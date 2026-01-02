Prev
પાકિસ્તાનની ધરતી પરથી ભારત માટે કોણે જાહેર કર્યું ખુલ્લું સમર્થન? વિદેશમંત્રીને લખ્યો પત્ર

Mir Yar Baloch Open Letter to Jaishankar: પાકિસ્તાનથી અલગ થવા માટે ધમપછાડા કરતા બલુચિસ્તાનથી ભારતના વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરને એક ઓપન લેટર લખવામાં આવ્યો છે. આ લેટર  બલુચિસ્તાન ગણરાજ્યના બલુચ પ્રતિનિધિ તરીકે મીર યાર બલુચે લખ્યો છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 02, 2026, 11:31 AM IST

પાકિસ્તાનની ધરતી પરથી ભારત માટે કોણે જાહેર કર્યું ખુલ્લું સમર્થન? વિદેશમંત્રીને લખ્યો પત્ર

બલુચિસ્તાનના લોકોએ નક્કી કરી જ લીધુ છે કે હવે પાકિસ્તાનથી કોઈ પણ ભોગે અલગ થઈને રહેવું. બલુચિસ્તાનના પ્રમુખ માનવાધિકર કાર્યકર મીર યાર બલુચે મે 2025માં જ પાકિસ્તાનથી અલગ બલુચિસ્તાન ગણરાજ્યની સ્વતંત્રતાની જાહેરાત કરી હતી. હવે તેમણે કહ્યું કે બલુચિસ્તાન ગણરાજ્ય 2026ના પહેલા સપ્તાહને 2026 બલુચિસ્તાન ગ્લોબલ ડિપ્લોમેટિક વીક તરીકે ઉજવવામાં આવશે. હવે બલુચિસ્તાન સીધી દુનિયાભરના દેશો સાથે વાત કરશે. આ આઉટરીચ હેઠળ મીર યાર બલુચે ભારતના વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકરને એક પત્ર લખ્યો છે અને કહ્યું કે બલુચિસ્તાનની જનતા મજબૂતીથી ભારતના પડખે છે. 

બલુચિસ્તાન ગણરાજ્યના બલુચ પ્રતિનિધિ તરીકે મીર યાર બલુચે આ પત્ર લખ્યો છે. તેમણે તેમાં લખ્યું છે કે અમે (બલુચ લોકો) ગત વર્ષે મોદી સરકારે હાથ ધરેલા ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા કરેલી સાહસિક અને દ્રઢ કાર્યવાહીને બિરદાવીએ છીએ. જેમાં ખાસ કરીને પાકિસ્તાન દ્વારા સમર્થિત આતંકવાદ કેન્દ્રોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં પાકિસ્તાની સેના વિરુદ્ધ તે શરૂ કરાયું હતું. આ કાર્યવાહી અનુકરણ કરવા લાયક સાહસ, ક્ષેત્રીય સુરક્ષા અને ન્યાય માટે દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. 

તેમણે વધુમાં લખ્યું કે "બલુચિસ્તાનના લોકોએ છેલ્લા 79 વર્ષથી પાકિસ્તાનના કબજા, સરકાર દ્વારા પોષિત આતંકવાદ અને ગંભીર માનવાધિકાર અત્યાચારોને સહન કર્યા છે. હવે સમય આવી ગયો છે કે આ વિકરાળ પીડાને મૂળથી ખતમ કરવામાં આવે અને અમારા દેશ માટે સ્થાયી શાંતિ અને સંપ્રભુતા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે. બલુચિસ્તાનના લોકો તરફથી અમે શાંતિ, સમૃદ્ધિ, વિકાસ, વેપાર, રક્ષા, સુરક્ષા, ભવિષ્યની ઉર્જા, પડકારો અને છૂપા જોખમોના ખાતમા સહિત મિત્રતા, વિશ્વાસ અને પારસ્પરિક હિતોને પ્રોત્સાહન આપવામાં ભારત અને તેમની સરકારને અમારા અતૂટ સમર્થનની પુષ્ટિ કરીએ છીએ." 

From,
Baloch Representative,
Republic of Balochistan
State.
The Honorable Dr. S. Jaishankar,
Minister of External Affairs,
Government of Bharat,
South Block, Raisina Hill,
New Delhi – 110011

— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) January 1, 2026

ભારત અને બલુચિસ્તાન વચ્ચે સહયોગ સમયની માંગણી ગણાવતા મીર  બલુચે લખ્યું કે "ભારત અને બલુચિસ્તાનની સામે જોખમો વાસ્તવિક અને નીકટવર્તી છે. આથી અમારા દ્વિપક્ષીય સંબંધ સમાન રીતે ઠોસ અને કાર્યવાહી યોગ્ય હોવા જોઈએ. બલુચિસ્તાન પાકિસ્તાન અને ચીનના વધતા રણનીતિક ગઠબંધનને ખુબ જોખમી ગણે છે. અમે ચેતવણી આપીએ છીએ કે ચીને પાકિસ્તાન સાથે મળીને ચીન-પાકિસ્તાન આર્થિક કોરિડોર (CPEC)ને પોતાના અંતિમ તબક્કા સુધી પહોંચાડી દીધો છે." 

તેમણે કહ્યું કે, "જો બલુચિસ્તાનની સેનાની ક્ષમતાઓને વધુ મજબૂત ન કરાઈ અને જો આ લાંબા સમયથી ચાલતી પેટર્ન મુજબ અવગણના થતી રહી તો એવો અંદાજો લગાવી શકાય કે ચીન ગણતરીના મહિનાઓની અંદર બલુચિસ્તાનમાં પોતાના સૈન્ય દળોને તૈનાત કરી શકે છે. 6 કરોડ બલુચ લોકોની ઈચ્છા વગર બલુચિસ્તાનની ધરતી પર ચીની સેનાની હાજરી એ ભારત અને બલુચિસ્તાન બંનેના ભવિષ્ય માટે એક અકલ્પનીય જોખમ  અને પડકાર ઊભા કરશે." 

કોણ છે આ મીર યાર  બલુચ?
મીર યાર બલુચ એક જાણીતા બલુચ માનવાધિકાર કાર્યકર, લેખક અને ફ્રી બલુચિસ્તાન આંદોલનના પ્રતિનિધિ છે. તેમણે વારંવાર અનેક મંચો પરથી પાકિસ્તાનને બલુચિસ્તાનની આઝાદીની વકીલાત કરી છે અને તેના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે. 14 મે 2025ના રોજ મીર યાર બલુચે ઔપચારિક રીતે પાકિસ્તાનથી અલગ "બલુચિસ્તાન ગણરાજ્ય"ની સ્વતંત્રતાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે તેને પાકિસ્તાની સરકાર અને સેનાના દાયકાઓના નરસંહાર અને માનવાધિકારના ભંગ બાદ એક રાષ્ટ્રીય નિર્ણય ગણાવ્યો હતો. 

તેમણે સંયુક્ત રાષ્ટ્રને બલુચિસ્તાનની સંપ્રભુતાને માન્યતા આપવાનો, શાંતિ સેના  તૈનાત કરવાનો અને પાકિસ્તાની સૈન્ય ઉપસ્થિતિની વાપસીની સુવિધા આપવાનો આગ્રહ કર્યો છે.  તેમણે 2026થી 190 દેશોમાં રાજનયિક મિશન ખોલવાની પણ જાહેરાત કરી છે. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

