/અમેરિકામાં કામ કરતા ગુજરાતીઓ માટે ખરાબ સમાચાર, નવી ફીએ ટેન્શન વધાર્યું, જાણો કઈ રીતે

અમેરિકામાં કામ કરતા ગુજરાતીઓમાં પણ નોકરી મા્ટે હંમેશાથી H-1B વિઝા લોકપ્રિય રહ્યા છે. ધીરે ધીરે તેના દ્વારા ગ્રીન કાર્ડનું પ્લાનિંગ કરતા લોકો માટે એક માઠા સમાચાર છે. સરકારનો એક નિયમ ભારતીયોને શું ટેન્શન આપી રહ્યો છે તે ખાસ જાણો.
અમેરિકામાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS)એ 9/11 રિસ્પોન્સ એન્ડ બાયોમેટ્રિક એન્ટ્રી-એક્ઝઇટ ફીનો દાયરો વધારી દીધો છે. હવે H-1B અને L-1 એક્સટેન્શન માટે પણ ફી ચૂકવવી પડશે. આ નવી ફીના દાયરામાં કેટલીક ખાસ કેટેગરીમાં સામેલ કંપનીઓ જ આવશે.
તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે વર્કરે પોતે જે કંપનીમાં કામ કરતો હોય તે જ કંપનીમાં કામ કરવાનું હોય પરંતુ વિઝા એક્સપાયર થઈ ગયા હોય ત્યારે વિઝા એક્સટેન્શનની જરૂર પડતી હોય છે.
H-1B વર્કર્સ માટે 9/11 રિસ્પોનોન્સ એન્ડ બાયોમેટ્રિક એન્ટ્રી-એક્ઝઇટ ફીનો નવો નિયમ 9 સપ્ટેમ્બર 2026થી લાગૂ થશે. અમેરિકામાં લાખો ભારતીયો H-1B વિઝા પર કામ કરે છે. જે આ નિયમના દાયરામાં હશે. સૌથી વધુ ચિંતાની વાત એ છે કે આ નવી ફીના કારણે ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોતા વર્કર્સનું ટેન્શન પણ વધશે. ત્યારે સૌથી પહેલા તો આ નવો નિયમ શું છે અને ફીના કારણે ભારતીયોનું ટેન્શન કેવી રીતે વધશે તે સમજીએ.
ફીનો નવો નિયમ
આ અંતર ભારતીય આઈટી કંપનીઓ અને અન્ય આવી કંપનીઓ માટે ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે જે H-1B અને L-1 વર્કર્સો મોટા પાયે ઉપયોગ કરે છે. નવી ફીની ચૂકવણી વિઝા હોલ્ડરે કરવાની નથી, પરંતુ કંપની પોતે કરશે. DHSએ કહ્યું કે વર્તમાન કાયદા અને નિયમ કંપનીઓ માટે આ ચૂકવણીને ફરજિયાત કરે છે.
ભારતીયો માટે શું સમસ્યા?
DHS ભલે દાવો કરે કે નિયમ ગ્રીન કાર્ડ બેકલોગ સાથે સીધો જોડાયેલો નથી પરંતુ વ્યવહારિક રીતે તેનાથી અમેરિકામાં કામ કરતા ભારતીય આઈટી પ્રોફેશનલ્સની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. ભારતના નાગરિકોને પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી (ગ્રીન કાર્ડ) મળવામાં દાયકાઓ લાંબો ઈન્તેજાર કરવો પડી શકે છે. આથી તેમણે પોતાના H-1B વિઝાને વારંવાર રિન્યૂ કે વિઝા એક્સટેન્શન કરાવવા પડે.
હવે જ્યારે કંપનીઓએ દર એક્સટેન્શન પર 4000થી 4500 ડોલરનો ભારે ભરખમ વધારાનો બાયોમેટ્રિક ચાર્જ ચૂકવવો પડશે તો અનેક કંપનીઓ (ખાસ કરીને કન્સલ્ટન્સી અને સર્વિસ બેસ્ડ કંપનીઓ) વારંવાર એક્સટેન્શન આપવા કે આવા વર્કર્સને લાંબા સમય સુધી રોકવામાં ખચકાશે. જેનાથી ભારતીય પ્રોફેશનલ્સની જોબ માર્કેટમાં અનિશ્ચિતતા વધશે. તેમને નોકરીઓ બદલવા કે દેશ છોડવાનું દબાણ મહેસૂસ થશે અને બધુ મળીને ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોતા ભારતીયો માટે સિસ્ટમમાં ટકી રહેવું વધુ ખર્ચાળ અને તણાવવાળું બનશે.