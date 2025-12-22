દીપુ દાસને ફેક્ટરીમાંથી ખેંચીને લઈ ગઈ ઉન્માદી ભીડ, બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવકની હત્યા પહેલાનો ડરામણો Video
Bangladesh Violence News: બાંગ્લાદેશમાં વિદ્યાર્થી નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીના મોત બાદ શરૂ થયેલી હિંસાને પગલે દેશ ભડકે બળ્યો છે. અલ્પસંખ્યકો નિશાન પર આવી ગયા છે. દીપુ દાસને ઢોર માર મારી મોતને ઘાટ ઉતારી તેના મૃતદેહને લટકાવીને બાળી મૂકવાની ઘટનાએ દેશ દુનિયાને હચમચાવી દીધા છે. આ મામલે એક ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો છે.
Trending Photos
બાંગ્લાદેશમાં કટ્ટરપંથીઓના મોબ લિંચિંગનો ભોગ બનેલા હિન્દુ યુવક દીપુચંદ્ર દાસની આખી કહાની મીડિયામાં આવતા જ હડકંપ મચી ગયો છે. બાંગ્લાદેશના મેયમનસિંહ જિલ્લાના એસપી (ઈન્ડસ્ટ્રીયલ) મોહમ્મદ ફરહાદ હુસૈન ખાને કહ્યું કે તેમને આ ઘટનાની જાણકારી તેમના એક એસઆઈએ રાતે આઠ વાગે આપી હતી. અત્રે જણાવવાનું કે બાંગ્લાદેશમાં વિદ્યાર્થી નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીના મોત બાદ શરૂ થયેલી હિંસામાં અલ્પસંખ્યક નિશાન પર આવ્યા છે. રાજધાની ઢાકા સહિત મોટા શહેરોમાં સતત તોડફોડ અને આગચંપીના બનાવો બની રહ્યા છે.
નવો વીડિયો સામે આવ્યો
બાંગ્લાદેશમાં ભીડની હેવાનિયતનો ભોગ બનેલા દીપુચંદ્ર દાસની હત્યાની બરાબર પહેલાનું વીડિયો ફૂટેજ સામે આવ્યું છે. તેનાથી ખબર પડે છે કે કઈ રીતે ભીડે સમગ્ર વિસ્તારને પોતાના કંટ્રોલમાં રાખ્યો હતો અને ત્યાં કાયદો વ્યવસ્થા જેવી કોઈ ચીજ નહતી. ન્યૂઝ બ્રોડકાસ્ટર જમુના ટીવીએ તે સમયનો વીડિયો જારી કર્યો છે. જ્યારે હિન્દુ યુવક દીપુચંદ્ર દાસને બાંગ્લાદેશના મૈમનસિંહ વિસ્તારમાં ભીડે માર મારીને હત્યા કરી નાખી હતી. સામે આવેલા એક વીડિયોમાં એક મોટા દરવાજા બહાર ભીડ જોવા મળી રહી છે. આ લોકો ખુબ ઉત્તેજિત જોવા મળી રહ્યા છે. ગણતરીની પળોમાં દરવાજો ખુલે છે અને ભીડ દીપુને પોતાની સાથે લઈ જતી જોવા મળી રહી છે. વીડિયો જોઈને અંદાજો લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે આ ભીડ તે ફેક્ટરીની સામે જમા છે જ્યાં દીપુ દાસ કામ કરતો હતો.
ઈશનિંદાના આરોપમાં હત્યા
દીપુને ગુરુવારે ઈશનિંદાના આરોપમાં ભીડે નિર્દયતાથી માર મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો. હત્યા બાદ દીપુને ઝાડ સાથે બાંધી દેવાયો અને તેના મૃતદેહને આગ લગાડી દીધી. અનેક રિપોર્ટ્સમાં એવો દાવો કરાયો છે કે પોલીસે જો હિંમત દેખાડી હોત તો દીપુનો જીવ બચી શક્યો હોત. પોલીસકર્મીઓએ ભીડનો સામનો કરવાની જગ્યાએ દીપુને લોકોને સોંપી દીધો.
દીપુની હત્યા બાદ બાંગ્લાદેશના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ભીડના દાવાને સપોર્ટ કરનારો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી. એટલે કે એ વાતનો કોઈ પુરાવો નથી મળ્યો જેનાથી એ સાબિત થાય કે દીપુએ ઈશનિંદા કરી હતી. પોલીસને હજુ સુધી તેના ઈશ્વર કે પયગંબર વિરુદ્ધ કઈ ખોટું કહેવાનો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી.
તસલીમાએ શેર કર્યો વીડિયો
દીપુની હત્યાના સમયન વીડિયો જાણીતા લેખિકા તસ્લીમા નસરીને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે. તેમણે લખ્યું કે દીપુ દાસને હિન્દુ વિરોધીઓએ સીધો તેની ફેક્ટરીથી ઉઠાવી લીધો. દીપુએ કોઈ ગુનો કર્યો નહતો. અફવાઓના કારણે ફ્લોર મેનેજરે તેને રાજીનામું આપવા મજબૂર કર્યો અને પોલીસને જણાવ્યાં વગર દરવાજો ખોલી નાખ્યો.
Deepu Das was taken away directly from his factory by these Hindu-hating Muslims. Deepu had committed no crime. Rather, because of rumors spread by jihadist workers, the floor manager forced him to resign. And even though the manager knew that hungry vultures were waiting… pic.twitter.com/ecaL7FthIM
— taslima nasreen (@taslimanasreen) December 21, 2025
તસ્લીમાએ પોલીસની ભૂમિકા પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે ઉત્સવ મંડળના મામલે પણ આ જ થયુ હતું. ઉત્સવને પોલીસ સ્ટેશન લાવામાં આવ્યો હતો અને પછી પોલીસે જ છેલ્લે તેને ભીડને હવાલે કર્યો હતો. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ વિરુદધ નફરત વધી રહી છે જે ચિંતાનો વિષય છે.
શું કહે છે બાંગ્લાદેશ પોલીસ
બાંગ્લાદેશના અખબાર ધ ડેઈલી સ્ટારે પોતાના એક રિપોર્ટમાં એસપીના હવાલે કહ્યું છે કે અમે તરત તે જગ્યાએ દોડ્યા પરંતુ ખુબ મોડુ થઈ ચૂક્યું હતું. રસ્તા પર સેંકડો લોકો હતા અને આટલી મોટી ભીડમાં તે જગ્યાએ સુધી પહોંચવું ખુબ મુશ્કેલ હતું. જ્યારે અમે ફેક્ટરીના ગેટ પર પહોંચ્યા તો અમે જોયું કે એક ગુસ્સે ભરાયેલી ભીડ લાશને ઢાકા-મયમનસિંહ હાઈવે તરફ લઈ જતી હતી. જે લગભગ બે કિલોીટર દૂર હતો. લગભગ ત્રણ કલાક સુધી 10 કિમી લાંબો ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો. જેનાથી પોલીસ અને અન્ય એજન્સીઓને અવરજવરમાં મુશ્કેલીઓ આવી. એસપી ફરહાદ હુસૈન ખાને કહ્યું કે તેમની ઓફિસ ઘટનાસ્થળેથી 15 કિમી દૂર છે. જ્યારે ભાલુકા પોલીસ સ્ટેશન નજીક છે. તેમણે કહ્યું કે જો સમયસર તેમને કોલ કરવામાં આવ્યો હોત તો દીપુનો જીવ બચી શકતો હતો પરંતુ એવું બન્યું નહીં. તેમણે કહ્યું કે જો કે પોલીસ ફેક્ટરી મેનેજમેન્ટ સાથે સંપર્ક કરી રહી છે પરંતુ ફેક્ટરીના કોઈ પણ પદાધિકારીએ તેમનો સંપર્ક કર્યો નથી.
શું કહે છે ફેક્ટરી મેનેજમેન્ટ
ધ ડેઈલી સ્ટાર સાથે વાત કરતા પાયોનિયર નીટવેર બાંગ્લાદેશના સીનિયર મેનેજર (પ્રશાસન) સાકિબ મહેમૂદે કહ્યું કે લગભગ પાંચ વાગે સાંજે કેટલાક મજૂરો ફેક્ટરીમાં હંગામો કરવા લાગ્યા, આ લોકો દીપુ પર ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા હતા. તેની જાણકારી મળતા જ ફેકટરીના અધિકારી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે કોશિશ કરવા લાગ્યા. ત્યારે ત્યાં સેંકડો લોકો ભેગા થયા હતા અને પ્રદર્શન કરતા હતા. ફેક્ટરીના સીનિયર મેનેજરે સ્પષ્ટ કહ્યું કે દીપુદાસ પર જે આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો તેને સાબિત કરવાનો કોઈ પુરાવો નહતો. પરંતુ વર્કરોનો હંગામો બંધ થતો નહતો.
ફેક્ટરીના સીનિયર મેનેજર આલમગીર હુસૈને સાંજે 7.30 કલાક આસપાસ દીપુ પાસે નકલી રાજીનામું પણ અપાવ્યું જેથી કરીને લોકો શાંત થાય પરંતુ ફેક્ટરીના મજૂરો શાંત થવાનું નામ નહતા લેતા. આ બધા વચ્ચે દીપુ ચંદ્ર દાસને ફેક્ટરીના સિક્યુરિટી રૂમમાં રાખવામાં આવ્યો હતો અને રાતે 8 વાગે પોલીસને જાણ કરાઈ. જ્યારે ફેક્ટરી મેનેજમેન્ટને પૂછવામાં આવ્યું કે તેમણે પોલીસને જાણ કરવામાં વિલંબ કેમ કર્યો તો ફેક્ટરીના સીનિયર મેનેજરે કહ્યું કે તેમણે ફેક્ટરીની અંદ જ પોતાની રીતે મામલો ઉકેલવાની કોશિશ કરી હતી. ત્યાં સુધીમાં ફેક્ટરીમાં શિફ્ટ ચેન્જનો સમય થઈ ગયો હતો. બીજી શિફ્ટના વર્કર પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા. આ સાથે જ જ્યાર આ સમાચાર બહાર ફેલાયા તો સ્થાનિક લોકો પણ ભેગા થઈ ગયા હતા.
સીનિયર મેનેજરના જણાવ્યાં મુજબ રાતે પોણા નવ વાગે હંગામો કરી રહેલી ભીડ ફેક્ટરીમાં ઘૂસી. ભીડે ફેક્ટરીનો દરવાજો તોડી નાખ્યો અને દીપુને સિક્યુરિટી રૂમમાંથી પોતાના કબજામાં લીધો. ફેક્ટરી સૂત્રોએ દાવો કર્યો કે હુમલાખોરો ત્યારબાદ દીપુને ફેક્ટરીથી બહાર ખેંચીને લઈ ગયા. ત્યારબાદ સ્થાનિક લોકો પણ તેમાં સામેલ થઈ ગયા અને તેને ત્યાં જ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. ત્યારબાદ તેમણે તેની લાશને આગ લગાવી દીધી. મહમનસિંહમાં RAB-14 ના કંપની કમાન્ડર મોહમ્મદ શમ્સુજ્જમાંએ પણ ધ ડેઈલી સ્ટારને જણાવ્યું કે દીપુ દાસે ફેસબુક પર કઈક એવું લખ્યું હોય કે જેનાથી ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચી હોય તેવા કોઈ પુરાવા નથી મળ્યા. તેમણે કહ્યું કે સ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ તો ફેક્ટરી બચાવવા માટે તેને જબરદસ્તીથી ફેક્ટરીથી બહાર કાઢી મૂક્યો.
દીપુને ફેક્ટરીની સુરક્ષા માટે થઈને લોકોના હવાલે કરી દેવાયો એવો આરોપ લાગતા સીનિયર મેનેજર સાકિબ મહેમૂદે કહ્યું કે આવું તેઓ ક્યારેય કરી શકે નહીં. જે પણ હોય એક ઉન્માદી ભીડના ઉન્માદે નિર્દોષ દીપુ દાસનો જીવ લઈ લીધો. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 12 લોકોની ધરપકડ થઈ છે. પીડિતના ભાઈ અપુ ચંદ્ર દાસે શુક્રવારે ભાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં 140-150 અજાણ્યા લોકો વિરુદ્ધ કેસ નોંધાવ્યો છે.
