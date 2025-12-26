બાંગ્લાદેશમાં આ મહિનામાં જ 4 હિન્દુઓની ઘાતકી હત્યા થઈ, કોઈનું ગળું ચીર્યું, તો કોઈને ઢોર માર મારી લટકાવી દીધો
ભારતના પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશની અશાંત પરિસ્થિતિ ભારત માટે પણ હવે મોટો પડકાર બની છે. બાંગ્લાદેશમાં જે રીતે હિન્દુઓ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે તેણે અલ્પસંખ્યકોની હાલત પર ગંભીર સવાલ ઉભા કર્યા છે. માત્ર ડિસેમ્બરમાં જ 4 હિન્દુઓની નિર્દયતાથી હત્યા થઈ.
બાંગ્લાદેશમાં હાલ ખુબ ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. હિન્દુઓ પર અત્યાચાર દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યા છે. ડિસેમ્બર મહિનામાં જ ચાર હિન્દુ નાગરિકોની નિર્દયતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી. જેણે અલ્પસંખ્યકોની સુરક્ષાને લઈને ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. કોઈનું ગળું ચીરી નાખવામાં આવ્યું તો કોઈને ઢોર મારીને મોત નિપજાવવવામાં આવ્યું. ક્યાંક મારીને લટકાવી દેવાયો. મૃતકોમાં અમૃત મંડલ, દીપુચંદ્ર દાસ, જોગેશચંદ્ર રોય અને સુબર્ણા રોયના નામ સામેલ છે. અલગ અલગ જગ્યાએ ઘટેલી ઘટનાઓમાં મોત નિપજાવવાની રીત અલગ અલગ હતી પરંતુ એકવાત કોમન હતી અને તે હતી તેમનું હિન્દુ હોવું.
જોગેશ અને તેમના પત્નીની હત્યા
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ જોગેશચંદ્ર રોયની 7 ડિસેમ્બરના રોજ નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી. તેમનું ગળું ચીરી નાખ્યું. જોગેશની સાથે પત્ની સુબર્ણા રોયની પણ હત્યા કરવામાં આવી. બંનેના મૃતદેહ બાંગ્લાદેશના રંગપુરમાં ઘરની અંદરથી મળી આવ્યા. બંનેના ગળે ચીરેલા હતા. જોગેશચંદ્ર રોય મુક્તિજોધા હતા. જોગેશચંદ્ર રોયની ઉમર 75 વર્ષ અને પત્ની સુબર્ણા રોયની 60 વર્ષ ઉંમર હતી.
દીપુચંદ્ર દાસની ઢોર માર મારી હત્યા કરી લટકાવી દીધો
દીપુચંદ્ર દાસની હત્યાએ માત્ર ભારતને જ નહીં પરંતુ દુનિયાને હચમચાવી દીધી. બાંગ્લાદેશના Mymensingh માં 18 ડિસેમ્બરના રોજ દીપુ પર ઈશનિંદાનો આરોપ લગાવીને ઉન્માદી ભીડ તેને ફેક્ટરીમાંથી પકડીને લઈ ગઈ અને જાહેરમાં ખુબ માર મારી મોત નિપજાવ્યું અને ત્યારબાદ મૃતદેહને નગ્ન અવસ્થામાં લટકાવી દીધો. એટલું જ નહીં ઉન્માદી ભીડે તેના મૃતદેહનું માન ન રાખતા જૂતા અને ચપ્પલથી માર માર્યો. છેલ્લે આગ લગાવી દીધી.
અમૃત મંડલની કરી હત્યા
ચોથો અને તાજો મામલો અમૃત મંડલની હત્યાનો છે. મળતી માહિતી મુજબ 24 ડિસેમ્બરના રોજ મોડી રાતે તેના પર અચાનક હુમલો થયો અને તેને બચવાની તક સુદ્ધા ન મળી. ભીડ આવી અને તેને ખુબ માર માર્યો. ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેનું 25 ડિસેમ્બરના રોજ વહેલી સવારે મોત નિપજ્યું. આ ઘટના બાંગ્લાદેશના રાજબરીમાં ઘટી.
સવાલ માત્ર એ નથી કે આ હત્યાઓ પાછળ કોણ હતું પરંતુ એ છે કે બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી સમુદાય ખાસ કરીને હિન્દુઓ સુરક્ષિત નથી. જો આમ થતું હોય તો જવાબદાર કોણ? ઉન્માદી ભીડ, સિસ્ટમ કે પછી મોહમ્મદ યુનુસની સરકાર...
