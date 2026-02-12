Bangladesh Elections 2026: બાંગ્લાદેશમાં આજે થઈ રહ્યું છે મતદાન, 35 સીટો પર હિન્દુઓ નિર્ણાયક ભૂમિકામાં, કોના જીતવાના ચાન્સ પ્રબળ?
Bangladesh Elections 2026: બાંગ્લાદેશમાં આજે સંસદીય ચૂંટણી થઈ રહી છે. બાંગ્લાદેશના આશરે 13 કરોડ જેટલા મતદારો પોતાના મતાધિકારનો આજે પ્રયોગ કરી રહ્યા છે. સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. બાંગ્લાદેશની 300 જેટલી સીટો પર 35 સીટ એવી છે જ્યાં હિન્દુ મતદારો નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી શકે છે. બીએનપી અને જમાતના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધન વચ્ચે સીધી સ્પર્ધા છે. જાણો ચૂંટણી પર રસપ્રદ અહેવાલ.
- 300માંથી 299 સીટો પર મતદાન
- 35 સીટો પર હિન્દુ મતદારોની નિર્ણાયક ભૂમિકા
- BNP અને જમાતના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધન વચ્ચે સીધી સ્પર્ધા
એક સમયે ભારતનો મિત્ર ગણાતું બાંગ્લાદેશ હવે સત્તા પરિવર્તન બાદ ભારત માટે મોટો પડકાર બની ગયું છે. આ બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીનાની સરકાર પડ્યા બાદ વચગાળાની સરકાર મોહમ્મદ યુનુસ ચલાવતા હતા અને હવે આજે આખરે બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટણીઓ થઈ રહી છે. આજે એટલે કે 12 ફેબ્રુઆરીએ બાંગ્લાદેશમાં સંસદી ચૂંટણી થઈ રહી છે. દેશમાં 13મી પાર્લિયામેન્ટ્રી ચૂંટણી 84 પોઈન્ટ રિફોર્મ પેકેજ પર રેફરેન્ડમ સાથે થઈ રહી છે. શેખ હસીનાની પાર્ટી અવામી લીગ પર આ વખતે પ્રતિબંધ મૂકાયેલો છે. જ્યારે સર્વેમાં બીએનપી આગળ જોવા મળી રહી છે.
થઈ રહ્યું છે મતદાન
બાંગ્લાદેશમાં આખરે કોની સરકાર આવશે? શેખ હસીનાની પાર્ટી પર પ્રતિબંધ મૂકાયા બાદ હવે બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) અને જમાત એ ઈસ્લામીના નેતૃત્વવાળા અલાયન્સ વચ્ચે હાલ સીધી સ્પર્ધા છે. સર્વેમાં બીએનપી આગળ નીકળી હતી હવે પરિણામ શું આવે છે તે તો સમય જ જણાવશે. બાંગ્લાદેશની 299 સીટો માટે આજે બાંગ્લાદેશી નાગરિકો મતાધિકારનો ઉપયોગ ક રી રહ્યા છે. ઓગસ્ટ 2024માં શેખ હસીનાની સરકાર પડ્યા બાદ પહેલા નેશનલ ઈલેક્શનમાં 127 મિલિયન એલિજિબલ નાગરિકોએ મતદાન કર્યું હતું. તેઓ જુલાઈ ચાર્ટર ઉપર પણ મત આપશે. તેને જો મંજૂરી મળશે તો આગામી સરકારને દેશના કોન્સ્ટિટ્યૂશન અને ડેમોક્રેટિક સિસ્ટમમાં મોટા ફેરફાર કરવાનો હક મળશે.
બાંગ્લાદેશની કુલ કેટલી સીટો
બાંગ્લાદેશની સંસદમાં આમ તો 300 સીટ છે અને બહુમત માટે 151 સીટની જરૂર પડે છે. આજે સવારે 7 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 4 વાગ્યા સુધી મતદાન થશે. આ ચૂંટણીના પરિણામ આવતી કાલે એટલે કે 13 ફેબ્રુઆરીએ આવશે. બાંગ્લાદેશમાં કુલ 12.77 કરોડ મતદારો છે. 15 વર્ષમાં પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે સૌથી વધુ યુવા મતદારો છે. બાંગ્લાદેશની કુલ 300 સીટ છે પરંતુ મતદાન 299 સીટો માટે થઈ રહ્યું છે. કેમ્પેઈન દરમિયાન એક ઉમેદવારનું મોત થયા બાદ એક ચૂંટણી વિસ્તારમાં મતદાન ટાળવામાં આવ્યું છે.
પ્રિન્સ સૌથી આગળ!
આ ચૂંટણીમાં બીએનપીના પ્રિન્સ તરીકે જેમની ગણતરી થાય છે તે તારિક રહેમાન આ વખતે પ્રધાનમંત્રી બને તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. જો કે શફીકુર રહેમાનના નેતૃત્વમાં ફરીથી મજબૂત થઈ રહેલી જમાત એ ઈસ્લામી પણ આ વખતે મોટો ઉલેટફેર કરી શકે તેવા એંધાણ છે. ઢાકાથી રાજનીતિક વિશ્લેષક ડેનિયલ રહેમાનના જણાવ્યાં મુજબ પહેલા ચર્ચા એ હતી કે બીએનપી કેટલા માર્જિનથી જીતશે પરંતુ હવે સર્વેમાં બીએનપી અને જમાત વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે.
અત્રે જણાવવાનું કે બીએનપીને પડકારનારું ગઠબંધન 11 પાર્ટીઓનું બનેલું છે. જેનું નેતૃત્વ જમાત એ ઈસ્લામી કરી રહ્યું છે. જે રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવવા માંગે છે. હસીનાના રાજમાં જમાત પર પ્રતિબંધ મૂકાયો હતો. પરંતુ હવે તેમની સરકાર ગયા બાદ જમાતની અસર વધી રહી છે. આ ગઠબંધનમાં નવી બનેલી નેશનલ સિટિઝન પાર્ટી પણ સામેલ છે. જેને 2024ના વિદ્રોહના નેતાઓએ બનાવી છે.
1 કરોડ હિન્દુ મતદારો કિંગમેકર બની શકશે?
અત્રે જણાવવાનું કે બાંગ્લાદેશમાં લગભગ 1 કરોડ જેટલા હિન્દુ મતદારો છે. અને બાંગ્લાદેશની કુલ 300 સીટોમાંથી 35 સીટો એવી છે જ્યાં હિન્દુ મતદારો નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી શકે છે. જ્યારે 44 ટકા મતદારો નવી પેઢી એટલે કે જેન ઝી છે.
