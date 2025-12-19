Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

બાંગ્લાદેશમાં ભયાનક દ્રશ્ય! હિન્દુ યુવકની માર મારીને હત્યા, લાશને ઝાડ સાથે બાંધી આગ લગાવી

Bangladesh Violence News: બાંગ્લાદેશમાં હચમચાવી દેતી ઘટના સામે આવી છે. અહીં મૈમન સિંહ જિલ્લામાં એક યુવકની ટોળાએ મારી-મારીને હત્યા કરી દીધી છે. યુવક પર ઈશનિંદાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:45 PM IST

Trending Photos

બાંગ્લાદેશમાં ભયાનક દ્રશ્ય! હિન્દુ યુવકની માર મારીને હત્યા, લાશને ઝાડ સાથે બાંધી આગ લગાવી

ઢાકાઃ ગુરુવારે રાત્રે બાંગ્લાદેશમાં એક હિન્દુ વ્યક્તિની ઇશનિંદાના આરોપસર માર મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ ઘટના એવા સમયે બની છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીના વિરોધી છાત્ર આંદોલનના એક મુખ્ય નેતા ઉસ્માન હાદીના મોત બાદ મોટા પાયે હિંસા શરૂ થઈ છે. બીબીસી બાંગ્લાના રિપોર્ટ અનુસાર હિન્દુ વ્યક્તિને મૈમનસિંહ જિલ્લામાં ટોળાએ મારી-મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે. પીડિતની ઓળખ દીપુ ચંદ્ર દાસના રૂપમાં થઈ છે, જે એક ગારમેન્ટ ફેક્ટરીમાં મજૂર હતો. પોલીસે જણાવ્યું કે સ્થાનીક લોકોએ તેના પર પયગંબર મોહમ્મદ વિશે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

મૃતદેહ સાથે કટ્ટરપંથીઓએ ખરાબ હરકત
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રાત્રે આશરે 9 કલાકે ભીડે તેના પર હુમલો કર્યો અને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. ત્યારબાદ પણ ટોળાનો ગુસ્સો શાંત થયો નહીં. તેણે મૃતદેહને ઝાડ સાથે બાંધ્યો અને આગ લગાવી દીધી. બાદમાં પોલીસે પહોંચીને સ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા મૃતદેહનો કબજો લીધો હતો. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મૈમનસિંહ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં મોકલ્યું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

પોલીસે ફરિયાદ દાખલ ન કરી
ચોંકાવનારી વાત છે કે આ નૃશંસ હત્યાકાંડ બાદ પણ કોઈ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો નથી. પોલીસનું કહેવું છે કે પીડિતના પરિવારજનોને શોધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ઔપચારિક ફરિયાદ બાદ કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

ભારત વિરોધી નેતા અને કટ્ટરપંથી જૂથ ઇન્કિલાબ મંચના પ્રવક્તા શરીફ ઉસ્માન હાદીના મૃત્યુ બાદ બાંગ્લાદેશમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે મોબ લિંચિંગની ઘટના બની છે. ગુરુવારે સિંગાપોરમાં હાદીનું અવસાન થયું. 12 ડિસેમ્બરે ઢાકામાં મોટરસાઇકલ પર સવાર હુમલાખોરોએ તેમને ગોળી મારી દીધી હતી. સોમવારે એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા હાદીને એરલિફ્ટ કરીને સિંગાપોર લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Bangladesh LynchingHindu Man Killed

Trending news