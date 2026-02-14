Prev
Explainer: બાંગ્લાદેશમાં કઈ પાર્ટીના કેટલા હિન્દુ ઉમેદવારો ચૂંટણી જીત્યા? એક કરોડથી વધુ હિન્દુઓનું પ્રતિનિધિત્વ કેટલું?

3 Hindu Candidates Won In Bangladesh Elections: બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય ચૂંટણીઓ થઈ અને પરિણામ પણ આવી ગયા. બીએનપીને જંગી બહુમતી મળી. પરંતુ દેશમાં એક કરોડથી વધુ હિન્દુ વસ્તીનું પ્રતિનિધિ કેટલું? આંકડા ચોંકાવનારા છે. જાણો કયા કયા હિન્દુ ઉમેદવારો ચૂંટણી જીત્યા. 

Edited By:  Viral Raval |Last Updated: Feb 14, 2026, 08:59 AM IST
  • બાંગ્લાદેશમાં 1 કરોડ 31 લાખથી વધુ હિન્દુઓ
  • બીએનપીમાંથી 3 હિન્દુ ઉમેદવારો જીત્યા
  • જમાતનો હિન્દુ ઉમેદવાર ચૂંટણી હાર્યો
     

Explainer: બાંગ્લાદેશમાં કઈ પાર્ટીના કેટલા હિન્દુ ઉમેદવારો ચૂંટણી જીત્યા? એક કરોડથી વધુ હિન્દુઓનું પ્રતિનિધિત્વ કેટલું?

બાંગ્લાદેશમાં 12 ફેબ્રુઆરીએ સંસદીય ચૂંટણીઓ થઈ અને દેશના નાગરિકોએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યા. મતદાન થયું એ જ દિવસે સાંજથી મતગણતરી પણ શરૂ થઈ અને પરિણામ જે આવ્યાં તે કદાચ પાકિસ્તાન-ચીનને પચે નહીં એવા આવ્યા. બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી  (BNP)એ જંગી બહુમતીથી ચૂંટણી જીતી જ્યારે કટ્ટરપંથી જમાત એ ઈસ્લામી અને વિદ્યાર્થી નેતાઓની પાર્ટી NCPના ભૂંડા હાલ થયા. આ ચૂંટણીમાં કેટલાક હિન્દુ ઉમેદવારો પણ જીતી આવ્યા છે. જેમના વિશે તમારે જાણવું ખુબ જરૂરી છે. કઈ પાર્ટીએ તેમને ટિકિટ આપી અને જીત્યા. જમાતે પણ ટિકિટ આપી તો એ ઉમેદવારોનું શું થયું એ પણ જાણો. 

આવામી લીગ બાદ બીએનપી
પહેલા હિન્દુઓની મોટી સંખ્યા શેખ હસીનાની અવામી લીગથી થતી હતી પરંતુ હાલ આ પાર્ટી પર પ્રતિબંધ છે આથી બીએનપીથી હિન્દુ ઉમેદવારો જીત્યા છે. જો કે ચૂંટણીના આ આંકડા ચોંકાવનારા પણ છે કારણ કે દેશની કુલ વસ્તી 16.5 કરોડ છે જ્યારે 2022ની વસ્તી ગણતરી મુજબ તેમાં 1 કરોડ 31 લાખથી વધુ હિન્દુઓ છે. એટલે કે લગભગ 8 ટકા વસ્તી હિન્દુઓ. પરંતુ ચૂંટણીમાં હિન્દુઓનું પ્રતિનિધિ ત્વ ઘટી ગયું છે. 300 સીટવાળી સંસદમાં ફક્ત 3 હિન્દુ ચૂંટાયા છે. જ્યારે એક અન્ય અલ્પસંખ્યકની જીત થઈ છે. 

79 જેટલા લઘુમતી સમુદાયના ઉમેદવારો લડ્યા ચૂંટણી
બાંગ્લાદેશની ચૂંટણીમાં આ વખતે કુલ 79 જેટલા લઘુમતી સમુદાયના ઉમેદવારો ચૂંટણી લડ્યા હતા જેમાં 10 મહિલાઓ પણ હતી. 60 રજિસ્ટર્ડ પક્ષોમાંથી 22 પક્ષોએ આવા ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. જો કે ભલે તેમાંથી કેટલાક ચૂંટણી જીત્યા પણ પ્રતિનિધિત્વની રીતે હજુ પણ ઓછું કહી શકાય. જે રાજકીય પર્યવેક્ષકો મુજબ એક પડકાર છે. 

બાંગ્લાદેશની ચૂંટણીનું પરિણામ
લેટેસ્ટ પરિણામ મુજબ બીએનપી અને તેના સહયોગી પક્ષોએ કુલ 212 સીટો જીતી જેમાંથી 209 બીએનપીએ જીતી છે. જમાત એ ઈસ્લામીએ 68 સીટ જીતી છે અને સહયોગી પક્ષોએ 9 સીટ મેળવી છે. એનસીપીએ છ અને બાંગ્લાદેશ ખલિફા મજલિસે બે સીટ જીતી. આ ઉપરાંત પાંચ પાર્ટીઓ ઈસ્લામી આંદોલન, ગણ અધિકાર પરિષદ, બાંગ્લાદેશ જાતીય પાર્ટી, ગણ સંઘતિ આંદોલન અને ખિલાફત મજલિસે એક-એક સીટ જીતી છે. આ ચૂંટણીમાં સાત અપક્ષોને પણ જીત મળી છે. કુલ 299 સીટો માટે મતદાન થયું હતું. સંસદમાં કુલ 350 સીટો છે જેમાંથી 50 સીટો મહિલાઓ માટે અનામત છે. એક સીટ પર ઉમેદવારના નિધનના કારણે મતદાન થયું  નહતું જે પાછળથી થશે. 

જનમત સંગ્રહના પરિણામ
આ વખતે ચૂંટણીમાં બે મુદ્દે મતદાન થયું હતું એક તો સંસદીય ચૂંટણીનું મતદાન જ્યારે બીજુ જનમત સંગ્રહ હતો. ચૂંટણી પંચના સચિવે કહ્યું કે જનમત સંગ્રહમાં લગભગ પાંચ કરોડ લોકોએ 'હા' ના પક્ષમાં મતદાન કર્યું છે. જ્યારે લગભગ તેનાથી અડધા લોકોએ જ જનમત સંગ્રહ માટે ના નો વિકલ્પ પસંદ કર્યો. બાંગ્લાદેશમાં નવી સરકાર ચૂંટવાની સાથે સાથે મતદારોએ જુલાઈ ચાર્ટર ઉપર આધારિત બંધારણિય જનમત સંગ્ર માટે પણ મતદાન કર્યું હતું. 

કયા કયા હિન્દુ ઉમેદવારો ચૂંટણી જીત્યા

ગાયેશ્વર ચંદ્ર રોય
ગાયેશ્વર ચંદ્ર રોય એ બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના દિગ્ગજ નેતા છે અને બાંગ્લાદેશના રાજકારણમાં સક્રિય અને ગણ્યા ગાંઠ્યા જે હિન્દુઓનું વર્ચસ્વ છે તેમાં સામેલ છે. તેમનો જન્મ 1 નવેમ્બર 1951ના રોજ થયો હતો. તેઓ લાંબા સમયથી રાજકારણમાં છે. રોય બીએનપીની સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, જે પાર્ટીની સર્વોચ્ચ નીતિ નિર્માણ શાખા છે તેના લાંબા સમયથી સભ્ય રહ્યા છે. આ ઉપરાંત તેમણે 1990ના દાયકામાં બીએનપીના નેતૃત્વવાળી સરકારોમાં મંત્રી પદ પણ સંભાળેલુ છે. તેઓ તે વખતે પર્યાવરણ અને વન રાજ્યમંત્રી તથા મત્સ્ય તથા પશુપાલન રાજ્યમંત્રી તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે. 

આ વખતે  તેમની જીત પણ ખુબ મહત્વની ગણાઈ રહી છે. તેમણે પોતાના હરિફ ઉમેદવારને લગભગ 99 હજારથી વધુ મતથી હરાવ્યા. હાલમાં જ હિન્દુઓ પર જે ઉત્પીડનના સમાચાર આવ્યા તેની વચ્ચે તેમની જીત મહત્વની મનાઈ રહી છે. તેમણે ઢાકા-3 સીટથી જીત મેળવી. તેમની આ જીત એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે 1971માં બાંગ્લાદેશમાં આઝાદી બાદ પહેલીવાર ઢાકાથી કોઈ હિન્દુ નેતા સાંસદ બન્યા છે. રોયે 99163 મત મેળવીને જમાત એ ઈસ્લામીના ઉમેદવાર મો. શાહીનુર ઈસ્લામને હરાવ્યા. 

ગયેશ્વર રોયે નિવેદન આપ્યું હતું કે તેઓ જન્મતી હિન્દુ છે પરંતુ તેમની ઓળખ બાંગ્લાદેશી છે. આ જીત ફક્ત તેમની જ નહીં પરંતુ આખા હિન્દુ સમાજની છે. મને ફક્ત હિન્દુઓએ જ મત આપ્યા છે એવું નથી, તમામ લોકોએ મારા પર ભરોસો જતાવ્યો છે. બીએનપી સરકાર અલ્પસંખ્યકોની પડખે રહેશે. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ સમુદાય દેશની વસ્તીના લગભગ 8થી 10 ટકા છે ત્યારે આવામાં આવા હિન્દુ સાંસદોની જીત હિન્દુ સમુદાયનો પ્રખર અવાજ બની શકે છે. 

નિતાઈ રાય ચૌધરી
મગુરા વિસ્તારથી નિતાય રાય ચૌધરીએ પણ મજબૂત જીત મેળવી. તેમને 147000થી વધુ મત મળ્યા. બીએનપીની ટિકિટ પર તેઓ મગુરા-2થી જીત્યા. તેઓ બીએનપીના ઉપાધ્યક્ષ છે અને બીએનપીની અંદર તેઓ એક પ્રભાવશાળી ચહેરા તરીકે જોવા મળે છે. તેમણે જમાત ઉમેદવાર મુસ્તર્શીદ બિલ્લાહને 30838 મતથી હરાવ્યા. તેમનો સંબંધ ગાયેશ્વર રોય સાથે હોવાનું પણ કહેવાય છે. તેમની જીતથી અલ્પસંખ્યક વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં તેમના પક્ષની સ્થિતિ મજબૂત થઈ છે. 

વકીલ દીપેન દીવાન
બાંગ્લાદેશની ચૂંટણીમાં બીએનપીની જ ટિકિટ પરથી જીત નોંધાવનારા ત્રીજા  ઉમેદવાર વકીલ દીપેન દીવાન છે. તેમણે રંગમતી સીટથી જીત મેળવી. તેમને કુલ 31222 મત મળ્યા અને હરિફ અપક્ષ ઉમેદવાર પહલ ચકમાને 9678 મતથી હરાવ્યા. 

સાંચિંગ પ્રુ
બંદરબન વિસ્તારથી સાંચિંગ પ્રુ નામના ઉમેદવારે પણ જીત મેળવી. આ અલ્પસંખ્યક ઉમેદવાર 141000થી  વધુ મતો મેળવીને જીતી ગયા. આમ કુલ થઈને 3 હિન્દુઓ સાથે 4 અલ્પસંખ્યકોએ આ ચૂંટણીમાં જીત મેળવી. 

જમાતનો હિન્દુ ઉમેદવાર હાર્યો
કટ્ટરપંથી પાર્ટી જમાત એ ઈસ્લામીએ એકમાત્ર હિન્દુ ઉમેદવારને ટિકિટ આપી હતી પરંતુ તેણે પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ખુલના વિસ્તારથી ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતરેલા ઉમેદાર કૃષ્ણા નંદીને ખુલના-1 સીટથી ટિકિટ મળી હતી. પરંતુ તેઓ ચૂંટણી હારી ગયા. 
 

