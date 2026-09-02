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કોઈ પૂછવાવાળું નહોતું! SCO સમિટમાં પાકિસ્તાની પીએમની બોડી લેંગ્વેજે ખોલી દીધી પોલ, મોદીના તેવર જોઈ વધી ગઈ બેચેની

SCO શિખર સંમેલનમાં પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાઝ શરીફ એક વખત ફરીથી અલગ-થલગ જોવા મળી રહ્યા છે. શહબાઝ શરીફ આમ તો દરેક નેતા સાથે હાથ મિલાવતા જોવા મળ્યા. ઈરાનથી લઈને ચીન અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ સાથે પણ મુલાકાત કરી .પરંતુ શિખર સંમેલનમાંથી સામે આવી રહેલા વીડિયોમાં શહબાઝની બોડી લેંગ્વેજ અને અન્ય નેતાઓનો નજર અંદાજ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. કોઈ એમને પૂછવાવાળું નહોતુ અને મોદીના તેવર જોઈને એમની બેચેની વધી ગઈ હતી.  ખાસ કરીને ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આતંકવાદ પર જોરદાર પ્રહાર કર્યો...

Published: Sep 02, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:30 PM IST
કોઈ પૂછવાવાળું નહોતું! SCO સમિટમાં પાકિસ્તાની પીએમની બોડી લેંગ્વેજે ખોલી દીધી પોલ, મોદીના તેવર જોઈ વધી ગઈ બેચેની

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