Bangladesh Elections: બાંગ્લાદેશમાં અંડર કરન્ટ ભારે પડ્યો! શેખ હસીનાનો તખ્તાપલટ કરાવનારા વિદ્યાર્થીઓની પાર્ટીના પણ ભૂંડા હાલ
Bangladesh Election Results: બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય ચૂંટણીના પરિણામોએ ભારે રોમાંચ પેદા કરી દીધો છે. કારણ કે શેખ હસીનાની સરકાર પાડીને દમ મારનારા વિદ્યાર્થી નેતાઓની પાર્ટી NCP, જમાત એ ઈસ્લામી વગેરે ઊંઘા માથે પછડાયા છે. જ્યારે બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી અને તેના સાથીઓ (BNP) જંગી બહુમત સાથે સરકાર બનાવવા તરફ છે. ત્યારે એ પ્રશ્ન થાય છે કે બાંગ્લાદેશની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિથી શું આ પાર્ટીઓ અજાણ રહી? ક્યાંકને ક્યાંક લોકોના મનમાં શું હતું તે કળી શકી નહીં?
- શેખ હસીનાને સત્તામાંથી હટાવવામાં વિદ્યાર્થી આંદોલનોનો સિંહ ફાળો
- વિદ્યાર્થી નેતાઓએ બનાવી નેશનલ સિટીઝન પાર્ટી(NCP)
- NCP અને જમાત એ ઈસ્લામી બંનેના હતા ભારત વિરોધી નિવેદનો
બાંગ્લાદેશમાં 12મી ફેબ્રુઆરીએ સંસદીય ચૂંટણીઓ યોજાઈ. સવારના 7 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 4 વાગ્યા સુધી મતદાન થયું અને ત્યારબાદ એ જ દિવસે મતગણતરી પણ હાથ ધરાઈ. આ વખતની ચૂંટણીમાં બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ને બાંગ્લાદેશી નાગરિકોએ ખોબલે ખોબલે મત આપીને નવાજી છે. જ્યારે તેની સામે પડેલા જમાત એ ઈસ્લામીના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધનના જાણે સૂપડાં સાફ થઈ ગયા. જે લોકોએ શેખ હસીનાની સરકાર ઉથલાવવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો અને રાજકારણમાં એન્ટ્રી મારીને એવું સમજતા હતા કે લોકોનો તેમને પૂરેપૂરો સપોર્ટ છે ત્યારે ચૂંટણીમાં જે રીતે વળતા પાણી જોવા મળ્યા તે જોતા એમ લાગી રહ્યું છે કે બાંગ્લાદેશમાં જે દેખાતું હતું તે છે નહીં અને ત્યાંની જનતા જાણે બરાબર સમયની રાહ જોતી હતી કે એવી તક મળે અને દેશમાં અરાજકતા ફેલાવનારા લોકોને બરાબર જવાબ આપી શકાય. આ વખતની ચૂંટણી એટલા માટે પણ મહત્વની હતી કારણ કે જેન-ઝી ઈલેક્શન કહેવાતું હતું. એટલે કે આ વખતની ચૂંટણીમાં મત આપનારાઓની સંખ્યામાં જેન-ઝી મતદારોની સંખ્યા વધુ હતી. એવામાં કટ્ટરપંથી જમાત એ ઈસ્લામી અને અન્ય પક્ષોની હાર જોતા એવું લાગે છે કે બાંગ્લાદેશની યુવા પેઢી પણ દેશનો વિકાસ ઈચ્છે છે, સ્થિરતા ઈચ્છે છે.
ચૂંટણીના પરિણામો
બાંગ્લાદેશની 300 સીટોમાંથી 50 સીટો મહિલાઓ માટે અનામત હોય છે જ્યારે 300 સીટો માટે ચૂંટણી થાય છે. જેમાંથી એક બેઠકના ઉમેદવારનું નિધન થતા તેની ચૂંટણી પછી યોજાવવાની છે. આમ 299 સીટો માટે 12 ફેબ્રુઆરીએ મત પડ્યા હતા. છેલ્લી માહિતી મુજબ બીએપીએ 299માંથી 209 સીટ જીતી છે. સરકાર બનાવવા માટે 150 સીટો જોઈએ છે. કટ્ટરપંથી જમાત એ ઈસ્લામીના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધનને માત્ર 70 સીટો ગઈ છે. શેખ હસીનાની સરકાર પાડવામાં જેણે સિંહફાળો ભજવ્યો હતો તે વિદ્યાર્થીઓની પાર્ટી નેશનલ સિટીઝન પાર્ટી એટલે કે NCPને પણ બાંગ્લાદેશની જનતાએ નકારી.
કટ્ટરપંથી જમાતને સીટોના ફાંફાં પડી ગયા
ભારત સામે ઝેર ઓકતા રહેતા કટ્ટરપંથી જમાત એ ઈસ્લામીને આ વખતે એવું હતું કે શેખ હસીનાની ગેરહાજરીમાં તેને મોકળું મેદાન મળી જશે પરંતુ એવું બન્યું નહીં. પાર્ટી આ પરિણામથી ખુશ નથી. જમાત એ ઈસ્લામી પાર્ટીનું કહેવું છે કે પરિણામોમાં ઈમાનદારી નથી. કહ્યું કે 11 પક્ષોના ગઠબંધનના ઉમેદવારોના ખુબ જ રસાકસીવાળા મુકાબલા ને શંકાસ્પદ હારની સાથે સાથે અનૌપચારિક પરિણામોમાં વારંવાર થતી ગડબડીઓ ચૂંટણીની પારદર્શકતા પર સવાલ ઊભા કરે છે. પાર્ટીનું ભારત વિરોધી વલણ રહ્યું છે. ચૂંટણી પહેલા જમાતના પ્રમુખ ડો. શફીકુર રહેમાને 8 ફેબ્રુઆરીએ ઢાકા ટ્રિબ્યુન સાથે વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે 12 ફેબ્રુઆરીએ જનતા એવા લોકોને રેડ કાર્ડ દેખાડશે જે બીજાના દબદબાના ગુલામ બનેલા છે. તેમનું આ નિવેદન ભારત માટે પરોક્ષ સંદેશ જેવું માનવામાં આવ્યું હતું.
ભારતને આપી હતી ધમકી
જમાતના સહયોગી અને બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીનાનો તખ્તાપલટ કરનારી નેશનલ સિટીઝન પાર્ટી (NCP) કે જેને વિદ્યાર્થીઓના નેતાઓએ બનાવી છે તેમણે પણ 2024માં હસીના વિરુદ્ધ બળવા દરમિયાન ભારત વિરોધી વલણ અપનાવ્યું હતું. જેના લીડર હસનત અબ્દુલ્લાએ કથિત રીતે ચેતવણી પણ આપી હતી કે જો બાંગ્લાદેશને અસ્થિર કરાયું તો વિરોધની આગ સીમાઓથી આગળ સુધી જશે. કારણ કે તમે અમને અસ્થિર કરનારા લોકોને શરણ આપી રહ્યા છો આથી અમે સેવન સિસ્ટર્સના અલગાવવાદીઓને પણ શરણ આપીશું.
ગત વર્ષે કટ્ટરપંથી નેતા ઉસ્માન હાદીના આદર્શોને માનતા એક નેતાએ કહ્યું હતું કે અમે ભારત વિરોધી નથી, અમે ભારતીય દબદબાની વિરુદ્ધમાં છીએ.
બાંગ્લાદેશમાં કટ્ટરપંથીઓના સૂપડાં સાફ, તારિક રહેમાન બનશે આગામી PM, ભારત માટે BNPનું કેવું છે સ્ટેન્ડ?
પાકિસ્તાન તરફી જમાત
જમાત ઈસ્લામિક ઝૂકાવવાળી પાર્ટી છે. જે શેખ હસીનાના ગયા બાદથી જ બાંગ્લાદેશના દુશ્મન પાકિસ્તાન સાથે પોતાના સંબંધ વધારી રહ્યું છે. વચગાળાની સરકારના પ્રમુખ મોહમ્મદ યુનુસ પર જમાતનો પ્રભાવ છે અને આ કારણે બાંગ્લાદેશ પાકિસ્તાનની નજીક જતું જોવા મળ્યું હતું. પાકિસ્તાન સાથે વેપાર શરૂ થયો અને ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ શરૂ થઈ. વર્ષની શરૂઆતમાં પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના એરફોર્સના ચીફ મળ્યા હતા. જેમાં બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાન પાસેથી JF-17 ફાઈટર જેટ્સ ખરીદવાની વાત કરી હતી. જમાતની વિચારધારા હંમેશા ભારત વિરોધી રહી છે. 2024 બાદ થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં ભારત વિરોધી નારા લગાવ્યા હતા. જો કે હાલના દિવસોમાં જમાતના નિવેદનોમાં ભારત વિરોધી વલણમાં થોડી નરમાઈ પણ જોવા મળી. ચૂંટણી પહેલા 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ શફીકુર રહેમાને તમામ દેશોની સાથે બરાબર અને સન્માનજનક સંબંધ બનવવા પર ભાર મૂક્યો હતો.
કેવું રહ્યું એનસીપીનું પ્રદર્શન
આ વખતે બાંગ્લાદેશની ચૂંટણીમાં NCPના પ્રદર્શન ઉપર પણ બધાની નજર હતી કારણ કે તેણે બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીનાની સરકાર પાડવામાં સિંહફાળો ભજવ્યો હતો. આ પાર્ટી બળવો પોકારેલા વિદ્યાર્થી નેતાઓની બનેલી છે. આંદોલનમાં સક્રિય ભાગ ભજવનારા વિદ્યાર્થી નેતાઓએ પછીથી રાજકીય પાર્ટી બનાવી ચૂંટણીમાં ઝંપ લાવ્યું. પરંતુ જે પ્રમાણે ચૂંટણી પંચના આંકડા આવી રહ્યા છે તે જોતા આ પાર્ટી કશું ઉકાળી શકી નહીં. એનસીપીએ 30 સીટો પર ચૂંટણી લડી હતી. પરંતુ માત્ર 5 સીટ પર લીડ મેળવી શકી. પાર્ટી બાંગ્લાદેશમાં યુવાઓનું એક મોટું પ્રતિક ગણાતી હતી. પરંતુ મળતી માહિતી મુજબ જમાત એ ઈસ્લામી સાથે મળીને ચૂંટણી લડવાના કારણે તેની વિચારધારા પર પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ લાગી ગયું. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પણ અનેક મહિલા નેતાઓએ એનસીપીનો સાથ છોડ્યો હતો. તેમનો તર્ક હતો કે જમાત સાથે ગઠબંધન કરીને પાર્ટીએ પોતાના મૂળ સિદ્ધાંતો સાથે સમાધાન કર્યું.
નાહિદ ઈસ્લામ હાર્યા કે જીત્યા
જો કે પાર્ટી માટે રાહતની વાત એ પણ છે કે તેમના પ્રમુખ નાહિદ ઈસ્લામા ઢાકા 11 સીટથી લગભગ 2000 મતથી જીત્યા છે. આ સીટ એટલા માટે પણ મહત્વની છે કારણ કે તેના પર અવામી લીગનો મજબૂત પ્રભાવ રહ્યો છે. આ વખતે અવામી લીગ ચૂંટણીના મેદાનમાં નહતી એટલે આ સીટ પર મોકળું મેદાન હતું.
હાલ એનસીપી દ્વારા ફરીથી મતગણતરીની માંગણી થઈ છે. જો કે રાજકીય વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આ નિર્ણાયક ચૂંટણીમાં વિદ્યાર્થીઓની પાર્ટીનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન બાંગ્લાદેશની જનતાના મૂડને પણ દર્શાવે છે.
હવે આ તો વાત થઈ શેખ હસીનાની સામે પડેલા અને ભારત વિરોધી લોકોની ચૂંટણીમાં કારમી હાર વિશે... હવે એ પણ જાણીએ કે લોકોએ બીએનપીને કેમ ખોબલે ખોબલે મત આપ્યા?
શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ, બીએનપી તરફ કેમ લોકો વળ્યા
એક્સપર્ટ બીએનપીની આંધી પાછળ જે કારણો ગણાવી રહ્યા છે તેમાં હિન્દુ વોટરો, જમાતનો ભૂતકાળ વગેરે મુખ્ય છે.
- પૂર્વ પીએમ શેખ હસીનાની પાર્ટી અવામી લીગ આ વખતે ચૂંટણીના મેદાનમાં નહતી એટલે ખાસ કરીને હિન્દુ મતદારો બીએનપીને મત આપી આવ્યા. બીએનપીને અવામી લીગના ગઢ રહેલા ગોપાલગંજ ઉપરાંત ખુલના, સિલહટ, ચટગાંવ, ઠાકુરગંજમાં સારા એવા મત મળ્યા છે.
- જમાતને તેનો ભૂતકાળ નડી ગયો. લોકોને યાદ હતું કે તેણે બાંગ્લાદેશના મુક્તિ સંગ્રામનો વિરોધ કર્યો હતો. જમાત આ ડાઘ ઘોઈ શકી નહીં. આ ઉપરાંત તેની સંકુચિત વિચારધારા અને સતત ભારતવિરોધી વલણ પણ હતું.
- વિદ્યાર્થીઓની નેશનલ સિટીઝન પાર્ટીને અંદરોઅંદર ફૂટ અને જમાત સાથે ગઠબંધન ભારે પડ્યું. તેમને લોકોએ સંપૂર્ણ રીતે ફગાવી દીધા. બીએનપી લોકોમાં એક સેક્યુલર ઈમેજ ઊભી કરવામાં પણ ક્યાંક સફળ રહી. જેણે લઘુમતીઓના મતોને આકર્ષ્યા.
