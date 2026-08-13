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અમેરિકામાં કામ કરતા ગુજરાતીઓ માટે ખરાબ સમાચાર, નવી ફીએ ટેન્શન વધાર્યું, જાણો કઈ રીતે

અમેરિકામાં કામ કરતા ગુજરાતીઓમાં પણ નોકરી મા્ટે હંમેશાથી H-1B વિઝા લોકપ્રિય રહ્યા છે. ધીરે ધીરે તેના દ્વારા ગ્રીન કાર્ડનું પ્લાનિંગ કરતા લોકો માટે એક માઠા સમાચાર છે. સરકારનો એક નિયમ ભારતીયોને શું ટેન્શન આપી રહ્યો છે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 13, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:04 AM IST
અમેરિકામાં કામ કરતા ગુજરાતીઓ માટે ખરાબ સમાચાર, નવી ફીએ ટેન્શન વધાર્યું, જાણો કઈ રીતે
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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