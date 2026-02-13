Prev
કોણ છે તારિક રહેમાન? 4 વર્ષની ઉંમરે જેલ જવાથી લઈને 17 વર્ષના દેશનિકાલ બાદ બાંગ્લાદેશના PMની ખુરશી સુધીની સફર

Who is Tarique Rahman: તારિક હવે માત્ર બાંગ્લાદેશમાં લાંબા સમય સુધી શાસન કરનાર પરિવારના ઉત્તરાધિકારી જ નથી, તેમણે પોતાને આજના સમયમાં અહીંના સૌથી શક્તિશાળી નેતા તરીકે પણ સાબિત કરી દીધા છે.

Who is Tarique Rahman: તારિક રહેમાન બાંગ્લાદેશના નવા પીએમ બનવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. તારિક રહેમાનના નેતૃત્વવાળી બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)એ બાંગ્લાદેશની 13મી સામાન્ય ચૂંટણીમાં પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો છે. પાર્ટીને બે તૃતીયાંશથી વધુ બહુમતી મળી છે. તારિક હવે માત્ર બાંગ્લાદેશમાં લાંબા સમય સુધી શાસન કરનાર પરિવારના ઉત્તરાધિકારી જ નથી, તેમણે પોતાને આજના સમયના સૌથી શક્તિશાળી નેતા સાબિત કર્યા છે. જે બાંગ્લાદેશથી તેમને 17 વર્ષ સુધી દેશનિકાલ રહેવું પડ્યું હતું, હવે ત્યાંનું શાસન તેમના હાથમાં હશે. ચાલો તમને તારિક રહેમાનની કહાની જણાવીએ જેમનું જીવન જ પોલીસ કસ્ટડીથી શરૂ થયું હતું.

કોણ છે તારિક રહેમાન?
તારિક રહેમાન બાંગ્લાદેશની રાજનીતિમાં તારિક ઝિયા તરીકે ઓળખાય છે. તેમનું જીવન અને રાજકીય ઓળખ ઘણી હદ સુધી તેમના પારિવારિક નામ સાથે જોડાયેલી રહી છે. તેમની પહેલી ઓળખ એ છે કે તેઓ ઝિયાઉર રહેમાન અને ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર છે. તેમનો જન્મ 1967માં એ સમયે થયો હતો, જ્યારે બાંગ્લાદેશ પૂર્વી પાકિસ્તાન કહેવાતું હતું. એટલે કે, ત્યારે તે વર્તમાન પાકિસ્તાનનો જ ભાગ હતું. 1971ના મુક્તિ સંગ્રામ (બાંગ્લાદેશની આઝાદીની જંગ) દરમિયાન તારિક માત્ર ચાર વર્ષના હતા અને તેમને થોડા સમય માટે કસ્ટડીમાં પણ રાખવામાં આવ્યા હતા. આ જ કારણ છે કે તેમની પાર્ટી BNP તેમને "યુદ્ધના સૌથી નાની વયના કેદીઓમાં સામેલ" ગણાવીને સન્માનિત કરે છે.

તેમના પિતા ઝિયાઉર રહેમાન સેનામાં કમાન્ડર હતા. 1975ના સત્તાપલટા પછી તેમણે ધીરે ધીરે સત્તા પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી. તે જ વર્ષે બાંગ્લાદેશના સ્થાપક નેતા અને શેખ હસીનાના પિતા શેખ મુજીબુર રહેમાનની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ ઘટના પછી ઝિયા અને હસીના પરિવારો વચ્ચે ઊંડો અને કાયમી રાજકીય સંઘર્ષ પેદા થયો, જેને સામાન્ય રીતે "બેગમોની લડાઈ" કહેવામાં આવે છે. 

આ વખતની ચૂંટણી ખાસ વાત એ છે કે દાયકાઓ બાદ આ પહેલી ચૂંટણી હતી, જેમાં બન્ને બેગમોમાંથી કોઈપણ ચૂંટણી મેદાનમાં નહોતું. ખાલિદા ઝિયાનું અવસાન થયું છે જ્યારે હસીના હવે ભારતમાં રહેવા મજબૂર છે.

થોડા વર્ષો પછી ઝિયાઉર રહેમાનની પણ હત્યા કરવામાં આવી, ત્યારે તારિક રહેમાનની ઉંમર માત્ર 15 વર્ષ હતી. ત્યારબાદ તેમનો ઉછેર તેમની માતાની છત્રછાયામાં થયો, જ્યારે ખાલિદા ઝિયા દેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન બન્યા. આગળ જતાં સત્તાને લઈને હસીના અને ઝિયા વચ્ચે સતત સંઘર્ષ ચાલતો રહ્યો અને બન્નેએ એકબીજાને રાજકીય રીતે પડકાર્યા. BNP અનુસાર, 23 વર્ષની વયે સક્રિય રાજકારણમાં આવતા પહેલા તારિક રહેમાને ઢાકા યુનિવર્સિટીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોનો અભ્યાસ થોડા સમય સુધી કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેમણે લશ્કરી શાસક હુસૈન મુહમ્મદ ઇરશાદ વિરુદ્ધ આંદોલન દરમિયાન BNPમાં જોડાયા.

2007માં ધરપકડ અને 2008માં દેશ છોડ્યો
2007માં તેમને ભ્રષ્ટાચારના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવ્યા હતા. તે દરમિયાન તેમણે જેલમાં શારીરિક અને માનસિક ઉત્પીડનનો આરોપ લગાવ્યો હતો. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેમની મુક્તિ રાજકારણથી દૂર રહેવાની શરતે થઈ હતી. તે જ વર્ષે મુક્ત થયા પછી તેઓ સારવાર માટે 2008માં લંડન ગયા અને ફરી ક્યારેય બાંગ્લાદેશ પાછા ન આવ્યા.

2008માં શેખ હસીના સત્તામાં પાછા ફર્યા પછી મોટી સંખ્યામાં BNP નેતાઓ અને કાર્યકરોને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા. બાદમાં 2018માં, 2004માં હસીનાની રેલી પર થયેલા હુમલાના કાવતરાના કેસમાં તારિક રહેમાનને તેમની ગેરહાજરીમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. BNPનું કહેવું હતું કે, આ બધું ઝિયા પરિવારને કાયમી ધોરણે રાજકારણમાંથી બહાર રાખવાનો પ્રયાસ હતો. બ્રિટનમાં રહેતી વખતે તારિક રહેમાન તેમની પત્ની, જે વ્યવસાયે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે અને તેમની પુત્રી સાથે જીવન વિતાવતા હતા.

પરંતુ શેખ હસીના સત્તા પરથી હટ્યા બાદ અને માતાની તબિયત બગડ્યા પછી તેમણે ફરી એકવાર બાંગ્લાદેશના રાજકારણમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવવાનું શરૂ કર્યું. માતા ખાલિદાના મૃત્યુ પછી તેમને BNP ચીફ બનાવવામાં આવ્યા અને આ ભૂમિકામાં તેમણે પોતાની પહેલી જ ચૂંટણીમાં પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો છે. આ જીત માત્ર તેમની એકલાની નથી, પરંતુ તે પારિવારિક વારસાની છે જેને તેઓ પોતાના ખભા પર લઈને ફરે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

