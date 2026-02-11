H1B વિઝા પર અમેરિકાથી આવ્યા ખરાબ સમાચાર, ભારતીયોનું US જવાનું સપનું રહેશે અધુરૂ, જાણો
H1B Visa News: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં H1B વિઝા એ નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા છે. તે અમેરિકન કંપનીઓને ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ, દવા અને નાણાકીય ક્ષેત્રો જેવા વિશિષ્ટ ક્ષેત્રોમાં વિદેશી કામદારોને રોજગારી આપવાની મંજૂરી આપે છે. H1B વિઝા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કામ કરવા માટે વિશિષ્ટ કુશળતા ધરાવતા વિદેશી એક્સપર્ટને સક્ષમ બનાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો.
H1B Visa News: રિપબ્લિકન પ્રતિનિધિ ગ્રેગ સ્ટુબે સોમવારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં H1B વિઝાને નાબૂદ કરવા માટે એક નવું બિલ રજૂ કર્યું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ અમેરિકન નાગરિકો કરતાં વિદેશી કામદારોને પ્રાથમિકતા આપે છે, જેનાથી સ્થાનિક રહેવાસીઓને નુકસાન થાય છે. સ્ટુબે બિલની જાહેરાત કરતા દાવો કર્યો હતો કે તે ભારતીયોને સૌથી વધુ અસર કરશે.
પ્રસ્તાવિત કાયદાને એન્ડિંગ એક્સપ્લોઇટેટિવ ઇમ્પોર્ટેડ લેબર એક્ઝેમ્પશન એક્ટ કહેવામાં આવે છે, જેને સંક્ષિપ્તમાં એક્ઝાઇલ એક્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બિલ H1B વિઝા કાર્યક્રમને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા માટે ઇમિગ્રેશન અને રાષ્ટ્રીયતા કાયદામાં સુધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે.
સ્ટુબે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકન નાગરિકોની સુખાકારી અને સમૃદ્ધિ કરતાં વિદેશી કામદારોને પ્રાથમિકતા આપવાથી આપણા મૂલ્યો અને રાષ્ટ્રીય હિતોને નુકસાન થાય છે. H1B વિઝા કાર્યક્રમ દ્વારા આપણા કામદારો અને યુવાનો સતત વિસ્થાપિત થઈ રહ્યા છે અને તેમના અધિકારોથી વંચિત રહી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે, જો આપણે બિન-નાગરિકોને આપવાનું ચાલુ રાખીશું તો આપણે આપણા બાળકો માટે અમેરિકન સ્વપ્ન સુરક્ષિત કરી શકતા નથી. તેથી જ હું કામ કરતા અમેરિકનોને ફરીથી પ્રાથમિકતા આપવા માટે EXILE બિલ રજૂ કરી રહ્યો છું.
બિલમાં શું છે?
સ્ટ્યુબના કાર્યાલય અનુસાર, EXILE એક્ટ H1B વિઝા પ્રોગ્રામને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા માટે ઇમિગ્રેશન અને રાષ્ટ્રીયતા કાયદાની કલમ 214(g)(1)(A)માં સુધારો કરશે. 2027થી શરૂ કરીને દર નાણાકીય વર્ષમાં જાહેર કરાયેલા H1B વિઝાની સંખ્યા શૂન્ય થઈ જશે.
H1B વિઝા શું છે?
H1B વિઝા એ અમેરિકામાં નોન-ઇમિગ્રન્ટ વર્ક વિઝા છે, તેને અમેરિકન કંપનીઓ ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ, દવા અને નાણાકીય જેવા વિશિષ્ટ ક્ષેત્રોમાં વિદેશી કામદારોને કામ આપવાની મંજૂરી આપે છે.
આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી
H1B વિઝા યોજના વિશિષ્ટ કુશળતા ધરાવતા વિદેશી વ્યાવસાયિકોને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કામ કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે રજૂ કરવામાં આવી હતી. સમય જતાં, તે ભારત અને ચીન જેવા દેશોના વ્યાવસાયિકો માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કામ કરવા માટે એક મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર બની ગયું છે, પરંતુ તે નોકરીઓ, પગાર અને ઇમિગ્રેશન નીતિ અંગે સતત રાજકીય ચર્ચાનો વિષય રહ્યું છે.
ભારતીય નોકરીયાતો પર સીધી અસર
ભારતીય નોકરીયાતો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કામ કરવા અને રહેવા માટે સૌથી વધુ H1B વિઝાનો ઉપયોગ કરે છે. સત્તાવાર દાવાઓ અનુસાર, H1B વિઝા ધારકોમાંથી 70 ટકાથી વધુ ભારતીય છે, અને તેમાંથી મોટી સંખ્યામાં યુવા કામદારો છે. પરિણામે, સંસદમાં રજૂ કરાયેલ આ બિલ ભારતીય IT અને ટેક વ્યાવસાયિકો પર સીધી અસર કરી શકે છે.
હજુ રાહ જોઈ રહી છે પરીક્ષા
H1B વિઝા નાબૂદ કરવાનું બિલ હાલમાં યુએસ સંસદના નીચલા ગૃહ, હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. હજુ સુધી કોઈ ચર્ચા કે મતદાનની અંતિમ તારીખ થઈ નથી. બિલ હવે સંબંધિત હાઉસ કમિટીને મોકલવામાં આવશે. સમિતિ નક્કી કરશે કે ઔપચારિક સુનાવણી કરવી કે નહીં. હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સમાંથી પસાર થયા પછી, બિલ યુએસ સંસદના ઉપલા ગૃહ સેનેટમાં જશે.
સરકારે વિઝા ફીમાં વધારો કર્યો
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ગયા વર્ષે 21 સપ્ટેમ્બરથી H1B વિઝા ફી વધારીને 100,000 ડોલર (આશરે 88 લાખ રૂપિયા) કરી હતી. વાઈટ હાઉસના જણાવ્યા અનુસાર, આ વધેલી ફી એક વખતની ફી છે, જે અરજી કરતી વખતે ચૂકવવી પડતી હતી. અગાઉ, વિઝાની કિંમત 550,000 રૂપિયાથી 670,000 રૂપિયા હતી અને તે ત્રણ વર્ષ માટે માન્ય હતી.
