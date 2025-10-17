બાંગ્લાદેશમાં ફરી તખ્તાપલટના એંધાણ! હવે યુનુસ સરકાર સામે રસ્તા આવ્યા સેંકડો લોકો, પોલીસેનો લાઠીચાર્જ
Bangladesh Protest: પ્રદર્શનકારી નવા ચાર્ટરથી નારાજ છે અને તેની સામે પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરવા માટે બહાર આવ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે, ચાર્ટરમાં તેમની ચિંતાઓનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું નથી. શુક્રવારે સેંકડો લોકો ઢાકામાં સંસદ સંકુલની બહાર એકઠા થયા અને પ્રદર્શન કરવા લાગ્યા.
Bangladesh Protest: પડોશી દેશ બાંગ્લાદેશમાં એક વર્ષમાં જ ફરી એકવાર લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. જે લોકોએ ગયા વર્ષે શેખ હસીના સરકાર સામે આંદોલન કર્યું હતું. તે જ લોકોએ હવે મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની કાર્યકારી સરકાર સામે હલ્લાબોલ કર્યો છે. આ પ્રદર્શનકારીઓ વચગાળાની સરકારના નવા રાજકીય ચાર્ટરના વિરોધમાં પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન તેમની પોલીસ સાથે અથડામણ થઈ. પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓને કાબૂમાં લેવા માટે માત્ર ટીયર ગેસ છોડ્યા જ નહીં, પણ લાઠીચાર્જ પણ કર્યો.
શુક્રવારે વચગાળાની સરકારના નવા રાજકીય ચાર્ટરના વિરોધમાં સેંકડો લોકો રાજધાની ઢાકામાં બાંગ્લાદેશના સંસદ સંકુલની બહાર એકઠા થયા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવા લાગ્યા. થોડા સમય પછી પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે અથડામણ શરૂ થઈ ગઈ. પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ટીયર ગેસ છોડ્યા અને સ્ટન ગ્રેનેડનો ઉપયોગ કરીને વિખેરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ જ્યારે વિરોધીઓએ ભાગવાનો ઇનકાર કર્યો, ત્યારે તેઓએ લાઠીચાર્જનો આશરો લીધો.
પ્રદર્શનકારીઓ નવા ચાર્ટરથી નારાજ
આ પ્રદર્શનકારીઓ નવા ચાર્ટરથી નારાજ છે અને તેની સામે પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરવા માટે બહાર આવ્યા છે. તેમના મતે, આ ચાર્ટર તેમની ચિંતાઓનું સમાધાન નથી. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ, જુલાઈ ચાર્ટર પર હસ્તાક્ષર સમારોહ માટે બનાવવામાં આવેલ મંજની સામે સેંકડો પ્રદર્શનકારીઓ એકઠા થયા હતા, જે ઓગસ્ટ 2024માં તત્કાલીન વડાપ્રધાન શેખ હસીનાને સત્તા પરથી દૂર કરનારા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઘાયલ થયેલા લોકો માટે કાનૂની સુરક્ષા અને પુનર્વસનની માંગ કરી રહ્યા હતા.
સંસદ ભવનના મુખ્ય દ્વાર પર ચઢ્યા પ્રદર્શનકારીઓ
પ્રદર્શનકારીઓ સવારે સંસદ ભવનના મુખ્ય દ્વાર પર ચઢીને સંકુલમાં કથિત રીકે પ્રવેશ્યા અને પછી મંચની સામે ભેગા થયા હતા. ન્યૂઝ પોર્ટલ અનુસાર, જ્યારે સુરક્ષા દળોએ તેમને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે પ્રદર્શનકારીઓ મહેમાનો માટે અનામત રાખેલી ખુરશીઓ પર બેસી ગયા અને સૂત્રોચ્ચાર કરવા લાગ્યા. પ્રદર્શનકારીઓએ ઓછામાં ઓછા બે પોલીસ વાહનોમાં તોડફોડ કરી, સંસદ ભવનની સામેના અસ્થાયી સ્વાગત કક્ષ, અસ્થાયી નિયંત્રણ કક્ષ અને ફર્નિચરમાં આગ લગાવી દીધી.
NCP જુલાઈ ચાર્ટર પર હસ્તાક્ષર કરશે નહીં
નોંધનીય છે કે, વચગાળાની સરકાર દ્વારા રચાયેલ કમિશન અને રાજકીય પક્ષો વચ્ચે લાંબી વાતચીત બાદ જુલાઈ ચાર્ટરનો મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. સરકારના મુખ્ય સલાહકાર મુહમ્મદ યુનુસના મુખ્ય સહયોગી, નેશનલ સિટીઝન્સ પાર્ટી (NCP)એ જણાવ્યું છે કે, તે આ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરશે નહીં. યુનુસના આશીર્વાદથી ફેબ્રુઆરીમાં રચાયેલા વિદ્યાર્થી-નેતૃત્વવાળા સંગઠનના મુખ્ય સંયોજક હસનત અબ્દુલ્લાએ ગુરુવારે મોડી રાત્રે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, "નેશનલ સિટીઝન્સ પાર્ટી (NCP) જુલાઈ ચાર્ટર પર હસ્તાક્ષર કરશે નહીં."
અવામી લીગ આ ચર્ચામાંનો ભાગ નથી
એનસીપીના કન્વીનર નાહિદ ઇસ્લામે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક રાજકીય પક્ષો રાષ્ટ્રીય સર્વસંમતિના નામે દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા છે અને લોકોને "છેતરી" રહ્યા છે. સરકારના મતે રાષ્ટ્રીય સર્વસંમતિ પંચ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ચાર્ટરમાં દેશ ચલાવવા માટે 80થી વધુ ભલામણો હતી. હસીનાની પાર્ટી અવામી લીગ આ ચર્ચાનો ભાગ નહોતી, કારણ કે વચગાળાની સરકારે એક કાર્યકારી આદેશ જારી કર્યો હતો જેમાં તેના નેતાઓ પર કેસ ચલાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેની પ્રવૃત્તિઓ સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. અવામી લીગના મોટાભાગના નેતાઓ જેલમાં છે અથવા ફરાર છે.
