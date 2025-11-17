બાંગ્લાદેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીનાને ફાંસીની સજા, ICTએ અનેક ગુનામાં દોષી ઠેરવ્યા
ICT એ પૂર્વ પ્રધાનંમત્રી શેખ હસીના પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. ICT એક રિપોર્ટના આધાર પર કહ્યું કે હસીનાએ વિરોધ પ્રદર્શન દબાવવા માટે હેલીકોપ્ટર અને ઘાતક હથિયારોનો ઉપયોગ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
ઢાકાઃ શેખ હસીના વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશની આંતરરાષ્ટ્રીય કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો છે. કોર્ટે શેખ સહીનાને જુલાઈ વિદ્રોહના દોષિત માન્યા છે અને સજા ફટકારી છે. હસીના વિરુદ્ધ જુલાઈ વિદ્રોહમાં નિઃશસ્ત્ર નાગરિકો પર ગોળીબાર કરાવવાનો આરોપ છે. કોર્ટે બાંગ્લાદેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીનાને ફાંસીની સજા આપી છે.
ભારતમાં હાજર છે શેખ હસીના
શેખ હસીનાને બાંગ્લાદેશમાં મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી છે. તેમને માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. બાંગ્લાદેશના આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના ટ્રિબ્યુનલમાં સુનાવણી દરમિયાન તેમને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. શેખ હસીના સામે ટ્રાયલ તેમની ગેરહાજરીમાં ચાલી રહી છે. આ ટ્રાયલ ગયા વર્ષના વિદ્યાર્થી-નેતૃત્વ હેઠળના આંદોલન દરમિયાન માનવતા વિરુદ્ધના કથિત ગુનાઓ માટે છે. આ આંદોલનને કારણે શેખ હસીનાની સરકારનું પતન થયું અને તેમને દેશ છોડીને ભાગી જવું પડ્યું. દરમિયાન, સજાની સુનાવણી દરમિયાન બાંગ્લાદેશમાં મોટા પાયે હિંસા ફાટી નીકળી છે, જેના કારણે યુનુસ સરકાર એલર્ટ પર છે. બાંગ્લાદેશ છોડ્યા બાદ શેખ હસીના ભારતમાં છે.
બાંગ્લાદેશી મીડિયા પ્રથમ આલો પ્રમાણે કોર્ટે ચુકાદો આપવા સમયે હસીનાનો તે ઓડિયો જાહેર કર્યો, જે બાંગ્લાદેશમાં ખૂબ વાયરલ થયો હતો. આ ઓડિયોમાં હસીના પોલીસ પ્રમુખને લોકો પર ગોળીબાર કરવા માટે કહી રહ્યાં છે. કોર્ટે ચુકાદો આપવા સમયે માનવાધિકાર પંચના રિપોર્ટનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.
હસીના વિરુદ્ધ 458 પાનાનો ચુકાદો
કોર્ટે ઠરાવ્યું કે જુલાઈમાં થયેલા બળવા દરમિયાન થયેલા મૃત્યુ માટે શેખ હસીના સંપૂર્ણપણે જવાબદાર હતી. કોર્ટે ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા પણ રજૂ કર્યા. આઈસીટીએ શેખ હસીના વિરુદ્ધ 458 પાનાનો ચુકાદો આપ્યો.
ચુકાદામાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે હસીના જાન્યુઆરી 2024 થી સરમુખત્યાર બનવા તરફ આગળ વધી રહી હતી. તેમણે જાન્યુઆરી 2024ની ચૂંટણીમાં વિપક્ષને કચડી નાખ્યો. ત્યારબાદ, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ રસ્તા પર ઉતર્યા, ત્યારે તેમણે તેમના પર ગોળીબાર કરવાનો આદેશ આપ્યો.
કઈ રીતે ફસાયા શેખ હસીના?
જુલાઈ વિદ્રોહ હત્યા મામલામાં બાંગ્લાદેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીના, પૂર્વ ગૃહમંત્રી અસદુઝ્ઝામાં ખાન કમાલ અને પૂર્વ પોલિસ ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ચૌધરી અબ્દુલ્લા અલ-મામૂનને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્રણેય વિરુદ્ધ ઈન્ટરનેશનલ કોર્ટમાં જ્યારે ટ્રાયલ શરૂ થઈ, ત્યારે અલ મામૂન ફરી ગયા હતા.
અલ-મામુને હસીના વિરુદ્ધ જુબાની આપવાની ધમકી આપી હતી. આ દરમિયાન, હસીના પોલીસ વડા સાથે વાત કરતી ઓડિયો રેકોર્ડિંગ સામે આવી હતી. ઓડિયોની પુષ્ટિ થતાં જ, હસીના વિરુદ્ધ ટ્રાયલ ઝડપી બનાવવામાં આવી હતી.
