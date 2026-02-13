Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Bangladesh Election Result: બાંગ્લાદેશમાં કટ્ટરપંથીઓના સૂપડાં સાફ, તારિક રહેમાન બનશે આગામી PM, ભારત માટે BNPનું કેવું છે સ્ટેન્ડ?

Bangladesh Elections: બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય ચૂંટણીઓ 12 ફેબ્રુઆરીએ  યોજાઈ અને એ જ દિવસે સાંજે મતગણતરીઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ. છેલ્લી માહિતી મુજબ બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) બે તૃતિયાંશ બહુમતી સાથે દેશમાં સરકાર બનાવી શકે છે. તારિક રહેમાન આગામી પીએમ બનવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે બીએનપી અને તારિક રહેમાનથી ભારતને શું ફાયદો થઈ શકે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 13, 2026, 12:06 PM IST
  • બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય ચૂંટણીમાં BNPને બે તૃતિયાંશ બહુમત
  • તારિક રહેમાન બનશે આગામી પ્રધાનમંત્રી
  • કટ્ટરપંથી જમાત એ ઈસ્લામીના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધનના સૂપડાં સાફ
     

Trending Photos

Bangladesh Election Result: બાંગ્લાદેશમાં કટ્ટરપંથીઓના સૂપડાં સાફ, તારિક રહેમાન બનશે આગામી PM, ભારત માટે BNPનું કેવું છે સ્ટેન્ડ?

આખરે ભારતના પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય ચૂંટણીઓ થઈ અને પરિણામ પણ આવ્યા. બાંગ્લાદેશમાં શુક્રવારે 12મી ફેબ્રુઆરીએ સંસદના પ્રતિનિધિઓને ચૂંટવા માટે મત પડ્યા અને સાંજથી જ મતગણતરીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. જેમ જેમ પરિણામ આવવા લાગ્યા તેમાં બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) લીડ મેળવવા લાગી અને આખરે છેલ્લા 18 મહિનાથી દેશમાં જે અસ્થિરતા ચાલતી હતી તેનો અંત આવતો હોય તેવું જણાય છે કારણ કે બીએનપીએ ભારે બહુમતથી જીત મેળવી લીધી છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી દેશવટો ભોગવી રહેલા તારિક રહેમાન હવે દેશના આગામી પ્રધાનમંત્રી બની શકે છે. બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટીનો મુકાબલો કટ્ટરપંથી જમાત એ ઈસ્લામી અને યુવાઓની બનેલી નેશનલ સિટિઝન પાર્ટી (NCP)ના નેતૃત્વવાળા 11 પાર્ટીઓના ગઠબંધન સામે હતો. આ વખતની ચૂંટણી જેન ઝી ચૂંટણી પણ  કહેવાતી હતી કારણ કે જેન ઝીના સૌથી વધુ મતદારો હતા. 

બીએનપીએ કર્યા વિરોધીઓના સૂપડાં સાફ
બીએનપી વિશે જે પણ અનુમાન થઈ રહ્યું હતું તે હાલ સાચું જણાઈ રહ્યું છે. જમુના ટીવીના રિપોર્ટ મુજબ તેના ગઠબંધને 209 સીટો જીતીને 300 સીટોવાળી સંસદ કે દેશના સદનમાં બહુમત મેળવી લીધો છે. આખી રાત હાથ ધરાયેલા મત ગણતરીમાં બહુમત મેળવ્યા બાદ પાર્ટીએ લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. દેશ અને તેના નાગરિકોની ભલાઈ માટે શુક્રવારે  ખાસ ઈબાદત કરવાની પણ અપીલ કરાઈ. 

Add Zee News as a Preferred Source

વિદ્યાર્થીઓનું નેતૃત્વ કરતી એનસીપીને ફટકો
બંગ્લાદેશની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં વિદ્યાર્થી આંદોલનનું નેતૃત્વ કરનારીNational Citizen Party (NCP) ને અપેક્ષા મુજબ ફળ મળ્યું નથી. તેણે જે 30 સીટો પર ચૂંટણી લડી ગતી તેમાંથી ફક્ત 5માં જીત મળી. આ પાર્ટી યુવા કાર્યકરોના નેતૃત્વમાં બની હતી. જેણે સત્તા પલટા માટેના વિરોધ પ્રદર્શનોમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. 

જમાતને પણ મળ્યો ઝટકો
જમાત એ ઈસ્લામીના નેતૃત્વમાં ગઠબંધન બન્યું અને 11 પાર્ટીઓ ભેગી થઈ. પણ આ ગઠબંધન પણ બીએનપીની આંધી રોકી શક્યું નહીં. અને પછડાયું. એટલે કે  બાંગ્લાદેશની જનતાએ કટ્ટરપંથીઓને પણ ફગાવી દીધા. 

ચૂંટણી વિશે થોડી મહત્વની વાતો...

1. બાંગ્લાદેશમાં આમ તો 350 સીટો છે જેમાંથી 50 સીટો મહિલાઓ માટે અનામત છે અને તેના પર મતદાન થતું નથી. 300 સીટ પર મતદાન થાય છે. આ વખતે એક ઉમેદવારના નિધનના કારણે 299 સીટો માટે મતદાન થયું હતું. શેરપુર 3 સીટ માટે પાછળથી મતદાન થશે. જે 50 સીટો મહિલાઓ માટે સુરક્ષિત છે તેને જનરલ સીટો પર પાર્ટીઓના રિપ્રેઝન્ટેશનને આધારે પસંદ કરાય છે. 

2. આઝાદી બાદ બાંગ્લાદેશમાં થયેલી આ પહેલી ચૂંટણી હતી જેમાં બને પૂર્વ પીએમની હાજરી નહતી. શેખ હસીના દેશબહાર છે અને ભારતમાં આશરો લીધો છે જ્યારે ખાલિદા ઝીયાનું નિધન થઈ ચૂક્યું છે. 

3. શેખ હસીનાની અવાી લીગને આ વખતે ચૂંટણી લડતા રોકવામાં આવી હતી. આ પાર્ટી પાસે એવું કહેવાય છે કે 35-40 ટકા વોટશેર છે. બાંગ્લાદેશની ચૂંટણીમાં શેખ હસીનાની પાર્ટીની અસર જોવા મળી છે અને ફક્ત 48 ટકા મતદાન થયું હોવાનો અર્થ એ પણ છે કે ચૂંટણી બહિષ્કારની અવામી લીગના નેતાઓની અપીલની અસર પણ પડી છે. શેખ હસીનાના બાંગ્લાદેશમાં મૂળિયા ખુબ ઊંડા છે. 

4. બીએનપીનો મુખ્ય મુકાબલો જમાત એ ઈસ્લામીના નેતૃત્વવાળા 11 પાર્ટીઓના ગઠબંધન સાથે હતો. જમાત પોતે પહેલા બીએનપી સાથે મળીને ચૂંટણી લડતી હતી. જમાતની સાથે વિદ્યાર્થીઓની પાર્ટી એનસીપીએ હાથ મિલાવ્યા હતા. જેનું ગઠબંધન શેખ હસીનાની સરકારના પતન બાદ થયું. પરંતુ ચૂંટણીમાં તે કોઈ છાપ છોડી શકી નહીં. વિદ્યાર્થીઓ નેતા અંદરોઅંદર લડતા રહ્યા. 

6. બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટીના ગાયેશ્વર ચંદ્ર રોય 1971માં બાંગ્લાદેશની આઝાદી બાદ ઢાકાથી પહેલા હિન્દુ એમપી બની શકે છે. રોય ઢાકા 3 સીટથી સારા માર્જિનથી જીતે એવી આશા છે. 

7. બાંગ્લાદેશમાં આ વખતે બેવાર મતદાન થયું. એક સંસદીય ચૂંટણી માટે અને બીજુ મતદાન મોહમ્મદ યુનુસના જુલાઈ ચાર્ટર રેફરન્ડેમ માટે. જુલાઈ ચાર્ટર દેશની સંસદીય વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. જેનું તમામ પાર્ટીઓએ સમર્થન કર્યું છે. તેમાં દેશની સંસદમાં બે સદન બનાવવા, એક વ્યક્તિ માટે વધુમાં વધુ બેવાર પ્રધાનમંત્રી બનવું, ચૂંટણીના 90 દિવસ પહેલા કેરટેકર સરકાર બનાવવા જેવી વાતો સામેલ છે. 

8. સ્થાનિક બ્રોડકાસ્ટર જમુના ટીવીના રિપોર્ટ મુજબ બીએનપી અને તેના સાથીઓએ 211 સીટો જીતી છે અને પાર્લિયામેન્ટમાં બે તૃતિયાંશ બહુમત મેળવ્યું છે. બ્રોડકાસ્ટરે કહ્યું કે જમાત એ ઈસ્લામી અલાયન્સે 70 સીટો જીતી છે. જ્યારે બીજી પાર્ટીઓએ છ સીટ જીતી છે. અત્યાર સુધી 299માંથી 287 બેઠકોના પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. બીએનપી અલાયન્સમાં ગોનો ઓધિકાર પોરીશાદ અને ગોનો સોંગહોટી આંદોલન સામેલ છે. 

હવે તારીક રહેમાન વિશે વાત કરીએ જેઓ બાંગ્લાદેશના આગામી પીએમ બનવા જઈ રહ્યા છે. તેઓ બાંગ્લદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના પ્રિન્સ તરીકે પણ ગણાય છે. આ જૂની પાર્ટીઓમાંથી એક છે. આ પાર્ટીની સ્થાપના 1 સપ્ટેમ્બર 1978માં તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ જિયાઉર્રહેમાને કરી હતી. પાર્ટી તરફથી ખાલિદા જિયા પહેલીવાર 1991માં પીએમ બન્યા હતા. બીજીવાર 2001માં બીએનપીના ખાલિદા જિયાએ બાંગ્લાદેશમાં સરકાર બનાવી હતી. જો કે આ સરકારમાં જમાત એ ઈસ્લામી પણ સામેલ થયું હતું. પરંતુ વર્ષ 2006 બાદથી બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી ક્યારેય સત્તામાં આવી નહી. આ દરમિયાન 2009, 2014, 2018 અને 2024ની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં શેખ હસીનાની અવામી લીગની બંપર જીત થઈ. વર્ષ 2014ની ચૂંટણીઓમાં બીએનપીએ ધાંધલીના આરોપ લાગવ્યા તો 2024ની ચૂંટણીમાં બીએનપીએ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. જો કે 5 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીનાની સરકારનો સત્તા પલટો થયો ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશમા ઘણું બદલાઈ ચૂક્યું છે. 

વર્ષોથી લંડનમાં હતા તારિક રહેમાન
શેખ હસીનાના તખ્તાપલટ પહેલા ખાલિદા ઝિયા જેલમાં હતા અને તેમના પુત્ર તારિક રહેમાન લંડનમાં નિર્વાસિત જીવન જીવતા હતા. શેખ હસીનાના દેશ છોડ્યા બાદ ખાલિદા ઝિયાને જેલમાંથી છોડી મૂકાયા અને તેમના પુત્ર પણ લાંબા સમય બાદ લંડનથી પાછા ફર્યા. તારિક રહેમાન એવા સમયે બાંગ્લાદેશ પહોંચ્યા જ્યારે માતા ખુબ બીમાર હતા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. તારિક રેહમાને ઢાકા પહોંચતા જ પાર્ટીની કમાન સંભાળી અને ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં લાગ્યા. ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ તેમના માતાનું નિધન થયું. પરંતુ તારિક રહેમાને ચૂંટણી પ્રચારમાં કોઈ કસર બાકી રાખી નહીં. 

બે સીટ પરથી ચૂંટણી લડ્યા
તારિક રેહમાને ચૂંટણીમાં નારો આપ્યો કે Bangladesh Before All. બાંગ્લાદેશની બે સીટ પરથી તેઓ ચૂંટણી લડ્યા. ચૂંટણી માટે તેમણે કેટલાક મોટા વચનો પણ આપ્યા હતા જેમાં....

1. જુલાઈ નેશનલ ચાર્ટર લાગૂ કરશે.
2. મુક્તિ આંદોલનના યોગ્ય ઈતિહાસને પાઠ્યક્રમનો ભાગ બનાવશે. 
3. બાંગ્લાદેશમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ બનાવશે. 
4. કોઈ પણ વ્યક્તિ મહત્તમ 10 વર્ષ માટે પ્રધાનમંત્રી પદ પર રહી શકશે. 
5. સંસદમાં 100 સભ્યોવાળા ઉચ્ચ સદનની સ્થાપના કરાશે. 
6. જુલાઈ 2024માં થયેલી હત્યાઓ અને હિંસાની તપાસ માટે એક સ્વતંત્ર તપાસ આયોગ બનાવવામાં આવશે. 
7. પાડોશી દેશો સાથે સહયોગ અને સમાનતાની દોસ્તી માટે પ્રતિબદ્ધતા.
8. મુસ્લિમ દેશો સાથે સહયોગ મજબૂત કરશે. 

ભારત સાથેના સંબંધો પર નજર
ભારત સાથે હવે બાંગ્લાદેશના સંબંધો કેવા રહેશે તેના પર બધાની નજર રહેશે. કારણ કે અવામી લીગ અને શેખ હસીનાના સમયમાં ભારત સાથે બાંગ્લાદેશ મજબૂત સંબંધ ધરાવતું હતું. હવે બીએનપી અને તારિક રહેમાનના સમયમાં પાડોશી  ભારત સાથે કેવા સંબંધ રહેશે તેના પર બંધાની નજર છે. બાંગ્લાદેશની જનતા આમ તો પૂરેપૂરી રીતે ઈચ્છે છે કે બાંગ્લાદેશમાં જે પણ સરકાર બને તે ભારત સાથે સારા સંબંધ રાખે. બાંગ્લાદેશની જનતા ભારતને ખુબ જ આદર અને સન્માન સાથે જુએ છે. બાંગ્લાદેશના લોકો ભારતની સાથે સંબધોને હંમેશા કોઈ પણ અન્ય દેશ કરતા આગળ ધરે છે. હાલમાં જ જ્યારે તારિક રહેમાનના માતા ખાલિદા જીયાનું નિધન થયું તો પીએમ મોદીએ શોક સંવેદના વ્યક્ત કર્યા હતા. ભારતના વિદેશમંત્રી ડો. એસ જયશંકરે પણ ઢાકાનો પ્રવાસ કર્યો હતો અને ખાલિદા ઝિયાા અંતિમ સંસ્કારમાં જોડાયા હતા. આ ચૂંટણી અને તેના પરિણામ બંને તારિક રહેમાન અને બીએનપીના રાજકીય ભવિષ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ રહેવાના છે એ તો ચોક્કસ છે. 

This victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership.

India will continue to stand in support of a democratic,…

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026

પીએમ મોદીએ પાઠવી શુભેચ્છાઓ
પીએમ મોદીએ બીએપીની પ્રચંડ જીત બાદ તારિક રહેમાનને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર શેર કરેલા પોતાના સંદેશમાં લખ્યું કે સંસદીય ચૂંટણીઓમાં બીએનપીને નિર્ણાયક જીત અપાવવા બદલ તારિક રહેમાનને હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. આ જીત તમારા નેતૃત્વમાં બાંગ્લાદેશી લોકોના ભરોસાને દર્શાવે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત એક લોકશાહી, પ્રગતિશીલ અને સમાવેશી બાંગ્લાદેશના સમર્થનમાં રહેશે અને બંને દેશોના સંયુક્ત વિકાસ લક્ષ્યોને મજબૂત કરવા માટે મળીને કામ કરવા માટે ઉત્સુક છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Bangladesh Elections 2026bangladeshBNPTarique RahmanSheikh Hasina

Trending news