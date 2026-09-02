/કોઈ પૂછવાવાળું નહોતું! SCO સમિટમાં પાકિસ્તાની પીએમની બોડી લેંગ્વેજે ખોલી દીધી પોલ, મોદીના તેવર જોઈ વધી ગઈ બેચેની

બડે બે-આબરૂ હો કર હમ તેરે કૂચે સે નિકલે, બહુત રોએ, બહુત પછતાએ, મગર કૂચે સે નિકલે. આ પ્રખ્યાત શેર ઉર્દૂના મહાન શાયર ખ્વાજા હૈદર અલી આતિશ સાહેબનો છે. આ જ પ્રકારની સ્થિતિ પાકિસ્તાનના પીએમ શાહબાઝ શરીફની થઈ છે. શિખર સંમેલનમાં સૌનું ધ્યાન નેતાઓની બોડી લેંગ્વેજ પર હોય છે. તેઓ કેવી રીતે હાથ મિલાવે છે, કેવી રીતે એકબીજાને ગળે મળે છે અને તેમાં કેટલી ઉષ્મા છે. આ સાથે જ દુનિયાની નજર એ વાત પર પણ રહે છે કે કોણે કોની સામે નજર ફેરવી, કોણે કોની સાથે કેવું અંતર જાળવ્યું જેમ કે શહબાઝ શરીફ....
#WATCH | Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi meets Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin at the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Bishkek.
(Source: Russian Pool via Reuters) pic.twitter.com/qTRBmlIOFF
— ANI (@ANI) September 1, 2026
ભારતના પ્રધાનમંત્રી ચીન, રશિયા અને ઈરાન જેવા દેશોના નેતાઓ સાથે પૂરા આત્મવિશ્વાસ સાથે મુલાકાત કરતા રહ્યા, પરંતુ શહબાઝ શરીફ તરફ જોયું સુધ્ધાં નહીં. જેઓએ પીએમ મોદીનો ફોટોગ્રાફ કાપીને પ્રસિદ્ધ કર્યો પણ સોશિયલ મીડિયા પર એવી પસ્તાળ પડી કે આખરે નવો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરવો પડ્યો. આ પહેલીવાર નથી આ પહેલાં પણ શાહબાઝ શરીફને કોઈ પૂછવાળું નહોતું એવું ઘણીવાર બની ચૂક્યું છે.
આવું અનેક પ્રસંગોમાં જોવા મળ્યું. ગ્રુપ ફોટોથી લઈને એ સમય સુધી પણ, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સંબોધન ચાલી રહ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સીધા શબ્દોમાં આતંકવાદને આશ્રય આપનારા દેશોને દુનિયામાં શાંતિના દુશ્મન ગણાવ્યા. તેમણે તેની સામે SCOના તમામ સભ્ય દેશોને એકજૂટ થવાની અપીલ કરી.
🇷🇺🇮🇳🇨🇳 President of Russia Vladimir Putin, Prime Minister of India Narendra Modi, and President of China Xi Jinping just before the start of the #SCO Summit
📹 © https://t.co/1iwVtSG6SN pic.twitter.com/o1rqQWYhT7
— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 1, 2025
પરંતુ આ એવી વાત હતી, જેના પર શહબાઝ શરીફ પાસે ન તો બોલવા માટે કંઈ હતું અને ન તો પોતાની શરમ છુપાવવા માટે. ક્યારેક તેઓ પોતાનો કોટની ક્રીજ ઠીક કરતા જોવા મળ્યા. તો ક્યારેક પોતાના નખ જોતા નજરે પડ્યા. તો ક્યારેક ભરચક સભામાં ચિંતિત મુદ્રામાં જોવા મળ્યા.
Watch:
Indian PM Modi meets Chinese Prez Xi, Russian Prez Putin, Iran Prez Masoud Pezeshkian at SCO summit pic.twitter.com/xZ4XHp5Ije
— Sidhant Sibal (@sidhant) September 1, 2026
હવે તમે આ વીડિયો જોઈને જાતે જ અંદાજ લગાવો કે એક દેશનો પ્રધાનમંત્રી, જે પોતે SCOનો સભ્ય હોય, આ નાતે પોતાની વાત રજૂ કરવા આવ્યો હોય, પરંતુ ભરચક સંમેલનમાં આ રીતે અલગ-થલગ પડેલો જોવા મળે, તો તેનાથી તમે શું સમજશો. ભારતના પ્રધાનમંત્રી મોદી આ જ સંમેલનમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ સાથે 50 મિનિટની દ્વિપક્ષીય બેઠક કરે છે.
એટલું જ નહીં, બંને એક જ કારમાં સવાર થઈને મુસાફરી પણ કરે છે પરંતુ આ જ શિખર સંમેલનમાં શહબાઝ શરીફને પૂછનાર કોઈ નથી.