પોતાની અણજન્મેલી પુત્રી સાથે વાત કરી, જેના થોડા જ સમય પછી અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્ક્રીન પર બાળકીના ચહેરા પર સ્મિત જેવી હલચલ જોવા મળી. આ ભાવુક ક્ષણ જોઈને રૂમમાં હાજર લોકો ખુશીથી ઝૂમી ઊઠ્યા અને માતાની આંખોમાંથી ખુશીના આંસુ છલકાઈ આવ્યા.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 02, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:49 AM IST
પિતાનો અવાજ સાંભળતા જ માતાના ગર્ભમાં હસ્યું બાળક! અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં દેખાઈ દિલ સ્પર્શી લેતી ક્ષણ, Video વાયરલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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