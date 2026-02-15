Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

PM મોદી નહીં, તારિક રહેમાનના શપથગ્રહણમાં ભારત તરફથી સામેલ થશે આ નેતા; સામે આવ્યું નામ

Bangladesh Tarique Rahman: બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ શહાબુદ્દીન 17 ફેબ્રુઆરીના રાજે રાષ્ટ્રીય સંસદ પરિસરના સાઉથ પ્લાઝામાં તારિખ રહેમાનના નવા મંત્રીમંડળને શપથ લેવડાવશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:34 PM IST
  • તારિક રહેમાનના મંત્રીમંડળના શપથગ્રહણમાં સામેલ થશે ભારતીય નેતા
  • હસીના યુગના અંત બાદ બાંગ્લાદેશમાં પહેલીવાર શપથગ્રહણ
  • તારિક રહેમાનના શપથગ્રહણ અને ભારતની ભાગીદારી પર દુનિયાની નજર

Trending Photos

PM મોદી નહીં, તારિક રહેમાનના શપથગ્રહણમાં ભારત તરફથી સામેલ થશે આ નેતા; સામે આવ્યું નામ

Bangladesh Tarique Rahman: બાંગ્લાદેશની ચૂંટણીમાં પ્રચંડ વિજય બાદ BNP અધ્યક્ષ તારિક રહેમાન વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લેવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. ઢાકામાં મંગળવાર (17 ફેબ્રુઆરી, 2025)ના રોજ તેમનો શપથગ્રહણ સમારોહ યોજાવાનો છે, જેમાં ભારત તરફથી લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા અને વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી હાજરી આપશે. BNP નેતા ANM એહસાનુલ હક મિલને એક દિવસ પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તારિક રહેમાનના શપથગ્રહણ સમારોહમાં આમંત્રિત કરવાની માંગ કરી હતી.

તારિક રહેમાન ક્યારે શપથ લેશે?
બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ શહાબુદ્દીન 17 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય સંસદ પરિસરના સાઉથ પ્લાઝામાં BNP અધ્યક્ષ તારિક રહેમાનના નવા મંત્રીમંડળને શપથ લેવડાવશે. આ જાણકારી અધિકારીઓએ આપી છે. આ સમારોહની રસપ્રદ વાત એ છે કે, તે રાષ્ટ્રીય સંસદ પરિસરના સાઉથ પ્લાઝામાં આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યારે અત્યાર સુધી શપથ ગ્રહણ સમારોહ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આયોજિત થઈ રહ્યા હતો. 17 ફેબ્રુઆરીએ પીએમ મોદી મુંબઈમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કાર્યક્રમ નક્કી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બન્ને દેશોએ સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ
બાંગ્લાદેશે પદભ્રષ્ટ વડાપ્રધાન શેખ હસીના અને તેમની પાર્ટી અવામી લીગને સત્તામાંથી હકાલપટ્ટી બાદ ભારત સાથે સંબંધોને નવીકરણ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. BNP અધ્યક્ષ તારિક રહેમાનના સલાહકાર હુમાયુ કબીરે જણાવ્યું કે, બન્ને દેશોએ પરસ્પર લાભ માટે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ.

શેખ હસીના વિશે હુમાયુ કબીરે શું કહ્યું
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, બાંગ્લાદેશમાં BNPના પ્રચંડ વિજય પછી બદલાયેલી રાજકીય વાસ્તવિકતાને સ્વીકારવાની જવાબદારી હવે ભારતની છે. હુમાયુ કબીરે કહ્યું કે, "શેખ હસીના અને આવામી લીગ આજના બાંગ્લાદેશમાં અસ્તિત્વમાં નથી. લોકોએ સ્પષ્ટપણે BNPના પક્ષમાં મતદાન કર્યું છે." તેમણે ઓગસ્ટ 2024ના બળવા પછી ભારત ભાગી ગયેલી હસીનાને આતંકવાદી ગણાવી અને 1,500 થી વધુ લોકોના મૃત્યુ માટે તેમના પર જવાબદાર હોવાનો આરોપ લગાવ્યો.

તેમણે ભારત સરકારને વિનંતી કરી કે, શેખ હસીના અથવા અન્ય આવામી લીગ નેતાઓને બાંગ્લાદેશની સ્થિરતા સાથે સમાધાન કરવા માટે તેના પ્રદેશનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી ન આપે. તારિક રહેમાનના સલાહકારે કહ્યું કે, "ભારતને બાંગ્લાદેશની સાર્વભૌમત્વને નબળી પાડતી કોઈપણ પ્રવૃત્તિમાં ભાગીદાર તરીકે ન જોવું જોઈએ. એકવાર આ મુદ્દો ઉકેલાઈ જાય પછી સામાન્ય રાજદ્વારી સહયોગ ફરી શરૂ થઈ શકે છે. આપણે પડોશી છીએ અને પરસ્પર લાભ માટે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Tarique Rahman oath ceremonyBangladesh PM Swearing-inIndia-Bangladesh relationsતારિક રહેમાન શપથગ્રહણબાંગ્લાદેશ નવા વડાપ્રધાન

Trending news