Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા PM ખાલિદા જિયાનું નિધન, એક દિવસ પહેલા જ ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી

 Bangladesh khaleda zia death:  બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા પ્રધાનમંત્રી અને બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટીના ચેરપર્સન બેગમ ખાલિદા ઝિયાનું નિધન થયું છે. તેઓ ઘણા દિવસથી બીમાર હતા અને એક હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતા. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 30, 2025, 09:14 AM IST

Trending Photos

બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા PM ખાલિદા જિયાનું નિધન, એક દિવસ પહેલા જ ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી

બાંગ્લાદેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અને બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના ચેરપર્સન બેગમ ખાલિદા જિયાનું મંગળવારે સવારે ઢાકાની એવરકેર હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન નિધન થયું. પાર્ટીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક પર એક નિવેદનમાં આ જાણકારી આપી. તેમનું નિધન 80 વર્ષની ઉંમરે થયું. BNPએ જણાવ્યું કે ખાલિદા જિયાનું નિધન સવારે લગભગ 6 વાગે ફજ્રની નમાજ બાદ થયું. પાર્ટીએ કહ્યું કે અમે તેમની આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને તમામને તે દિવંગત આત્મા માટે પ્રાર્થના કરવાની અપીલ કરીએ છીએ. 

બેગમ ખાલિદા ઝિયાને 23 નવેમ્બરે ફેફસામાં સંક્રમણના પગલે રાજધાની ઢાકાની એવરકેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા. 80 વર્ષના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી લાંબા સમયથી દિલની બીમારી, શુગર, સંધિવા, લિવર સિરોસિસ અને કિડનીની બીમારીઓ સહિત અને શારિરીક બીમારીઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. આ મહિનાની શરૂઆતમાં બાંગ્લાદેશના પૂર્વ પીએમને સારી સારવાર અર્થે લંડન લઈ જવાયા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

2026માં ચૂંટણી અને પુત્રની વાપસી
હાલ બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય ઉથલપાથલ ચરમસીમાએ છે. બાંગ્લાદેશ ફેબ્રુઆરી 2026માં થનારી સામાન્ય ચૂંટણીઓની તૈયારી કરી રહ્યું છે અને ગત વર્ષે જુલાઈ વિદ્રોહ બાદ રાજકીય તણાવ વધેલો છે. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રીના પુત્ર અને બીએનપી નેતા તારિક રહેમાન વર્ષોના નિર્વાસન બાદ બાંગ્લાદેશ પાછા ફર્યા છે. 

રહેમાન 2007-08માં ધરપકડ થયા બાદ દેશ છોડીને જતા રહ્યા હતા અને બાદમાં છૂટકારો થયા પછી લંડનમાં જઈ વસ્યા હતા. ગત વર્ષ શેખ હસીનાની સરકાર હટ્યા બાદ તેમને અવામી લીગના શાસનકાળ દરમિયાન અનેક કેસોમાંથી દોષમુક્ત કરાયા હતા જેનાથી તેમનો પાછા ફરવાનો રસ્તો સાફ થયો હતો. તારિક રહેમાન ગત અઠવાડિયે બાંગ્લાદેશ પહોંચ્યા અને એરપોર્ટ પાસે પાર્ટી નેતાઓ અને સમર્થકોની એક મોટી ભીડે તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. તારિકે પાછા ફર્યા બાદ એવરકેર  હોસ્પિટલમાં માતા સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી. 

એક દિવસ પહેલા જ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી
હજુ  તો એક દિવસ પહેલા જ સોમવારે ખાલિદા ઝિયાએ ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. તેમની પાર્ટીએ તેમના તરફથી બોગરા-7 મતવિસ્તારથી નામાંકન નોંધાવ્યું. ઢાકા ટ્રિબ્યુને જણાવ્યું કે બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટીના અધ્યક્ષ ખાલિદા ઝિયા તરફથી સોમવારે બોગરા-7 સીટ માટે નોમિનેશન પેપર જમા કરાવવામાં આવ્યા હતા. જો કે પાર્ટીએ પહેલેથી જ તેમની આ સીટ પર અન્ય ઉમેદવારની પણ વ્યવસ્થા કરી રાખી હતી. ખાલિદા ઝિયાનું નોમિનેશન જમા કરાવવા આવેલા પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ અબ્દુલ અવલ મિંટુએ કહ્યું કે આ ચૂંટણી વિસ્તાર માટે એક અન્ય ઉમેદવારની પણ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. તેમણે કહ્યું કે નેતા બીમાર હોવાથી અન્ય ઉમેદવારની પણ પસંદગી કરાઈ છે. જો તેઓ અંતિમ સમયે ચૂંટણી ન લડી શકે તો અન્ય ઉમેદવાર મેદાનમાં ઉતરશે. જો કે હવે ખાલિદા ઝિયાના નિધન બાદ તેઓ ચૂંટણીના મેદાનમાં નથી પરંતુ આમ છતાં તેમના તરફથી અભિયાન ચાલુ છે. 

1945માં જન્મ
ખાલિદા જિયાનો જન્મ 1945માં થયો હતો. જો કે તેઓ કોઈ રાજકીય પાર્ટી સાથે સંબંધ ધરાવતા નહતા. 1960માં જિયા ઉર્રહેમાન સાથે લગ્ન બાદ રાજકારણે પોતે તેમના જીવનમાં ઝંપ લાવ્યું હતું પરંતુ આ પગલું ફક્ત ઘરના માહોલ સુધી હતુ. ખાલિદા પોતે રાજકારણનો હિસ્સો બન્યા નહતા. 

30 મે 1981ના રોજ મુજીબુર્રહેમાનની હત્યા કરી નાખવામાં આવી. તેમને સેનાના જ કેટલાક બળવાખોર અધિકારીઓએ મારી નાખ્યા હતા. પતિના મોત બાદ જ્યારે પાર્ટી વિખરાવવા લાગી ત્યારે પાર્ટીના નેતાઓએ ખાલિદાને નેતૃત્વ સંભાળવા માટે મનાવી લીધા. શરૂઆતમાં તેઓ તૈયાર નહતા પરંતુ 1984માં તેમણે પાર્ટીની કમાન સંભાળી. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
bangladeshKhalida ZiadeathIllnessBNP

Trending news