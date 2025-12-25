Prev
બાંગ્લાદેશ ભલે ગમે તેટલા ફાંકા મારે પરંતુ ભારત સાથે સંબંધ બગાડવો પોસાય તેમ નથી, જાણો કેમ

India-Bangladesh Relations: બાંગ્લાદેશમાં હાલ સ્થિતિ ખરાબ છે અને ભારત વિરોધી માહોલ છે ત્યારે એ પણ જાણવું જરૂરી છે કે બાંગ્લાદેશ અનેક મહત્વની વસ્તુઓ માટે ભારત પર નિર્ભર છે. સંબંધ બગાડવા એ પોસાય તેમ નથી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 25, 2025, 11:01 AM IST

બાંગ્લાદેશ ભલે ગમે તેટલા ફાંકા મારે પરંતુ ભારત સાથે સંબંધ બગાડવો પોસાય તેમ નથી, જાણો કેમ

બાંગ્લાદેશ હાલ તેની અશાંત પરિસ્થિતિ અને ભારત સાથેના બગડેલા સંબંધોને પગલે ચર્ચામાં છે. ત્યાં હિંદુઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચારની દુનિયાભરમાં ટીકા થઈ રહી છે. ભારત વિરોધી પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. બાંગ્લાદેશમાં લોકો ભારતની વસ્તુઓ નહીં વાપરવાની સમ ખાઈ રહ્યા છે પરંતુ શું તમને ખબર છે કે બાંગ્લાદેશમાં ભલે તેઓ ગમે કરે પરંતુ પાડોશી દેશ ભારત પર એટલા તે નિર્ભર છે જો તેઓ ભારત પાસેથી તે જરૂરિયાતની વસ્તુઓની  ખરીદી કરવાનું બંધ કરે તો મોટા સંકટમાં ફસાઈ જાય. દેશમાં ભૂખમરો આવી શકે. બાંગ્લાદેશ ભારત પાસેથી શું ખરીદે છે અને એવી તે શું બાબત છે જેના કારણે બાંગ્લાદેશનું ભારત વગર જીવવું મુશ્કેલ છે તે પણ જાણવા જેવું છે. 

હિંદુની નિર્મમ હત્યા
બાંગ્લાદેશમાં 11 ડિસેમ્બરે ઈન્કલાબ મંચના નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીની હત્યા બાદથી હિંદુઓ સામેના અત્યાચારો વધ્યા છે. ખુબ ભારત વિરોધી પ્રદર્શન થયા છે. જો કે હાલ દેશની સત્તાની બાગડોર જેમના હાથમાં છે તે મોહમ્મદ યુનુસ સરકાર સારી પેઠે જાણે છે કે ભારત સાથે પંગો લેવો ભારે પડી શકે છે. આ જ કારણસર હવે ત્યાંની વચગાળાની સરકાર સંબંધ સુધારવાના સંકેત આપી રહી છે. યુનુસ પ્રશાસનમાં ફાઈનાન્શિયલ એડવાઈઝર સાલેહુદ્દીન અહમદે મંગળવારે કહ્યું કે મોહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વવાળી વચગાળાની સરકારનો ભારત જેવા મોટા પાડોશી દેશ સાથે સંબંધ ખરાબ કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. 

કઈ રીતે ભારતને નારાજ કરવું ભારે પડી શકે
બાંગ્લાદેશ ઘણી બધુ વસ્તુઓ માટે ભારત પર નિર્ભર છે. જો ભારત આ વસ્તુઓ મોકલવાનું બંધ કરી દે તો દેશમાં ભૂખમરો આવી શકે. કારણ કે ભારત બાંગ્લાદેશનું બીજું સૌથી મોટું એક્સપોર્ટ પાર્ટનર છે. ટ્રેડના આંકડા જોઈએ તો ટ્રેડિંગ ઈકોનોમિક્સ મુજબ ગત વર્ષે ભારતે 11.32 અબજ ડોલરનો માલ એક્સપોર્ટ કર્યો હતો. જેમાં કપાસ, અનાજથી લઈને પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ સામેલ છે. 

બાંગ્લાદેશ કઈ વસ્તુઓ ભારત પાસેથી ખરીદે છે(FY2024)

- કપાસના દોરા  (2.70 અબજ ડોલર)

- પેટ્રોલિયમ પેદાશો (1.29 અબજ ડોલર)

- ઈલેટ્રિકલ એનર્જી (1.08 અબજ ડોલર)

- મશીનરી, ન્યૂક્લિયર રિએક્ટર, બોયલર્સ ( 506.43 મિલિયન ડોલર)

- ઓર્ગેનિક કેમિકલ (383.55 મિલિયન ડોલર)

- ચા-કોફી અને અન્ય વસ્તુઓ ( 317.04 મિલિયન ડોલર)

આ ઉપરાંત અનાજ પણ મોટા પાયે ભારતથી બાંગ્લાદેશ નિકાસ થાય છે. FY2024 ના આંકડા જોઈએ તો ચોખા (84.55 મિલિયન ડોલર), મકાઈ (15.35 મિલિયન ડોલર), જુવાર (1.87 મિલિયન ડોલર), ઘઉં (734.54 મિલિયન ડોલર)ની ભારતથી બાંગ્લાદેશ નિકાસ કરાઈ હતી. આ ઉપરાંત ખાંડ પણ બાંગ્લાદેશમાં મોટાપાયે ભારતથી જાય છે. 

50000 મેટ્રિક ટન ચોખા ખરીદશે બાંગ્લાદેશ
બાંગ્લાદેશ સરકારના ફાઈનાન્શિયલ એડવાઈઝર સાલેહુદ્દીન અહેમદે કહ્યું કે બાંગ્લાદેશના હાલના રાજકીય હાલાતની ભારતની સાથે વેપાર અને આર્થિક સહયોગ પર કોઈ અસર પડશે નહીં. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે સરકાર ભારતથી 50,000 મેટ્રિક ટન ચોખા આયાત કરશે. તેમણે તેને બંને દેશોના આર્થિક સંબંધોમાં મજબૂતી માટેનું લેવાયેલું પગલું ગણાવ્યું. આ સાથે જ સાલેહુદ્દીને એમ પણ કહ્યું કે, જરૂરિયાતની વસ્તુઓની આયાત કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિધ્ન નહીં આવે. 

