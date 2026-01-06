બાંગ્લાદેશમાં વધુ એક હિન્દુની હત્યા, 24 કલાકમાં બીજી હત્યા, 18 દિવસમાં 6 લોકોના મોત
Bangladesh Hindu Killed: બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ વિરુદ્ધ હિંસા વધી રહી છે. છેલ્લા 18 દિવસમાં દેશમાં છ હિન્દુ યુવાનોની હત્યા કરવામાં આવી છે. સોમવારે, 24 કલાકમાં બે યુવાનોની હત્યા કરવામાં આવી હતી, જેનાથી દેશમાં વધતી હિંસા અંગે ચિંતા વધી છે.
Trending Photos
ઢાકાઃ બાંગ્લાદેશમાં અલ્પસંખ્યકો વિરુદ્ધ હિંસા વધી રહી છે. દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકની અંદર બે લોકોની હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. આ ઘટનાઓએ કાયદો-વ્યવસ્થા અને અલ્પસંખ્યકોની સુરક્ષાને લઈને ગંભીર ચિંતા ઉભી કરી છે. અત્યાર સુધી દેશમાં ફેલાયેલી અશાંતિ વચ્ચે છેલ્લા 18 દિવસમાં છ હિંદુઓની હત્યા થઈ છે. 40 વર્ષીય શરત ચક્રવર્તી મણિ જે એક દુકાનનો માલિક હતી તેની સોમવારે રાત્રે હત્યા કરવામાં આવી છે. જ્યારે તે દિવસે જશોરના મણિરામપુરમાં હિંદુ પત્રકાર રાણા પ્રતાપ બૈરાગીની ગોળી મારી હત્યા કરવામાં આવી છે.
મણિ પર પાલાશ ઉપજિલ્લાના ચારસિંદુર બજારમાં તે સમયે ધારદાર હથિયારોથી હુમલો કરવામાં આવ્યો, જ્યારે તે પોતાની દુકાને હતો. બાંગ્લાદેશ સમાચાર ચેનલ બ્લિટ્ઝે ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોના હવાલાથી જણાવ્યું કે અજાણ્યા હુમલાખોરોએ અચાનક તેના પર હુમલો કર્યો, જેમાં તે ગંભીર રૂપથી ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયો હતો. સ્થાનીક લોકો તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા પરંતુ રસ્તામાં તેનું મોત થઈ ગયું હતું.
દુકાનદારને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો
શરત ચક્રવર્તી મણિની પત્ની અંતરા મુખર્જી એક હાઉસવાઇફ છે. તેનો એક 12 વર્ષનો પુત્ર છે. મણિ પહેલા સાઉથ કોરિયામાં કામ કરી ચૂક્યા છે અને થોડા વર્ષ પહેલા બાંગ્લાદેશ પરત ફર્યા હતા. ત્યાં એક દુકાન ચલાવતા હતા. પરિવારના એક સભ્યએ ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની શરતે જણાવ્યું કે મણિ સાદુ જીવન જીવતા હતા અને કોઈ સાથે વિવાદ નહોતો.
24 કલાકમાં બે હિંદુઓની હત્યા
મણિની હત્યા તે દિવસે થઈ જ્યારે જશોરના મણિરામપુરમાં હિંદુ પત્રકાર રાણા પ્રતાપ બૈરાગી (જેને રાણા પ્રતાપના નામથી ઓળખવામાં આવતા હતા) ની પણ હત્યા કરવામાં આવી હતી. 45 વર્ષના ફેક્ટરી માલિક અને બીડી ખબરના કાર્યકારી સંપાદક રાણાને કોપાલિયા બજાર વિસ્તારમાં માથામાં ગોળી મારવામાં આવી અને ગળુ દબાવી દેવામાં આવ્યું હતું.
મણિરામપુર પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી અધિકારી (ઓસી) મોહમ્મદ રઝિઉલ્લાહ ખાને જણાવ્યું કે હુમલો સાંજે છ કલાકે થયો હતો. તેમણે કહ્યુ રાણાના માથામાં ત્રણ ગોળી મારવામાં આવી. ઘટનાની જાણ થતાં અમે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. અમે હુમલાખોરોની તપાસ કરી રહ્યાં છીએ. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી સાત ખાલી કારતૂસ જપ્ત કર્યાં છે.
કઈ રીતે હત્યાને અંજામ આપ્યો
એક પ્રત્યક્ષદર્શી રિપન હુસૈને જણાવ્યું કે હુમલો કરનાર બાઇક પર આવ્યા, રાણાને તેની આઇસ ફેક્ટરીની બહાર બોલાવ્યો અને ગોળી મારી ફરાર થઈ ગયા હતા. રાણા કેશબપુર ઉપજિલ્લાના અરૂઆ ગામના એક સ્કૂલ ટીચરના પુત્ર હતા અને છેલ્લા બે વર્ષથી પોતાની આઇસ ફેક્ટરી ચલાવતો હતો.
18 દિવસમાં 6 મોત
મયમનસિંહ જિલ્લામાં પાછલા મહિને દીપુ ચંદ્ર દાસ, જે એક સ્થાનીક ગારમેન્ટ ફેક્ટરીમાં કામ કરતો હતો, તેની ટોળાએ હત્યા કરી હતી. ત્યારબાદ તેના મૃતદેહને ઝાડ સાથે લટકાવી આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી.
ત્યારબાદ દેશમાં અલ્પસંખ્યકો પર સતત હુમલા થઈ રહ્યા છે. પાછલા સપ્તાહે 50 વર્ષીય ખોકન દાસ- એક હિંદુ દવા દુકાન માલિક અને બીકેશ મોબાઇલ બેન્કિંગ એજન્ટ- પર કેહરભાંગા બજારમાં દુકાન બંધ કરી ઘરે પરત ફરવા સમયે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તિલાઈ વિસ્તારની પાસે ત્રણથી ચાર લોકોએ તેના પર હુમલો કર્યો અને બાદમાં ઈજાને કારણે તેના મોત થયા હતા.
આ રીતે પાછલા સપ્તાહે મયમનસિંહમાં બજેન્દ્ર બિસ્વાસ નામના એક હિંદુ ગારમેન્ટ ફેક્ટરી કર્મચારીની ડ્યુટી દરમિયાન ગોળી મારી હત્યા કરવામાં આવી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે